Dấu hiệu đàn bà không còn yêu chồng, đàn ông nên cẩn thận

Đàn ông thường ít khi nghĩ đến chuyện vợ không còn yêu mình. Tuy nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra và đây là toàn bộ những dấu hiệu cho thấy phụ nữ đã dứt tình cạn nghĩa với người chồng của mình.

Chồng đi đâu, gặp gỡ những ai và làm gì cũng chẳng còn phải là mối bận tâm hàng đầu của vợ. Hoặc cô ấy mặc chồng muốn làm gì thì làm, chẳng quan tâm hay đoái hoài. Đây là điều thể hiện rõ nhất chuyện vợ không còn tình cảm với chồng nữa. Khi còn yêu, họ sẽ luôn tò mò về những việc mà chồng làm. Đi đâu cũng muốn chồng phải báo cáo với mình. Nhưng khi hết yêu rồi, họ tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt, không muốn biết chồng đang nghĩ gì và làm gì.

Đàn bà vốn có lòng ghen tuông và đố kỵ. Họ cảm thấy khó chịu khi chồng phản bội. Họ sẽ đấu tranh để giành lại người đàn ông của mình từ tay người khác. Nhưng khi hết yêu, chồng có đi với một người phụ nữ khác, hoặc cười nói với cô bạn cũ, vợ cũng chẳng thèm để tâm. Dường như họ không còn quan tâm đến những mối quan hệ của chồng. Chồng gặp ai, nói chuyện gì, có qua lại với người cũ hay không cũng chẳng còn là điều mà họ muốn biết.

Nhắn tin, nói chuyện cộc lốc



Những cuộc điện thoại với chồng đều cộc lốc và tẻ nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ vốn mềm mỏng, nói năng nhẹ nhàng với người mình yêu. Họ luôn dùng cử chỉ ngọt ngào nhất để đối xử với người chồng của mình. Nhưng khi đứng trước một người mà họ không còn tình cảm, họ sẽ trả lời trống không trước những tin nhắn và câu hỏi của đối phương. Vì họ không còn lý do gì để nhẹ nhàng và dịu dàng với người đó nữa.

Bỏ những sở thích chung của cả hai

Khi yêu, chắc chắn cả hai sẽ có một điểm chung nào đó. Hoặc dù ban đầu không có điểm chung, cả hai sẽ dần trở nên giống nhau ở một khía cạnh nào đó. Người phụ nữ sẽ bắt chước những thói quen của đàn ông và ngược lại. Nhưng khi hết yêu họ sẽ mặc nhiên gạt bỏ mọi thứ.

Không nghĩ đến chuyện tương lai

Không còn nghĩ đến những chuyện tương lai của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu, phụ nữ là người lo nghĩ nhiều nhất. Họ nghĩ cho vấn đề tài chính, con cái của gia đình. Bởi họ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương. Tuy nhiên khi không còn tình cảm, họ tránh bàn cãi về những vấn đề trong tương lai. Họ luôn muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại và chẳng mong sẽ nắm tay nhau đi hết đoạn đường này.

Không còn san sẻ, tâm sự

Phụ nữ thích tâm sự cùng chồng. Vì họ luôn có nhiều điều muốn nói và muốn được chồng cảm thông, thấu hiểu. Bởi có lẽ người bạn thân nhất và là tri kỷ của họ không ai khác là người chồng. Thế nên khi có chuyện buồn phiền, họ thường muốn kể cho chồng nghe đầu tiên. Nhưng khi hết thương chồng, họ sẽ cố gắng giấu đi những điều mình muốn nói.

Không nhờ chồng giúp đỡ

Khi hết yêu, phụ nữ không còn xem trọng người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dù mạnh mẽ và tự lập đến đâu cũng không thể tránh khỏi những lúc yếu lòng. Khi đó họ luôn muốn có chồng bên cạnh để giúp đỡ vượt qua khó khăn. Tuy nhiên khi dứt tình cạn nghĩa, họ sẽ tự giải quyết vấn đề một mình mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của chồng. Hành động này như muốn thể hiện một điều “không có anh, tôi vẫn có thể sống tốt”.

Trở nên lạnh nhạt, không còn cười đùa

Vợ luôn tham gia vào những trận đùa giỡn của chồng. Họ muốn chồng thoải mái nên luôn cố gắng cười để chồng yên lòng, dù trò đùa đó có nhạt nhẽo đến đâu. Đàn ông nên để ý nếu vợ không còn cười đùa khi anh nói chuyện hài, tức là cô ấy đang cảm thấy cuộc hôn nhân này ngày càng nhạt nhẽo và vô vị.