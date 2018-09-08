Phụ nữ cứ hành động như thế này thì chớ hỏi tại sao chồng cứ đi ngoại tình, cả đời không được tôn trọng

Phụ nữ yêu 08/09/2018 09:46

Phụ nữ không cần phải tỏ ra yếu mềm hoặc quá mạnh mẽ mà phải dung hòa giữa hai điều đó để hạnh phúc và được tôn trọng hơn.

Nhiều chị em tự hỏi tại sao chồng cứ đi ngoại tình mà không chịu ở nhà? Trước khi trách chồng, hãy nhìn nhận lại những hành động của bản thân. Rất nhiều chị em có những thói quen này nên đàn ông cứ muốn đi chẳng muốn về.

Quá dễ dãi, gọi dạ bảo vâng

Phụ nữ cứ hành động như thế này thì chớ hỏi tại sao chồng cứ đi ngoại tình, cả đời không được tôn trọng - Ảnh 1
Phụ nữ dễ dãi đàn ông sẽ xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ngoan ngoãn cũng tốt, nhưng nghe lời quá lại đâm ra nhu nhược. Bởi có những chuyện bạn phải cần mạnh mẽ để giải quyết chứ không phải cứ nghe lời chồng. Đàn ông vốn không thích những kiểu người quá dễ dãi trong mọi chuyện. Họ cảm thấy kiểu người như vậy chẳng chút thú vị gì. Bản năng của một người đàn ông là chiếm hữu và chinh phục. Họ muốn đặt ra cho mình những thử thách để vượt qua, càng khó khăn càng thú vị. Thế nên họ không thể chấp nhận sống chung với một người quá dễ dãi, chuyện gì cũng đồng ý nhanh chóng. Vì vậy phụ nữ đừng bao giờ để người khác nói mình là hời hợt, cũng đừng dễ dãi để người khác làm tổn thương mình. 

Phụ nữ yêu mù quáng, lụy tình

Phụ nữ cứ hành động như thế này thì chớ hỏi tại sao chồng cứ đi ngoại tình, cả đời không được tôn trọng - Ảnh 2
Phụ nữ lụy tình, đàn ông sẽ chán ngán - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông cảm nhận quá nhiều tình yêu từ người phụ nữ của mình, họ sẽ cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Trong một mối quan hệ, nếu người kia cứ yêu mình bất chấp, bạn sẽ thấy ngột ngạt và khó chịu. Phụ nữ lụy tình, yêu mù quáng sẽ khiến đàn ông cứ muốn ở bên ngoài, chẳng muốn về nhà nữa. Thế nên phụ nữ yêu cũng phải có giới hạn, chừa lại cho mình một con đường lui, đừng tự bít đường tiến và lui của mình trong hôn nhân. Vì trong một mối quan hệ, ai yêu nhiều hơn người đó sẽ phải gánh chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương. Phụ nữ đừng yêu ai quá đậm sâu, cũng đừng hi sinh vì ai quá nhiều.

Quá cứng rắn và tự lập

Phụ nữ cứ hành động như thế này thì chớ hỏi tại sao chồng cứ đi ngoại tình, cả đời không được tôn trọng - Ảnh 3
Phụ nữ càng mạnh mẽ càng chịu thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Trời ban cho phụ nữ sự mềm mỏng và cứng rắn, thế nên phải biết dung hòa giữa hai yếu tố đó. Phụ nữ mạnh mẽ quá sẽ không thể hạnh phúc, mà yếu mềm quá cũng chẳng tìm được niềm vui cho cuộc đời mình. Bởi đàn ông sẽ sợ hãi khi ở bên người quá mạnh mẽ và tự lập, cảm thấy mệt mỏi khi ở bên người cứ tỏ ra yếu đuối. Khi ở bên cạnh người mạnh mẽ, họ sẽ cảm thấy bản thân bị lép vế, không có tiếng nói. Nếu phụ nữ một mình giải quyết hết tất cả mọi chuyện, đàn ông sẽ cảm thấy bản thân mình quá thừa thải và vô dụng. Thế nên phụ nữ đừng cứ lúc nào cũng cứng rắn, hãy tạo cơ hội cho đàn ông thể hiện khả năng của mình.

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Đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải có những điểm yếu của riêng mình. Thế nên phụ nữ nên khéo léo một chút, đừng đụng vào những “tử huyệt” này của đàn ông kẻo gia đình tan vỡ.

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