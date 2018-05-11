Trong cuộc đời phụ nữ ít nhất phải nhận ra 3 trong 4 điều này để không khổ tâm

Phụ nữ yêu 11/05/2018 05:30

Phụ nữ nên nhận ra những điều này, nếu không đừng hỏi vì sao mãi vẫn không thể hạnh phúc được.

Đời phụ nữ sinh ra không phải chỉ để đi làm kiếm tiền, yêu đương rồi kết hôn với một người. Họ cần học được những bài học bổ ích của cuộc đời, vấp ngã, đứng lên và trưởng thành. Nếu trải qua tuổi thanh xuân của mình mà không rút ra được những chân lý này, uổng phí biết bao nhiêu mà đong đếm. Đừng so sánh tuổi tác mà hãy nhìn vào những bài học đã tích lũy được trong cuộc sống. Khi đó, ai trải đời nhiều hơn sẽ là người chiếm ưu thế trong xã hội này, chắc chắn chẳng có gì quật ngã được bạn nữa.

Cuộc đời là của bạn, miệng của thiên hạ, nói mỏi rồi sẽ tự động im lặng

Trong cuộc đời phụ nữ ít nhất phải nhận ra 3 trong 4 điều này để không khổ tâm - Ảnh 1
Cuộc đời này là của bạn đừng vì người khác mà thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ thông minh không màng đến miệng lưỡi thế gian, chỉ nghĩ đến đôi chân mình sẽ đặt ở vị trí nào trong xã hội. Bạn biết rằng chẳng thể nào “khâu” hết những cái miệng độc địa đó nên cứ dửng dưng mà hưởng thụ cuộc đời. Có những thứ không phải bạn muốn thay đổi là được mà phải học cách chấp nhận. Thiên hạ không sống thay bạn ngày nào nên đừng vì những lời nói đó mà tự làm khổ bản thân. Cuộc đời là của mình, sống vì bản thân, vì ba mẹ vậy là đủ. Mãi chạy theo những phán xét của người khác chỉ khiến bạn mệt mỏi.

Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi có tiền

Trong cuộc đời phụ nữ ít nhất phải nhận ra 3 trong 4 điều này để không khổ tâm - Ảnh 2
Phụ nữ phải làm chủ cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ khi tự chủ kinh tế, bạn mới không sống vì ánh mắt dò xét của người khác. Khi đó, muốn mua sắm, ăn uống hay đi du lịch cũng chẳng cần phải lo lắng hay nghĩ ngợi nhiều. Không phải thực dụng nhưng hiện thực là như vậy. Trong xã hội ngày nay, không còn khái niệm ở nhà chồng nuôi, không còn chuyện tiền của chồng cũng là tiền của vợ. Bạn nên nhớ, mỗi người đều có cuộc sống riêng, không phải là vợ chồng thì mọi thứ đều là của chung. 

Đừng hà khắc với bản thân mà rộng lượng với người khác

Trong cuộc đời phụ nữ ít nhất phải nhận ra 3 trong 4 điều này để không khổ tâm - Ảnh 3
Hãy đối đãi tốt với bản thân một chút để không phải hối hận - Ảnh minh họa: Internet

Việc tàn nhẫn với chính mình là điều không thể tha thứ được, nhất là đối với phụ nữ. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn cũng tuyệt đối không được bỏ rơi chính mình. Chồng có tệ bạc, bạn cũng phải ăn thật no, mặc thật ấm, diện chiếc đầm xinh, mang đôi giày đẹp và gặp gỡ nhiều người. Đối xử tệ với bản thân vì một người bội bạc, thật sự không đáng một chút nào. Phụ nữ vốn sinh là để yêu thương, nếu không ai yêu, hãy tự yêu chính mình. Cần gì tiết kiệm tiền để cho chồng một cuộc sống tốt đẹp, trong khi đó bản thân mình lại chẳng có gì. 

Đàn ông như mây của trời, gió thổi mây bay chẳng thể kiên định

Lòng người là điều dễ dàng đổi dời nhất. Đừng tin vào chuyện vĩnh cửu, cũng đừng tin vào một tình yêu sống chết có nhau. Đàn ông thề nguyền, phụ nữ đừng tin. Vì nhiều lý do mà đàn ông thường không thể nhớ những lời hứa của mình. Phụ nữ khôn ngoan đừng đo lòng dạ chung thủy của đàn ông qua những lời nói, hãy nhìn vào hành động và kết quả. Không ai chung thủy tuyệt đối, chẳng qua là họ chưa bị phát hiện ngoại tình mà thôi.

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