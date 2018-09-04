Đàn bà sau đổ vỡ, đừng chỉ mãi đau khổ mà phải hiểu những điều này

Đàn ông sau đổ vỡ, sớm muộn họ sẽ có nơi để dừng chân. Còn đàn bà sẽ đi đâu về đâu khi mảnh tình đã dứt, hạnh phúc còn dang dở? Chắc chắn họ đã hoang mang lắm, sợ hãi khi nghĩ đến quá khứ lẫn tương lai. Đó là tâm lý chung mà ai cũng phải đối mặt. Tuy nhiên bạn có từng nghĩ ngoài việc phải đau khổ thì bản thân còn phải nhận ra những điều này không?

Có rất nhiều người đến khi đổ vỡ rồi vẫn còn ôm mộng rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng thực tế mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn được nữa. Điều bạn phải nhìn nhận và đối mặt là sống thật tốt ở hiện tại cũng như tương lai trước mắt. Đừng chỉ biết đau khổ rồi tự dằn vặt bản thân mình, cũng đừng để bản thân phải sống mòn trong quá khứ. Có những chuyện tốt nhất nên chấp nhận chứ không phải ra sức chối bỏ. Là phụ nữ đừng tự ru ngủ mình bằng những ảo tưởng, cũng đừng tự trấn an mình bằng những lời mù quáng như “anh ấy vẫn còn yêu mình, chẳng qua là có chuyện gì đó mà thôi”. Bạn nên nhớ hết yêu là hết yêu, chẳng có thêm lý do gì nữa.

Ghen tuông chỉ khiến đầu óc trở nên mụ mị - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều cuộc hôn đổ vỡ chỉ vì người bạn đời ngoại tình. Khi phát hiện chuyện đó chắc hẳn ai cũng phải ghen lồng lộn rồi tìm cách níu giữ chồng và trả đũa nhân tình. Bạn làm mọi cách chỉ để gìn giữ một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên bạn phải biết là càng ghen tuông càng khiến bản thân thêm mệt mỏi. Người muốn đi, bạn sẽ không giữ được và người đã cạn tình, dù bạn có ghen đến mù quáng cũng chẳng thể giải quyết được gì. Thế nên ghen tuông chưa hẳn đã khẳng định tình yêu của bạn dành cho đối phương nhiều đến dường nào.

Đàn ông khéo miệng sẽ không chung thủy

Phụ nữ khi yêu, ai cũng muốn nghe những lời ngọt ngào, lãng mạn. Cũng vì vậy mà có nhiều người chấp nhận hi sinh tất cả để chỉ ở bên một người. Nhưng suy cho cùng một người đàn ông nói ít làm nhiều thì sẽ tốt hơn người chỉ giỏi nói. Đa số người dẻo miệng có nguy cơ ngoại tình rất cao. Người khéo nói sẽ không giỏi làm, hứa nhiều nhưng lại không thể thực hiện được những lời mình nói. Thế nên hãy yêu và lấy một người biết lắng nghe, hành động để chứng minh tình yêu chứ không phải dùng lời nói.

Ngoài gia đình, những thứ khác chỉ là phép thử

Ngoài gia đình, những thứ khác đều không chắc chắn - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu và hôn nhân chuyện hợp tan là điều thường tình. Kẻ đến người đi là điều không thể tránh khỏi. Người ta thường ví tình yêu, hôn nhân như một phép thử. Thử không hợp thì chia tay, thử không đúng thì không còn bên nhau nữa. Chỉ có mối quan hệ gia đình là chẳng thể nào thử được. Dù bạn có muốn từ bỏ cũng không thể trốn khỏi hai chữ “huyết thống”. Thế nên dù đau khổ, tổn thương vì hôn nhân, tình yêu như thế nào, cũng đừng bao giờ từ bỏ gia đình của mình. Đừng từ bỏ người đã dưỡng dục và cho bạn hình hài như ngày hôm nay. Và một điều nữa là đừng bao giờ từ bỏ sinh mạng của mình chỉ vì sự đổ vỡ đó.

Không phải không có người yêu bạn thật lòng mà là người đó chưa đến

Bạn than thở sao cuộc sống mình lại vướng vào một người chẳng ra gì? Để đến khi đổ vỡ rồi mọi thứ càng mệt mỏi hơn. Bạn oán trách sao lại không tìm được người yêu mình thật lòng? Từ bây giờ hãy gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Hãy nghĩ rằng sẽ có người yêu bạn thật lòng, chẳng qua là chưa đến thời khắc để chạm đến hạnh phúc, vậy thôi.