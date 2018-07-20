Những tình huống phát hiện chồng ngoại tình tưởng đùa nhưng lại đúng đến 90%

Phụ nữ yêu 20/07/2018 16:13

Chồng ngoại tình, vợ là người đau khổ nhất. Và còn khổ sở hơn khi phát hiện chồng phản bội trong những tình huống này.

Có nhiều chị em thường rỉ tai nhau về việc làm thế nào để biết chồng ngoại tình. Và cũng có vô số tình huống phụ nữ phát hiện chồng phản bội tưởng đùa nhưng lại đúng. Do đó, đàn ông đừng nghĩ có thể một tay che trời, "lấy vải thưa mà che mắt thánh". Phụ nữ khờ đến mấy cũng sẽ có cách biết được chồng bội bạc qua những con đường sau đây.

Phát hiện chồng ngoại tình qua lời con trẻ

Những tình huống phát hiện chồng ngoại tình tưởng đùa nhưng lại đúng đến 90% - Ảnh 1
Việc phát hiện chồng phản bội qua lời nói của con trẻ quả thật rất đau đớn - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó đang ngồi trong văn phòng làm việc, cô bạn tôi điện thoại rồi bù lu bù loa nói chồng ngoại tình. Tôi hỏi tại sao cô ấy biết chuyện đó, có bắt quả tang tại trận không. Cô ấy nói không, đó là những lời của con cô ấy kể lại. Tôi sửng sốt, thằng bé mới 6 tuổi, tại sao nó lại biết những chuyện như vậy? Cô ấy thút thít kể, chồng giành trách nhiệm đón con mấy ngày hôm nay. Từ đó đến giờ, cô luôn tin tưởng anh nên không nghi ngờ gì. Nhưng khi nghe được lời nói của con thơ, cô hoàn toàn sụp đổ.

Thằng bé nói hôm nào rước nó, anh cũng chở đi ăn kem chung với một người phụ nữ. Anh còn dặn dò nó đừng nói với mẹ. Nhưng khi ngồi chơi chung với con, cô nhắc đến chuyện ăn kem và nó đã nói ra hết những bí mật của anh. Trẻ nhỏ thường không bao giờ biết nói dối, những câu nói vu vơ của thằng bé khiến lòng cô bất an không ngủ được suốt đêm. Đến khi trời sáng cô ấy đã lập tức điện thoại cho tôi khóc lóc và nhờ tôi nghĩ cách để giải quyết chuyện này. Thế nên đàn ông đừng nghĩ trẻ con không biết gì.

Chiếc túi xách đi làm của chồng

Những tình huống phát hiện chồng ngoại tình tưởng đùa nhưng lại đúng đến 90% - Ảnh 2
Chị thấy hộp bao cao su trong túi xách của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chị không có thói quen đụng vào đồ đạc riêng của anh, nhất là những giấy tờ quan trọng. Nhưng hôm đó trong lúc dọn dẹp, chị làm rơi chiếc cặp của anh xuống đất, đồ đạc bên trong rơi ra. Chị vô tình nhìn thấy một hộp bao cao su dùng dở. Chị thấy lạ vì vợ chồng chị không có thói quen dùng thứ này. Chị thấy bất an, không lẽ anh lại giải quyết nhu cầu tình dục ở đâu đó? Chị thật sự thất vọng vì đã quá tin tưởng người chồng của mình để rồi bị phản bội.

Chiếc gương ở phòng khách sạn

Những tình huống phát hiện chồng ngoại tình tưởng đùa nhưng lại đúng đến 90% - Ảnh 3
Điều chị không thể tưởng tượng cuối cùng xảy ra, đó là anh ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Lần đó anh đi công tác, chị nhắc nhở ngày nào cũng phải video call về để cho con thấy mặt. Anh nghe lời vợ, vẫn đều đặn gọi về cho chị. Chị cũng nhớ anh nên cũng thường xuyên gọi điện. Nhưng một lần bắt gặp hình ảnh trong điện thoại, chị vô cùng sửng sốt. Chị vô tình nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ nằm trên giường phản chiếu qua chiếc gương sau lưng anh. Gặng hỏi thì anh lại nói chị hoa mắt chứ anh ở một mình trong phòng. Sau chuyến đi công tác đó, anh về, chị giúp chồng giặt quần áo và phát hiện một chiếc áo lót màu đỏ của phụ nữ. Chị tức giận đòi ly hôn, anh năn nỉ nói chỉ muốn giải quyết nhu cầu khi không có vợ bên cạnh.

Ngoài những trường hợp tình cờ này, chị em có thể nhận biết chồng ngoại tình qua những dấu hiệu như thái độ, quần áo, cách sinh hoạt của chồng. Khi đó bạn sẽ dễ dàng nhận ra bộ mặt thật của người đàn ông bên cạnh.

Biết chồng ngoại tình, vợ chỉ nói một câu khiến ai cũng phải suy ngẫm về nghĩa trăm năm

Biết chồng ngoại tình, vợ chỉ nói một câu khiến ai cũng phải suy ngẫm về nghĩa trăm năm

"Em chưa từng nghĩ mình bên nhau 5 năm, cũng không bằng vỏn vẹn vài tháng anh ở bên cô ta", câu nói của chị khiến anh thức tỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình yêu hôn nhân phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 25 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này