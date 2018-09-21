Đàn bà hãy thử một lần sống như thế này để không bị xem thường và tổn thương

Phụ nữ yêu 21/09/2018 15:00

Thời còn độc thân, nếu không vui, bạn có quyền tìm cho mình một người để tâm sự hoặc cùng đi mua sắm, ăn uống. Còn khi kết hôn rồi, nếu không hạnh phúc, bạn hãy chọn cho mình cuộc sống như thế này.

Phụ nữ lấy chồng rồi cả cuộc đời gắn bó với một người. Có người hạnh phúc nhưng cũng có người phải khổ đau. Và đây là những điều bạn nên làm khi cảm nhận cuộc hôn nhân của mình chẳng còn gì thú vị.

Đàn bà hãy thử một lần sống như thế này để không bị xem thường và tổn thương - Ảnh 1
Phụ nữ khổ rồi thì hãy sống cuộc đời khác đi - Ảnh minh họa: Internet

Yêu thương mình

Phụ nữ khi yêu đều muốn dành hết những điều tốt đẹp nhất cho người đàn ông của mình. Dù có chuyện gì xảy ra, dù người kia có phản bội, họ cũng sẽ chọn cách tha thứ. Họ nghĩ chỉ cần mình khoan dung một chút, chắc hẳn sẽ khiến đối phương động lòng. Họ nghĩ chỉ cần mình nhắm mắt cho qua, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Thậm chí còn ngó lơ mọi việc để bản thân không phải chịu nhiều tổn thương.

Đàn bà hãy thử một lần sống như thế này để không bị xem thường và tổn thương - Ảnh 2
Hãy thương mình một chút để không phải tiếc nuối - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nói đàn bà khi yêu thường ngốc đi. Bởi họ chỉ biết yêu người khác nhưng lại bỏ bê bản thân mình. Họ có thể không ăn no, không mặc ấm nhưng chồng con nhất định phải đủ đầy. 

Cũng vì vậy mà phụ nữ luôn than phiền rằng bản thân khổ. Nhưng chung quy cái khổ, cái đau đều do bản thân tạo ra. Thế nên từ nay đừng chỉ biết thương người khác mà cũng phải yêu chính mình. 

Tìm cho mình một công việc và tự lập tài chính

Đàn bà hãy thử một lần sống như thế này để không bị xem thường và tổn thương - Ảnh 3
Phụ nữ nhất định phải tự lập về kinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có đàn ông, phụ nữ cũng cần phải có túi tiền vững chắc. Để khi lỡ có chuyện gì xảy ra, bạn cũng có cái phòng thân. Phụ nữ nên nhớ dù có lấy chồng giàu có đến đâu, bạn cũng phải tự đi làm, tự kiếm tiền, đừng ngửa tay xin xỏ ai.

Họ có thể cho bạn tất cả nhưng nếu một ngày họ rời đi, bạn sẽ rất lao đao. Khi bị chồng phản bội, bạn sẽ còn công việc để vui, có tiền để làm động lực sống tiếp. Khi đó, bạn hãy dùng tiền của mình để mua sắm, học bồi dưỡng kiến thức hoặc muốn thoải mái thì du lịch ngắn ngày. Có phải cuộc sống như vậy hạnh phúc hơn không?

Sống vì con và bản thân mình

Đàn bà hãy thử một lần sống như thế này để không bị xem thường và tổn thương - Ảnh 4
Phải biết sống vì mình và con - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời đàn bà không chỉ biết sống cho chồng mà còn phải sống cho bản thân và con. Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người chồng tệ bạc, hãy nghĩ đến con và bản thân. Hãy nghĩ đến việc nếu bạn trả đũa chồng, vậy những đứa con sẽ như thế nào?

Nếu bạn cứ ghen lồng lộn, làm đau chính mình thì khi đó bạn có cảm thấy có lỗi với người đã sinh ra mình hay không? Có những thứ còn quan trọng hơn là việc gắn bó hay níu kéo một người đàn ông. Có những điều khi đã mất đi rồi, bạn sẽ chẳng thể kiếm tìm lại được.

Trăm vạn lần cũng phải nghĩ đến việc mình nhất định phải xinh đẹp

Đàn bà hãy thử một lần sống như thế này để không bị xem thường và tổn thương - Ảnh 5
Và tất nhiên phải biết cách để bản thân xinh đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ xinh đẹp không chỉ để đàn ông ngắm mà còn khiến bản thân cảm thấy tự tin hơn. Bạn nên nhớ phụ nữ xấu muôn đời sẽ không có quà. Phụ nữ không biết làm đẹp, không biết tự chăm sóc cho bản thân suốt đời cũng không được tôn trọng.

Suy cho cùng, nếu bị phản bội, nếu không hạnh phúc, hãy chọn cho mình cuộc sống khác. Chẳng hạn như làm đẹp, thư giãn để thoải mái hơn chứ đừng cam chịu sống trong cuộc sống địa ngục. Phụ nữ có buồn cũng phải buồn trong xinh đẹp, có buồn cũng phải sống thật thoải mái và có buồn cũng phải thật rạng ngời trong mắt người khác.

 

Trong mỗi cuộc hôn nhân đều có một người đàn bà đang khóc

Trong mỗi cuộc hôn nhân đều có một người đàn bà đang khóc

Đàn bà lấy chồng, ai rồi cũng phải khóc. Khóc vì chồng vô tâm, khóc vì con không nghe lời và khóc vì phải chịu đựng người mẹ chồng bất công, vô lý.

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Từ khóa:   phụ nữ xinh đẹp Đàn bà khổ chồng tệ bạc

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