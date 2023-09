Sau 'danh hiệu' tận tụy và hi sinh, đàn bà nhận lại được những gì?

Đàn bà càng hi sinh đàn ông càng muốn ngoại tình

Đàn bà từ xưa đến giờ luôn có tư tưởng suốt đời phải cúc cung tận tụy vì chồng con. Có người coi đó là điều dĩ nhiên, nhưng có người lại không đồng ý. Họ đặt câu hỏi, sau sự tận tụy hi sinh đó bạn nhận lại được những gì?

Đàn bà hi sinh đàn ông lại muốn ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời có nhiều nghịch lý. Vợ tận tụy, đáng lẽ chồng phải thương yêu và muốn bảo vệ suốt đời mới đúng. Trớ trêu thay, người vợ quá hi sinh chỉ khiến đàn ông muốn thoát khỏi vòng tay đó và bay đến một vòng tay khác. Bởi đàn ông rất ghét sự gò bó và mất tự do. Hơn nữa, khi đàn bà hi sinh quá nhiều, đàn ông có cảm giác như họ đang chịu ơn chứ không phải là tình yêu. Họ cảm thấy rất áp lực vì khi sống chung với một người chỉ vì ơn nghĩa. Và họ sợ một ngày nào đó vợ sẽ kể công, khóc lóc và đòi lại công bằng.

Thế nên một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ hi sinh quá nhiều trong cuộc hôn nhân của mình. Bạn nên biết chuyện gì cũng phải có giới hạn nhất định, không phải cứ cho đi nhiều sẽ tốt. Và không phải cứ lo cho chồng thì anh ấy sẽ cảm kích. Đôi khi bạn cũng phải xem lại bản thân, lo cho mình một chút sẽ tốt hơn.