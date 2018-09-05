Dưới đây là những điều phụ nữ tự tin không bao giờ làm, bởi họ biết có nhiều thứ sẽ khiến họ thất bại suốt đời.

Khi có vấn đề xảy ra, con người thường có xu hướng đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh. Chúng ta có thói quen đổ lỗi hơn là thừa nhận lỗi lầm của mình. Có rất nhiều lý do khiến bạn làm điều đó, chẳng hạn sợ không được tín nhiệm và yêu mến nữa, sợ bị coi là kẻ vô dụng. Nhưng thực tế người biết đứng ra nhận lỗi sai mới là người thành công và đáng được mọi người yêu mến. Thế nên phụ nữ đừng bao giờ đùn đẩy trách nhiệm và lỗi lầm cho người khác. Cũng đừng để bản thân trở thành kẻ hèn nhát chỉ biết nói “tại, vì, bị…”.

Một người phụ nữ thông minh sẽ không trì hoãn những cuộc hẹn hò với ai đó. Hoặc họ sẽ không hứa khi không chắc chắn. Họ muốn việc gì cũng phải giải quyết nhanh gọn lẹ, không thích hẹn lần hẹn lữa rồi lại trì hoãn. Với họ điều quan trọng nhất là chữ tín chứ không phải những lời hứa hẹn ba hoa chích chòe cho qua chuyện rồi thôi.

Sống dựa vào những lời phán xét của người khác

Phụ nữ khôn ngoan không sợ lời phán xét của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tự tin biết những gì tốt cho mình và biết rõ bản thân sẽ làm gì. Vì vậy họ sẽ không ngại những lời phán xét của người khác. Những lời nói mang tính góp ý, xây dựng, họ sẽ tiếp thu một cách chân thành. Còn những lời châm biếm, châm chọc, họ sẽ phớt lờ và không bao giờ để bản thân mình phải buồn phiền vì điều đó.

So sánh bản thân với người khác

Mỗi người sinh ra đều có vai trò và trách nhiệm khác nhau. Mỗi người đều có những điểm mạnh và yếu riêng, thế nên họ sẽ không dành thời gian để so sánh bản thân với người khác. Thay vì cứ mãi ao ước có cuộc sống như cô A, cô B, họ sẽ cố gắng để sống tốt hơn. Chỉ khi là chính mình, họ mới thật sự hạnh phúc. Họ luôn hiểu rằng cuộc đời của mỗi người đều hoàn toàn khác nhau. Nếu mãi chạy theo cuộc sống của người khác, bạn sẽ đánh mất đi giá trị của bản thân.

Tin vào những gì đọc trên mạng xã hội

Người thông minh và tự tin sẽ luôn cân nhắc những thông tin đọc được trên mạng. Họ sẽ dành thời gian phân tích và chọn lọc thông minh chứ không tin sái cổ. Vì bây giờ thông tin trên mạng vô cùng tràn lan và thật giả lẫn lộn. Thế nên phụ nữ tự tin có đủ nhận thức để tiếp nhận thông tin một cách sáng suốt và khôn ngoan nhất.

Cần sự cho phép của người khác

Hãy tự làm chủ cuộc đời của mình không dựa dẫm ai - Ảnh minh họa: Internet

Người tự tin sẽ quyết định những gì mình muốn làm. Họ không cần phải chờ đợi sự cho phép của bất cứ ai. Một phần là vì họ không muốn người khác chen vào cuộc đời của mình. Phần khác là họ đủ tự tin để biết điều đó là đúng và sẽ mang lại thành công cho chính mình.

Trốn tránh khó khăn

Có nhiều người chọn cách trốn tránh khi gặp khó khăn. Nhưng người phụ nữ tự tin sẽ chọn cách đối đầu, không sợ thất bại cũng chẳng sợ thử thách. Vì họ biết trốn tránh chỉ khiến bản thân càng trở nên mềm yếu và hèn nhát mà thôi. Cách tốt nhất là đối mặt để biết khả năng của mình đến đâu rồi tìm cách làm tốt hơn.