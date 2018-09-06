Để khỏi tổn thương, phụ nữ hãy ‘vờ như không biết’ những thứ này của chồng

Phụ nữ yêu 06/09/2018 15:01

Phụ nữ nói ít, biết ít sẽ hạnh phúc hơn so với người chuyện gì cũng tinh tường. Trong cuộc sống hôn nhân cũng vậy, bạn cũng nên giả vờ ngó lơ những thứ này của chồng để sống yên ổn hơn.

Đa số các cô vợ thường khá tò mò về những chuyện liên quan đến chồng. Họ luôn muốn chồng chia sẻ mọi thứ với mình để rồi khi biết được lại cảm thấy tổn thương. Để không phải buồn phiền vì những điều nhỏ nhặt, phụ nữ hãy ngó lơ những điều này của chồng.

Tình cũ của chồng

Để khỏi tổn thương, phụ nữ hãy ‘vờ như không biết’ những thứ này của chồng - Ảnh 1
Phụ nữ đừng bao giờ nhắc đến tình cũ của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường có rất nhiều mối tình cũ và một trong số đó sẽ khiến anh ấy nhớ mãi không quên. Một người vợ thông minh, không muốn tổn thương thì tốt nhất đừng hỏi vấn đề liên quan đến tình cũ của chồng. Bởi một phần anh ấy không vui khi nhắc lại chuyện cũ, phần khác bạn sẽ cảm thấy ghen tỵ. Phụ nữ vốn ích kỷ, luôn muốn chồng đối xử với mình tốt nhất, muốn chồng xem mình là duy nhất. Vì thế khi biết được chồng đã từng đối xử tốt với một người khác, lòng ích kỷ trong bạn sẽ trỗi dậy. Đến khi đó người tổn thương và chịu nhiều buồn phiền chỉ có thể là bạn. Thế nên phụ nữ đừng dại mà hỏi chồng về quá khứ. Điều bạn nên làm là yêu anh ấy ở hiện tại và trân trọng những điều cả hai sẽ làm ở tương lai.

Những lời chê bai

Để khỏi tổn thương, phụ nữ hãy ‘vờ như không biết’ những thứ này của chồng - Ảnh 2
Đừng để tâm đến những lời chê bai - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ không tránh khỏi những lời chê bai, đụng chạm đến lòng tự trọng của nhau. Nhưng điều quan trọng là cả hai phải bỏ qua cho nhau để cùng đi tiếp, chứ không phải để bụng rồi lại buồn phiền. Phụ nữ hay suy nghĩ, chuyện bé xé ra to. Thế nên họ thường bị tổn thương chỉ vì một lời nói của chồng. Cách tốt nhất để bảo vệ mình trước những điều đó là ngó lơ những lời chê bai của chồng. Bạn hãy giả vờ nghe như không nghe và tự động viên bản thân phải sống tốt, hoàn thiện bản thân mình hơn. Phụ nữ nên nhớ người khác có thể làm bạn tổn thương, chứ bạn không có quyền khiến bản thân mình đau. Những chuyện không vui cứ quên đi, hãy nghĩ đến những chuyện tốt đẹp thôi.

Chồng không nhớ ngày lễ, kỷ niệm

Việc chồng không nhớ những ngày lễ hay ngày kỷ niệm quan trọng, không có nghĩa là anh ấy không yêu bạn. Chẳng qua là vì công việc hoặc nhiều thứ xung quanh chi phối khiến anh ấy quên mất. Thế nên bạn đừng tự suy diễn mọi chuyện theo hướng tiêu cực để rồi chuốc buồn phiền vào người. Điều bạn nên làm là khi chồng không nhớ dịp đặc biệt, bạn hãy chủ động chuẩn bị một bữa tiệc thân mật, lãng mạn. Việc này vừa nhằm nhắc khéo chồng vừa giúp bạn không phải cô đơn trong những ngày đặc biệt. Một người phụ nữ thông minh sẽ không đợi chồng tạo bất ngờ mà đôi khi phải làm điều gì đó khiến chồng cảm thấy thú vị hơn.

Chồng hay than phiền vợ mua sắm

Để khỏi tổn thương, phụ nữ hãy ‘vờ như không biết’ những thứ này của chồng - Ảnh 3
Bạn đừng để ý đến chuyện chồng hay kêu ca chuyện mua sắm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Điều này đa số đàn ông nào cũng than vãn. Họ cứ suốt ngày than thở sao vợ lại xài tiền vào những chuyện vô bổ như vậy. Nhưng thực chất, vợ chỉ mua đồ cho chồng con chứ đâu dùng cho mình. Là phụ nữ bạn nên bỏ ngoài tai những câu than vãn này mà hãy làm những điều mình thích. Vì bạn mua sắm, chưng diện để mình và chồng đẹp hơn. Khi chồng đẹp, anh ấy sẽ tự hào về bản thân mình. Còn khi bạn đẹp, bạn sẽ tự tin sánh bước bên người chồng của mình.

Chồng không chăm chú trong những cuộc nói chuyện

Đây là thói quen của rất nhiều đàn ông. Khi nói chuyện với vợ, họ thường hay làm việc khác như bấm điện thoại hay xem tivi. Họ lơ đễnh trong việc tiếp thu câu chuyện của vợ. Tuy nhiên vợ cũng đừng vì vậy mà tỏ ra cáu gắt, hãy tìm cách lôi cuốn chồng vào những câu chuyện của mình. Đừng bắt ép anh ấy phải lắng nghe bạn mà hãy kể chuyện theo cách thú vị nhất để anh ấy phải lắng nghe.

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