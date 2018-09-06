Phụ nữ thời trẻ ‘rút hết ruột gan’ làm những điều này cho chồng con về già sẽ hối hận

Phụ nữ thời trẻ khi yêu ai đó đều “rút hết ruột gan”, nhưng khi đến tuổi xế chiều, họ lại cảm thấy tiếc nuối vì khoảng thời gian đó. Họ tiếc nuối vì đã bỏ lỡ quá nhiều thứ để tận tụy cho chồng con. Thế nên phụ nữ dù có yêu ai, yêu nhiều đến đâu cũng đừng nên hi sinh hết những điều này.

Đa số phụ nữ khi lấy chồng thích chọn cuộc sống an phận làm mẹ, làm vợ. Họ sẵn sàng hi sinh sự nghiệp và đam mê của mình để làm nội trợ. Từ xưa đến nay, đàn ông luôn có tư tưởng phụ nữ phải ở nhà nội trợ, việc kiếm tiền, đi làm đã có đàn ông lo. Và có nhiều chị em vì thương chồng cũng đồng tình với quan điểm đó. Thế nên họ chấp nhận gác lại những đam mê của bản thân để chu toàn cho gia đình tốt hơn. Có người nghĩ sau này khi cuộc sống ổn định rồi thì thực hiện sở thích của mình cũng được. Tuy nhiên bạn có tự hỏi khi ổn định rồi, bạn có đủ thời gian và sức khỏe để thực hiện những điều mình mong muốn không? Suy cho cùng là phụ nữ dù có chồng hay không cũng đừng từ bỏ ước mơ của mình. Hãy thực hiện đam mê khi còn trẻ, khi bạn còn đủ sức khỏe và thời gian.

Bỏ bê việc chăm sóc bản thân sẽ khiến bạn hối hận khi về già - Ảnh minh họa: Internet

Đa số phụ nữ thường nghĩ có chồng rồi chưng diện để ai xem? Những suy nghĩ đó khiến họ dần bỏ rơi bản thân. Thời còn độc thân, trước khi ra đường, họ luôn chăm chút vẻ ngoài của mình. Nhưng khi lấy chồng rồi, họ dần bỏ rơi thói quen đó.

Có nhiều lý do khiến phụ nữ bỏ bê việc chăm sóc bản thân. Chẳng hạn khi sinh con, họ dành thời gian để chăm con, rồi lo cho chồng. Quần áo phải chọn những bộ rộng và thoải mái chứ không còn quan tâm đến kiểu dáng. Đầu tóc thì chải chuốt gọn gàng nhất có thể chứ chẳng còn thời gian tạo kiểu rườm rà. Thậm chí có những người đi ra đường trên người vẫn còn vương mùi dầu mỡ, sữa tã của con. Ai cũng bận rộn với cuộc sống thường nhật, nhưng ít nhất bạn cũng phải dành chút thời gian để nghĩ cho bản thân. Việc chăm sóc bản thân chưa bao giờ là dư thừa cả. Có thể khi còn trẻ bạn không nghĩ nhiều nhưng đến tuổi trung niên rồi bạn mới nhận ra làn da, sức khỏe quý giá đến dường nào.

Dành thời gian chăm sóc chồng con mà quên đi ba mẹ ruột

Hãy dành thời gian phụng dưỡng ba mẹ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng rồi chỉ biết chồng con, ngoài ra ít quan tâm đến ai. Đến cả ba mẹ ruột cũng không thường xuyên về thăm. Việc nhắn tin, gọi điện hỏi han hàng ngày cũng trở nên thưa dần. Có vô số lý do khiến phụ nữ quên đi đấng sinh thành của mình. Đến khi về già, họ mới nhận ra cảm giác bị con cháu bỏ rơi thật sự cô đơn như thế nào.

Không còn liên lạc với những người bạn thân thiết

Có chồng rồi, những mối quan hệ bạn bè được xếp vào một góc, chẳng còn quan trọng. Cuộc sống của họ chỉ lấy chồng làm niềm vui. Có phải đã lâu lắm rồi bạn không tụ tập cà phê, nói chuyện với những người bạn cũ hay không? Có phải đã rất lâu rồi trong danh bạ của bạn không còn số điện thoại của những người khác ngoài chồng con không? Vậy bạn có cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt? Có thể hiện tại bạn chưa cảm nhận được nhưng sau này bạn sẽ thấm thía một điều rằng không có bạn thân quả thật là thiếu sót nhất cuộc đời.