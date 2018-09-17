Đàn bà khổ tâm cả đời vì cứ mãi làm những điều này cho chồng, ai rồi cũng phải hối hận

Phụ nữ muốn không khổ tâm và mệt mỏi thân xác, hãy thôi làm những điều này cho chồng, khi đó tâm của bạn sẽ thanh thản, lòng thôi dậy sóng.

Phụ nữ nên nhớ không phải cứ “thương chồng như thương con” là sẽ tốt. Điều đó chỉ tạo cho đàn ông thói quen dựa dẫm. Nếu không có bạn, họ sẽ không có khả năng tự lo cho chính mình. Thế nên phụ nữ đừng cứ ôm đồm hết mọi thứ nữa, việc gì buông được cứ buông. Vai trò của bạn không chỉ gói gọn trong gian bếp hay quanh quẩn xó nhà mà còn ở ngoài xã hội. Vì vậy đừng tự giam cầm mình trong ngôi nhà cùng với những công việc nhàm chán.

Thay vì cứ chăm bẵm chồng như một đứa bé, mỗi ngày cơm ba bữa, mỗi lần ăn phải dọn và mời mọc, tại sao bạn không để chồng tự làm? Tại sao không tập cho chồng cuộc sống tự tập, tự làm việc nhà, bếp núc để khi không có vợ bên cạnh, họ vẫn có thể xoay sở được?

Thay đổi vì chồng

Thay đổi bản thân vì người khác là dại - Ảnh minh họa: Internet

Việc thay đổi những thói hư tật xấu là điều tốt. Tuy nhiên bạn cũng phải cân nhắc việc đó có làm thay đổi bản chất của mình hay không? Nếu một ngày bạn không còn nhận ra bản thân mình nữa, hãy từ bỏ việc nghe lời người khác. Bởi mỗi người có những đặc trưng khác nhau, không ai giống ai. Cứ mãi bắt chước và thay đổi theo lời của người khác, liệu bạn có đang sống đúng với bản thân mình?

Có nhiều người phụ nữ than khổ vì quá nghe lời chồng. Chồng nói thích người phụ nữ có mái tóc dài, vợ "liều sống liều chết" nối tóc hoặc dùng mọi phương pháp để tóc mọc dài nhanh chóng. Chồng khen cô nàng tóc ngắn đẹp, họ lại sẵn sàng cắt phăng đi mái tóc của mình để cho giống người đó. Cuối cùng bản thân họ cũng không biết mình muốn gì và sẽ làm gì.

Dành cả thanh xuân để tha thứ

Phụ nữ đừng cứ mãi tha thứ cho đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Chắc hẳn người phụ nữ nào cũng muốn bao dung cho chồng sau những lần lầm lỗi. Họ nghĩ chồng chỉ là say nắng nhất thời, điều quan trọng anh ấy cũng đã quay về bên vợ con. Hoặc có người biết chồng giấu giếm, nói dối mình rất nhiều lần, họ cũng chọn cách nhắm mắt làm ngơ để gia đình êm ấm. Để rồi người chịu tổn thương chỉ có một mình họ. Thế nên phụ nữ đừng đánh đổi thời gian và thanh xuân của mình để tha thứ cho một người.

Bạn cần biết cân nhắc chuyện gì nên bỏ qua, chuyện gì nên giữ lại để nhắc nhở bản thân không được phạm sai lầm lần nữa. Có vậy, cuộc sống của bạn sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Bởi con người không ai cao thượng đến mức mãi tha thứ cho người làm mình đau, mãi bao dung cho người đã nhẫn tâm cứa dao vào tim mình.

Thay đổi diện mạo cho chồng

Thay vì cứ mãi chăm bẵm cho chồng, bạn hãy tự làm đẹp cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người dành hết thời gian của mình chỉ để chưng diện cho chồng đẹp hơn. Nhưng bạn nên nhớ, đàn ông càng bảnh bao, bạn càng dễ mất chồng. Thay vì cứ mãi “vỗ béo” hoặc chưng diện cho chồng, bạn hãy làm điều đó với bản thân mình. Phụ nữ đẹp hơn sẽ giữ được chồng, gia đình sẽ hạnh phúc. Nếu ngày xưa, bạn chỉ lo lựa đồ cho chồng khi đi mua sắm thì bây giờ hãy làm đẹp cho mình.