Bên cạnh đó, mối quan hệ, tình cảm gia đình cũng chẳng còn, bạn chăm chú vun vén, yêu thương chồng con nhiều hơn. Để rồi bản thân ngày càng bị bó buộc trong khuôn khổ của hôn nhân, đi đâu làm gì cũng phải có sự cho phép, dần dần mất đi tự do và ước mơ của mình. Những điều đó khiến cho bạn dần đánh mất đi hạnh phúc đích thực. Vì vậy, nếu không muốn mãi khổ sở vì một người, phụ nữ hãy “nhét” vào đầu những điều này.

Khi còn trẻ, bạn vốn là một cô gái đẹp, vạn người mê, được nhiều đàn ông theo đuổi và tán tỉnh. Đến khi kết hôn, bề ngoài vẫn vậy nhưng chỉ có tính cách đã có phần đổi khác. Bạn sống chăm chỉ, trách nhiệm và nhiệt thành hơn. Vì đã có chồng, bạn muốn toàn tâm toàn ý để lo cho một người. Lấy chồng rồi, trong mắt bạn không có ai khác ngoài anh ấy.

Lấy chồng là hạnh phúc nhưng phải tự lập kinh tế cho mình. Đừng sống nhờ vào đồng tiền của người khác mà hạ thấp danh dự của bản thân.

Đàn bà là phải đẹp, xấu xí sẽ chẳng bao giờ có quà. Đừng tin vào những câu “anh chỉ yêu tâm hồn của em”, “vẻ bề ngoài không quan trọng”. Bạn nên nhớ đàn ông thường yêu bằng mắt. Họ không bao giờ chịu dừng chân khám phá tâm hồn của bạn đẹp như thế nào đâu. Việc làm đẹp là chuyện tất yếu, ai cũng phải làm. Đàn bà dù có nghèo đến mấy cũng phải có một đôi giày cao gót, một chiếc váy sang trọng và một bộ trang điểm .

Đừng mong chờ vòng tay che chở, bảo vệ của người khác. Hãy mạnh mẽ tự bảo vệ chính mình. Bởi không ai có thể ở bên cạnh gánh vác từng việc của bạn, không ai có đủ thời gian để chạy đến khi bạn gặp khó khăn. Là phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng chí ít cũng phải bảo vệ được bản thân và con.

Không biết thì cứ hỏi rồi tự bắt tay vào làm, đừng trông chờ vào sự giúp sức của người khác. Là phụ nữ, nói ít làm nhiều, đừng suốt ngày buôn dưa lê chuyện người khác, trong khi chuyện mình lo chưa xong. Chỉ khi đối mặt với khó khăn, bạn mới thật sự trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Nếu người ấy đã muốn ra đi, đừng níu kéo mà hãy mạnh mẽ buông tay. Cuộc sống này chuyện hợp tan là điều bình thường, lòng người thay đổi mỗi ngày, biết đâu mà lường. Đừng mong cầu sự chung thủy của một người khi bản thân bạn vẫn có những lúc sa ngã. Bạn hãy nghĩ rằng hôn nhân kết thúc rồi sẽ có cánh cửa mới mở ra, quan trọng là chúng ta đón nhận điều đó theo tâm thế nào mà thôi.

Phụ nữ càng ngây thơ, càng trở thành kẻ ngu ngốc trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Ngây thơ trong xã hội này không khác gì tự giết mình. Là phụ nữ đừng giả nai, đừng ngây thơ, đừng quá trong sáng. Bạn nên sống thực tế là tốt nhất. Bởi cuộc đời không như trong phim, không phải lúc nào nhân vật nữ ngây thơ gặp chuyện cũng có chàng hoàng tử xuất hiện giải vây. Với lại, ngây thơ đồng nghĩa với ngốc nghếch, mà không ai đủ thời gian để khoan dung hay giúp đỡ một người ngu ngốc.

Phụ nữ thông minh phải biết nói không với một số chuyện, đừng tỏ vẻ hiểu biết để rồi ôm mọi chuyện vào mình.

Lấy chồng nhưng đừng bỏ sự nghiệp của mình. Bởi khi lỡ chồng sa cơ thất thế, ai là người nuôi bạn và gánh vác gia đình?

Đàn bà lấy chồng lãi mỗi cô đơn, vì vậy hãy tự tạo cho mình niềm vui như tụ tập bạn bè, nhớ thì về nhà thăm ba mẹ, rảnh thì đưa con ra ngoài chơi. Không có việc gì mà phụ nữ phải suốt ngày chui rúc trong xó bếp cả.

Phụ nữ ăn no, mặc đẹp là điều hiển nhiên, đừng vì chồng mà tiết kiệm, cũng đừng vì anh ấy mà bỏ thú vui shopping, ăn diện cho bản thân.

Một người vợ khôn ngoan không chăm bẵm, chải chuốt, quần là áo lượt cho chồng. Cứ để anh ấy làm một người bình thường nhất, nhưng đừng luộm thuộm. Khi đó, bạn mới “tống khứ” được những bóng hồng vây quanh anh ấy.

Muốn không khổ đau, hãy tự kiếm tiền và tự lập cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ nhất định phải có một người tri kỷ, để khi buồn vui có người tâm sự. Có những chuyện bạn không thể nói được với chồng nên việc có bạn thân là điều vô cùng cần thiết.

Ba mẹ là người quan trọng nhất cuộc đời này. Tuy đã lấy chồng nhưng bạn phải tìm cơ hội để báo đáp công ơn dưỡng dục. Như việc, lâu lâu về thăm gia đình, mua món quà nhỏ, cùng ăn một bữa cơm, vậy cũng đủ đầy.

Khi lỡ chồng ngoại tình, đừng đánh ghen. Đánh phấn là điều hiển nhiên nhưng điều quan trọng là bạn phải bình tĩnh để tìm cách giải quyết.

Điều cuối cùng để giúp phụ nữ bớt khổ là đừng bao giờ sống vì thiên hạ, dư luận. Cuộc đời của bạn, không ai có thể sống thay, vì vậy hãy làm những điều mình thích, sống theo kiểu mình muốn, chẳng màng đến lời thị phi.