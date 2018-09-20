Đàn bà một đời chồng: Càng trải đủ, nghiệm đầy, tổn thương sâu càng mê đắm lòng người

Đàn bà một đời chồng như đóa hoa nở rộ hai lần, càng tổn thương càng tỏa hương thơm ngào ngạt, mê đắm lòng người.

Ngồi trước mặt tôi là một người phụ nữ lạ mà quen, quen mà rất đỗi xa lạ. Là chị, người đàn bà đã trải qua cuộc hôn nhân ròng rã 10 năm và giờ đây lại trở về cuộc sống độc thân. Nhìn nụ cười, thần thái cũng như cách chị trang điểm hôm nay, tôi nghĩ chị đã ổn. Tự dưng tôi thấy chị đẹp đến nao lòng. Quả thật đàn bà một đời chồng có gì đó rất khác. Chắc có lẽ họ đã trải đủ, nghiệm đầy và tổn thương sâu nên mới thu hút đến vậy. Đàn bà một đời chồng có được hạnh phúc không? - Ảnh minh họa: Internet Còn nhớ ngày chị đến tìm tôi trong bộ dạng nhếch nhác, gương mặt thất thần với vài vết bầm trên cơ thể. Cũng giống như mọi lần, chị bị người đàn ông đó ngược đãi. Tôi nhìn chị vừa xót vừa giận. Đã nhiều lần tôi nói chị nên bỏ chồng đi nhưng chị vẫn nhẫn nhịn. Chị nói gia đình chị mang ơn anh nên phải ở bên cạnh để trả ơn. Chị kể trước đây, gia đình chị có hỷ sự hay chuyện gì thì anh cũng chạy qua chạy lại chăm lo, phụ giúp.

Anh từng là người chồng rất tốt nhưng rồi cũng thay đổi - Ảnh minh họa: Internet Nhớ lần đó, mẹ chị bị ngã gãy chân, chị thì đang công tác ở tận miền Tây. Nghe tin, anh lập tức sang đưa bà đi bệnh viện rồi túc trực trong đó đến tận 3 ngày. Anh đã từng là người chồng rất tốt của chị, người con rể hoàn hảo của mẹ chị. Nhưng bỗng dưng anh thay đổi khi công chuyện làm ăn thất bại. Mỗi ngày thay vì vùi đầu vào công việc thì anh lại sa ngã vào nhậu nhẹt bê tha. Thay vì chăm sóc vợ con như ngày trước thì anh lại đâm ra cáu gắt, trút những trận đòn roi lên người phụ nữ mình yêu. Chị chấp nhận ly hôn để giải thoát cho mình - Ảnh minh họa: Internet Trong suốt nhiều năm ròng rã, chị phải chịu đựng người chồng nát rượu, vũ phu lại còn một mình lo toan thêm gánh nặng gia đình. Quả thật những chuyện này đã vượt quá xa giới hạn chịu đựng của chị rồi. Ngày đó vợ chồng chị cãi nhau, dù nóng nảy đến mấy, anh cũng chưa bao giờ đánh chị dù chỉ một bạt tai. Nhưng giờ đây, anh mang những uất hận vì miệng lưỡi thiên hạ, oán hận số phận mà trút hết lên người chị.

Phụ nữ có thể chịu cực khổ, nghèo khó nhưng sẽ không thể chịu đựng được những trận đòn roi vô tội vạ của chồng. Họ lấy chồng là để được yêu thương, bảo vệ chứ không phải canh cánh lo sợ hôm nay chồng có nhậu nhẹt hay không, chồng có đánh hay không? Cuộc sống như vậy quả thật rất mệt mỏi, thôi thì giải thoát cho nhau là cách tốt nhất. Điều cuối cùng chị làm cho chồng là đưa cho anh số tiền mình tiết kiệm thời gian qua. Chị nghĩ số tiền đó sẽ lo cho anh suốt thời gian anh thất nghiệp. Xem như chị đã làm tròn đạo nghĩa của một người vợ ở kiếp này của anh. Đàn bà một đời chồng như đoá hoa ngào ngạt hương thơm - Ảnh minh họa: Internet Sau ly hôn, chị sống thoải mái hơn tuy nhiên mỗi đêm vẫn còn mơ thấy gương mặt đáng sợ của chồng. Nhưng điều đó không khiến chị sợ hãi bằng cuộc sống trước đây. Thật sự khi nghe tin chị ly hôn, tôi vui thay cho chị. Cuối cùng chị cũng đã sống cuộc đời mình mong muốn và trở nên xinh đẹp như ngày hôm nay. Tôi nghĩ đàn bà một đời chồng cũng chẳng sao, vì họ có quyền được chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc, an toàn hơn. Họ xứng đáng chọn cho mình một người chồng tốt chứ không phải cảm thấy sợ hãi trong chính cuộc hôn nhân của mình. Dù nở hai lần nhưng vẫn mê đắm lòng người - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà một đời chồng giống như con trai dưới biển, không chịu tổn thương sao có viên ngọc làm mê đắm lòng người. Đàn bà một đời chồng giống như một đóa hoa nở hai lần, vẫn ngào ngạt hương thơm và quyến rũ ong bướm vây quanh. Đàn bà một đời chồng giống như cây mùa thu thay lá, khoác lên mình một màu tươi mới kiêu hãnh sống tiếp cuộc đời còn lại. Và đàn bà một đời chồng giống như con tàu rời bến, gặp biết bao nhiêu gian truân cuối cùng cũng cập bến bình an.

Chỉ khi nắm được 5 chữ vô giá này, đàn bà mới thoát khỏi bể khổ Chỉ có thất bại mới giúp bạn trưởng thành, chỉ có khổ đau mới giúp con người ta mạnh mẽ và độc lập. Và chỉ cần nắm 5 chữ này, cuộc đời của phụ nữ mới thôi đớn đau.

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