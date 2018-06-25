Tuy chưa chính thức cưới hỏi nhưng cả hai đã sống với nhau như vợ chồng. Anh chị thuê một căn phòng trọ ở khu tập thể, cơm rau đạm bạc sống qua ngày. Thời điểm đó, tiền lương của anh chị chỉ đủ chi trả tiền nhà trọ, ăn uống, không dư dả được gì. Có thể nói cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng cả hai vẫn bám víu và nương tựa vào nhau.

Anh và chị là người cùng quê lên Sài Gòn để lập nghiệp. Khi lên thành phố, cả hai không có gì trong tay ngoài vài trăm ngàn và chiếc xe đạp cũ. Mỗi ngày, cả hai chở nhau đi xin việc hết nơi này đến nơi khác, nhưng do không có kinh nghiệm nên không có chỗ nào nhận. Chán nản, anh đi phụ hồ kiếm tiền sống lay lắt qua ngày. Còn chị được nhận vào làm thợ may ở một xưởng may tư nhân nhỏ.

Nghĩ thương chị, bao năm qua chịu cực khổ cũng không một lần than thở. Suốt ngần ấy năm sóng gió cũng chưa một lần muốn rời xa anh. Cuộc đời này sao có thể kiếm được một người phụ nữ tận tâm như chị. Không lâu sau, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng trước sự chứng kiến của bà con dòng họ và sự vỡ òa hạnh phúc của đôi lứa. Cuối cùng, sau những cơn mưa tầm tã, cả hai cũng tìm thấy được cầu vồng của riêng mình.

Thời gian sau đó, nhờ chăm chỉ, anh được cất nhắc dần dần. Thấm thoát 5 năm trôi qua, anh có vị trí vững vàng trong công ty, cuộc sống cũng đủ đầy hơn xưa. Anh chị dọn ra sống ở một căn hộ chung cư cao cấp, khang trang, tiện nghi. Cuộc sống của cả hai bắt đầu sang một trang mới đẹp đẽ hơn. Và cũng lúc này, cả hai bên gia đình giục cưới.

Đến khi có mọi thứ trong tay, anh lại ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi về chung một nhà, chị mang thai, anh khuyên nên nghỉ việc ở nhà, việc kinh tế trong gia đình đã có anh lo. Thấy công việc mình mỗi tháng cũng không kiếm được bao nhiêu, chị đồng ý ở nhà chăm lo nhà cửa, cũng như dưỡng thai. Thời gian này anh cũng không còn nhận những công trình ở xa, mỗi ngày đều đi làm về sớm để chăm lo cho vợ con. Nửa đêm, chị thèm ăn gì, anh cũng lập tức đi mua. Có thể nói thời điểm này anh ở bên chị không rời nửa bước, thương và chiều chị hết mực.

Và rồi cũng đến ngày chị sinh nở, anh túc trực trong bệnh viện suốt. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn được y tá bế ra, gương mặt anh sáng bừng, mọi mệt mỏi cũng nhanh chóng tan biến. Giai đoạn sau khi sinh, chị tăng cân chóng mặt. Anh đã quen nhìn chị với thân hình gầy gò, mảnh khảnh nên khi thấy vợ mập lên, anh không thể chấp nhận được. Dạo đó, anh đi sớm về muộn, tránh những hành động thân mật cũng như nhìn mặt chị.

Thấy chồng có vẻ kỳ lạ, chị gặng hỏi nhưng anh lại không hé nửa lời. Ngoài mặt anh cười giả lả cho qua, nhưng thật sâu trong lòng, anh đã chán chị đến tận cổ. Sau đó anh bắt đầu ngoại tình với một cô gái nóng bỏng, gợi cảm. Mỗi tuần cả hai đều đi nhà nghỉ với nhau, rồi còn đi du lịch. Những lần anh nói đi công trình xa nhưng thực tế là đưa nhân tình đi nghỉ dưỡng, tận hưởng không gian chỉ có hai người. Sợ chị phát hiện, anh không lưu bất cứ thông tin gì của nhân tình trong điện thoại. Cũng vì vậy mà nhiều tháng trôi qua, chị vẫn thản nhiên tin tưởng chồng tuyệt đối. Cho đến khi tận mắt chứng kiến hành động của cả hai, chị mới chết điếng nhận ra mình đã tin nhầm người.

Chị không làm ầm ĩ, chỉ nói một câu duy nhất khiến anh phải suy ngẫm - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, chị đột xuất đến công ty tìm anh. Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt chị chính là cảnh tượng ả nhân tình ngồi trên đùi anh. Quần áo của ả ta xộc xệch, hàng nút áo bị tháo gần hết. Chiếc áo sơ mi thẳng thớm, chị ủi cho anh lúc sáng cũng bị nhàu nát. Chị không thể tin vào mắt mình nữa, mọi niềm tin trong chị hoàn toàn đổ vỡ. Thấy vợ chạy đi, anh hốt hoảng đẩy ả nhân tình ra cài lại nút áo rồi chạy theo. Mặc anh ghì tay nói sẽ giải thích, chị vẫn không muốn nghe những lời ngụy biện, mật ngọt của anh. Sau sự việc đó, không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Chị không buồn đụng đến những việc trong nhà, suốt ngày chỉ ôm con ngủ. Anh đi làm về không còn cơm canh thịnh soạn như trước.

Hôm đó, anh đang ngồi trong phòng họp thì nhận được tin nhắn của chị. “Hôm nay là ngày kỷ niệm chúng ta quen nhau, em và con sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Em chưa từng nghĩ mình bên nhau 5 năm, không bằng một người bên anh chỉ vỏn vẹn vài tháng”. Nhận được tin nhắn của chị, anh lập tức chạy về nhà, nhưng căn phòng ngủ trống không, đồ đạc đã dọn đi hết, chỉ có đơn ly hôn đặt ngay ngắn trên bàn. Anh vô cùng hối hận vì những hành động của mình, liệu có quá muộn màng không?