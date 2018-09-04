Có nhiều người khi yêu không còn biết phân biệt phải trái, đúng sai. Họ sẵn sàng hạ thấp lòng tự trọng của mình để dựa dẫm vào một người. Họ giao phó tất cả cảm xúc của bản thân cho người đó thậm chí còn thay đổi hoàn toàn theo ý của người đó. Họ đánh mất đi những giá trị cốt lõi của bản thân. Khi ghen tuông, họ sẵn sàng công kích người thứ ba để giành lại tình yêu của mình. Họ vì một người đàn ông mà kéo lê, đánh đấm nhau ngoài đường và cũng chỉ vì một chữ yêu mà họ tự phá hoại nhân phẩm của mình. Phụ nữ nên nhớ đàn ông trên đời không thiếu, nhưng nhân phẩm và giá trị của bản thân chỉ có một. Liệu khi mất đi rồi, bạn có thể gầy dựng lại được không?

Trinh tiết mất rồi, bạn mới thấy hậu quả vô cùng ê chề - Ảnh minh họa: Internet

Dù yêu đến mấy nhưng khi chưa về chung một nhà, bạn tuyệt đối đừng cho đi cái “ngàn vàng” của mình. Tuy xã hội hiện đại nhưng rất nhiều gia đình vẫn còn giữ tư tưởng cổ hủ. Họ nghĩ phụ nữ trước khi về nhà chồng, nhất định phải còn trong trắng. Đàn ông cũng vậy, họ khó chấp nhận một người phụ nữ không còn trinh về làm vợ. Đa số đàn ông đều đặt chữ trinh của phụ nữ lên hàng đầu. Thế nên phụ nữ khi yêu, hãy biết giữ gìn một chút, đừng cái gì cũng cho đi, đừng cái gì cũng nghe lời đàn ông. Có rất nhiều đàn ông nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng có mấy người thực hiện được điều đó?

Sự quyến rũ của mình

Đừng nghĩ đã có người yêu rồi thì thoải mái bỏ bê bản thân. Phụ nữ nên nhớ “làm đẹp hay học cách quyến rũ không phải để thu hút những người khác mà để giữ chân một người”. Muốn người đó say đắm mình, bạn phải biết cách để họ dù có đi đâu, có ngắm ai cũng phải nhớ về bạn. Đó là thành công của một người phụ nữ trong tình yêu.

Phụ nữ thông minh phải biết làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài và nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu được hãy bồi dưỡng kiến thức cho mình để tự tin hơn trong giao tiếp. Có vậy bạn mới tự tin đứng ngang hàng với đàn ông và có thể làm chỗ dựa cho người đàn ông của mình khi họ yếu lòng. Sự quyến rũ của phụ nữ không chỉ thể hiện qua ngoại hình mà còn toát ra từ trong cách đối nhân xử thế của bạn. Thế nên dù có yêu đến mấy cũng đừng tự mình đánh mất đi sự quyến rũ của bản thân.

Cá tính khác biệt

Hãy giữ những nét khác biệt trong tính cách của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người đó bảo bạn thay đổi tính cách của mình, bạn nên cân nhắc thật kỹ càng. Hãy xem điều đó có tốt cho bản thân mình không, nếu không thì đừng dại mà thay đổi. Dù yêu đến mấy, bạn cũng đừng vì một người mà thay đổi hoàn toàn thói quen, tính cách cũng như sở thích của mình. Vì bạn không chắc người đó sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình cả đời. Bạn cũng không dám chắc người đó sẽ yêu bạn mãi không thay lòng đổi dạ. Thế nên khi yêu đừng cho đi quá nhiều, cũng đừng thay đổi những điểm khác biệt của bản thân. Bạn hãy giữ tính cách độc đáo của mình để không lẫn với bất kỳ ai.