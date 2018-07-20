Chồng ngoại tình, vợ là người đau khổ nhất. Và còn khổ sở hơn khi phát hiện chồng phản bội trong những tình huống này.

Có nhiều chị em thường rỉ tai nhau về việc làm thế nào để biết chồng ngoại tình. Và cũng có vô số tình huống phụ nữ phát hiện chồng phản bội tưởng đùa nhưng lại đúng. Do đó, đàn ông đừng nghĩ có thể một tay che trời, "lấy vải thưa mà che mắt thánh". Phụ nữ khờ đến mấy cũng sẽ có cách biết được chồng bội bạc qua những con đường sau đây. Phát hiện chồng ngoại tình qua lời con trẻ

Việc phát hiện chồng phản bội qua lời nói của con trẻ quả thật rất đau đớn - Ảnh minh họa: Internet Hôm đó đang ngồi trong văn phòng làm việc, cô bạn tôi điện thoại rồi bù lu bù loa nói chồng ngoại tình. Tôi hỏi tại sao cô ấy biết chuyện đó, có bắt quả tang tại trận không. Cô ấy nói không, đó là những lời của con cô ấy kể lại. Tôi sửng sốt, thằng bé mới 6 tuổi, tại sao nó lại biết những chuyện như vậy? Cô ấy thút thít kể, chồng giành trách nhiệm đón con mấy ngày hôm nay. Từ đó đến giờ, cô luôn tin tưởng anh nên không nghi ngờ gì. Nhưng khi nghe được lời nói của con thơ, cô hoàn toàn sụp đổ. Thằng bé nói hôm nào rước nó, anh cũng chở đi ăn kem chung với một người phụ nữ. Anh còn dặn dò nó đừng nói với mẹ. Nhưng khi ngồi chơi chung với con, cô nhắc đến chuyện ăn kem và nó đã nói ra hết những bí mật của anh. Trẻ nhỏ thường không bao giờ biết nói dối, những câu nói vu vơ của thằng bé khiến lòng cô bất an không ngủ được suốt đêm. Đến khi trời sáng cô ấy đã lập tức điện thoại cho tôi khóc lóc và nhờ tôi nghĩ cách để giải quyết chuyện này. Thế nên đàn ông đừng nghĩ trẻ con không biết gì.

Chiếc túi xách đi làm của chồng Chị thấy hộp bao cao su trong túi xách của chồng - Ảnh minh họa: Internet Chị không có thói quen đụng vào đồ đạc riêng của anh, nhất là những giấy tờ quan trọng. Nhưng hôm đó trong lúc dọn dẹp, chị làm rơi chiếc cặp của anh xuống đất, đồ đạc bên trong rơi ra. Chị vô tình nhìn thấy một hộp bao cao su dùng dở. Chị thấy lạ vì vợ chồng chị không có thói quen dùng thứ này. Chị thấy bất an, không lẽ anh lại giải quyết nhu cầu tình dục ở đâu đó? Chị thật sự thất vọng vì đã quá tin tưởng người chồng của mình để rồi bị phản bội. Chiếc gương ở phòng khách sạn Điều chị không thể tưởng tượng cuối cùng xảy ra, đó là anh ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Lần đó anh đi công tác, chị nhắc nhở ngày nào cũng phải video call về để cho con thấy mặt. Anh nghe lời vợ, vẫn đều đặn gọi về cho chị. Chị cũng nhớ anh nên cũng thường xuyên gọi điện. Nhưng một lần bắt gặp hình ảnh trong điện thoại, chị vô cùng sửng sốt. Chị vô tình nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ nằm trên giường phản chiếu qua chiếc gương sau lưng anh. Gặng hỏi thì anh lại nói chị hoa mắt chứ anh ở một mình trong phòng. Sau chuyến đi công tác đó, anh về, chị giúp chồng giặt quần áo và phát hiện một chiếc áo lót màu đỏ của phụ nữ. Chị tức giận đòi ly hôn, anh năn nỉ nói chỉ muốn giải quyết nhu cầu khi không có vợ bên cạnh. Ngoài những trường hợp tình cờ này, chị em có thể nhận biết chồng ngoại tình qua những dấu hiệu như thái độ, quần áo, cách sinh hoạt của chồng. Khi đó bạn sẽ dễ dàng nhận ra bộ mặt thật của người đàn ông bên cạnh.

Biết chồng ngoại tình, vợ chỉ nói một câu khiến ai cũng phải suy ngẫm về nghĩa trăm năm "Em chưa từng nghĩ mình bên nhau 5 năm, cũng không bằng vỏn vẹn vài tháng anh ở bên cô ta", câu nói của chị khiến anh thức tỉnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-tinh-huong-phat-hien-chong-ngoai-tinh-tuong-dua-nhung-lai-dung-den-90-290839.html