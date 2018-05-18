Chỉ khi nắm được 5 chữ vô giá này, đàn bà mới thoát khỏi bể khổ

Cuộc đời xô bồ, con người cứ mãi đấu đá để mang lại khổ đau cho nhau. Việc vấp ngã, thất bại trong cuộc sống là điều hết sức bình thường, ai rồi cũng sẽ nếm trải. Nhưng chỉ cần bạn nắm 5 chữ vàng này, khổ đau đến mấy cũng sẽ vượt qua.

Phụ nữ nói ít, làm nhiều, đừng ngồi không buôn chuyện của người khác. Hãy đứng dậy, rời khỏi gian bếp chật hẹp, làm những điều mình thích, sống cuộc đời mình cần. Không bon chen, không xô bồ, chỉ nhẹ nhàng sống một cuộc đời bình dị. Việc nói nhiều, xen vào chuyện người khác chỉ khiến cho cuộc sống bạn trở nên mệt mỏi, đầy rẫy thị phi. Mãi chạy theo chuyện thiên hạ, bạn sẽ có những niềm vui nhất thời nhưng rồi cũng sẽ lụi tàn theo năm tháng. Là phụ nữ nên sống chậm lại, muốn ăn cứ ăn cho no, muốn mặc đẹp cứ thoải mái. Nhưng hãy làm những điều đó một cách âm thầm và lặng lẽ thôi, đừng để ai biết quá nhiều về cuộc sống của mình. Muốn làm gì cứ nhẹ nhàng mà làm, khi đạt được thành công rồi, tự khắc người khác sẽ biết.

Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, nhưng bạn phải sống sao không phải hổ thẹn với bản thân. Đừng đặt lợi ích của bản thân quá nhiều mà làm ảnh hưởng đến người khác. Khi bắt tay làm việc gì cũng nên nghĩ đến công bằng cho đối phương. Là phụ nữ nên bình tĩnh, sáng suốt, đối đãi với người khác tốt một chút, đừng quá ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Cuộc đời này có cho có nhận, quả báo luôn đến với những người ác và hạnh phúc sẽ đến với người hiền lành.

Nhẫn

Là phụ nữ nhất định phải nắm được chữ nhẫn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không nên nóng tính, đặt cái tôi của bản thân quá lớn mà làm hỏng việc. Trong kinh Phật có dạy, nóng giận là cội nguồn của những tạp niệm xấu. Khi tức giận, bạn sẽ đánh mất đi bản chất và làm những chuyện trái với luân thường đạo lý. Vì vậy, bạn cần có khả năng chuyển hóa sự nóng giận thành những điều tốt đẹp hơn. Như việc, khi gặp chuyện gì khó chịu, cách tốt nhất là bạn nên lờ đi mọi thứ, không để mắt đến tâm sẽ không phiền muộn. Bạn nên nhớ, trong cuộc sống này, người càng dễ nổi nóng sẽ càng dễ thất bại. Thế nên hãy tiết chế những cảm xúc trong lòng, bộc lộ đúng lúc sẽ tốt hơn cho bạn.

Nghe

Việc lắng nghe là điều nhất định phải có trong cuộc sống của mỗi người. Khi nghe người khác nói, bạn sẽ nhận ra nhiều khuyết điểm của bản thân và sửa lỗi. Dần dần, bạn sẽ tích lũy nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Con người vốn có cái tôi rất lớn, không thể chịu được những lời thẳng thắn gây tổn thương. Cũng vì vậy mà có nhiều người trở nên nóng giận khi nghe lời góp ý của một ai đó. Tuy nhiên đây là cách hành xử sai lầm. Càng đặt cái tôi của mình vào công việc, bạn sẽ chẳng bao giờ chạm đến thành công. Vì vậy, việc lắng nghe vô cùng quan trọng, không biết hãy hỏi, hãy nghe người khác chia sẻ. Bởi những điều đó họ đã từng trải qua, nếu lắng nghe, bạn sẽ giảm thiểu sự vấp ngã không cần thiết. Khi đó, cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Nhẹ

Hãy đón mọi chuyện một cách nhẹ nhàng để sống thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Xem mọi thứ xảy ra trong cuộc đời đều nhẹ nhàng, bạn sẽ thấy thoải mái hơn. Đừng quá đặt nặng vấn đề phải thắng cô này, phải đẹp hơn cô kia. Hãy đi lên bằng chính tài năng của mình, những thứ không là của mình cứ nhẹ nhàng buông tay. Danh lợi, tiền bạc, địa vị chỉ là những điều phù phiếm, điểm tô cho cuộc sống của bạn thêm màu sắc. Nhưng rồi thứ màu sắc lòe loẹt đó cũng phai mờ theo năm tháng. Bạn nên nhớ “núi này cao sẽ có núi khác cao hơn”. Càng muốn là trung tâm sẽ càng thất bại thảm hại. Vì vậy, nhìn nhận mọi việc theo cách nhẹ nhàng nhất, cuộc sống của bạn sẽ an yên hơn.