Đàn bà có chồng ngoại tình, đừng để mình trở thành kiểu người đáng thương như thế này

Phụ nữ yêu 10/09/2018 11:04

Khi phát hiện chồng ngoại tình, mỗi người sẽ có cách phản ứng khác nhau. Có người lồng lộn đánh ghen, có người nhắm mắt làm ngơ để không ảnh hưởng đến danh dự của chồng.

Đàn bà có chồng ngoại tình, nghe thật xót xa. Chắc hẳn không ai muốn mình rơi vào trường hợp này. Nhưng rồi vì một số lý do gì đó, người kia lại phản bội nghĩa phu thê và vô tình đẩy bạn vào tình thế trớ trêu mang tên “đàn bà bị phản bội”. Khi đó, đừng biến bản thân mình trở thành kiểu người đáng thương thế này.

Kiểu đàn bà biết khổ nhưng vẫn cam chịu

Đàn bà có chồng ngoại tình, đừng để mình trở thành kiểu người đáng thương như thế này - Ảnh 1
Đàn bà cam chịu là người đáng thương nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đa số phụ nữ sẽ chọn trở thành người đàn bà cam chịu để gia đình ấm êm, không làm mất danh dự của chồng. Tuy nhiên đây là kiểu người đáng thương và ngốc nghếch nhất. Vì càng cam chịu, bạn càng phải chịu tổn thương. Chồng sẽ không biết bạn hi sinh cho họ nhiều đến dường nào. Chồng sẽ không biết bạn đã phải đau đớn biết bao nhiêu. Thế nên làm gì cũng được, xin đàn bà đừng trở thành những kẻ cam chịu trong cuộc hôn nhân đã mục nát. Có rất nhiều con đường bạn có thể chọn lựa như buông bỏ, sống một cuộc đời mới, hoặc quậy tưng bừng một trận rồi đường ai nấy đi. Đừng trở thành người cao thượng, cũng đừng để bản thân bị người khác lợi dụng vì quá vị tha. Người ta càng bội bạc, bạn càng phải nhẫn tâm gấp đôi để bảo vệ lòng tự tôn của mình, chứ không phải suốt ngày luôn miệng nói “tôi không sao, tôi chịu được”.

Kiểu đàn bà luôn học cách tha thứ

Đàn bà có chồng ngoại tình, đừng để mình trở thành kiểu người đáng thương như thế này - Ảnh 2
Đàn bà luôn tha thứ sẽ trở thành kẻ nhu nhược - Ảnh minh họa: Internet

“Đàn ông ngoại tình, chắc là do say nắng nhất thời, không lâu sau thì cũng hết và sẽ quay về với vợ con”, đây là câu an ủi ngớ ngẩn chứng minh rằng họ chẳng biết gì về cuộc đời của bạn. Thế nên đừng nghe lời người ngoài mà nhẫn nhịn, tha thứ cho người tệ bạc hết lần này đến lần khác. Nếu bạn không chắc anh ấy sẽ tái phạm lại lần hai, lần ba và nhiều lần nữa không thì đừng vội tha thứ. Bởi có những người dù tha thứ bao lần, họ cũng sẽ chứng nào tật nấy. Khi có cơ hội quay về, đến một lúc nào đó họ cũng sẽ muốn tìm lại những cảm giác đã đánh rơi ngày xưa ấy. 

Kiểu đàn bà dằn vặt chồng và giày vò bản thân

Đàn bà có chồng ngoại tình, đừng để mình trở thành kiểu người đáng thương như thế này - Ảnh 3
Đàn ông ngoại tình, đàn bà tự làm mình đau - Ảnh minh họa: Internet

Bản chất của người phụ nữ là ích kỷ. Họ khó chấp nhận việc chồng ăn nằm với người khác. Họ ghét sự phản bội, ghét sự san sẻ tình cảm của mình với người khác. Nên khi biết chồng ngoại tình, họ sẽ ra sức dằn vặt người chồng của mình. “Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?” “Tôi có gì thua người đàn bà đó, anh nói đi”… Có hàng ngàn câu hỏi đàn bà đặt ra để tra khảo người đàn ông tệ bạc kia. Nhưng rồi chỉ nhận lại được những lời mỉa mai “cô xem lại bản thân mình đi”.

Suy cho cùng chỉ có đàn bà là người chịu tổn thương sâu sắc nhất trong chuyện này. Đàn ông ngoại tình, đàn bà có xu hướng tự hủy hoại và giày vò bản thân. Họ dùng trăm phương ngàn kế, rạch tay tự tử, ôm con cùng chết rồi hàng tá việc làm ngu ngốc khác. Để rồi cuối cùng cũng chẳng nhận lại được gì ngoài những điều cay đắng và hụt hẫng. Bởi có nhiều người đàn ông nhẫn tâm lắm, vợ có khóc lóc đòi chết cũng thờ ơ và lạnh nhạt vì đã mải mê đắm chìm trong tình nồng với nhân tình. Đàn ông say men tình, đàn bà thì say men của cuộc đời mình, say hoài chẳng tỉnh.

 

Những tình huống phát hiện chồng ngoại tình tưởng đùa nhưng lại đúng đến 90%

Những tình huống phát hiện chồng ngoại tình tưởng đùa nhưng lại đúng đến 90%

Chồng ngoại tình, vợ là người đau khổ nhất. Và còn khổ sở hơn khi phát hiện chồng phản bội trong những tình huống này.

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