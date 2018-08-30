Đàn ông có bao giờ tự hỏi tại sao đàn bà lại chán chồng hay không?

Việc đàn ông ghen tuông thái quá sẽ khiến vợ cảm thấy chán chồng. Có nhiều người đàn ông nghĩ ghen tuông là cách thể hiện tình yêu và vợ sẽ thích điều đó, nhưng thực tế lại trái ngược. Khi sống chung một người ghen đến mức mất cả lí trí, phụ nữ sẽ thấy lo lắng nhiều hơn là tự hào. Thế nên đàn ông đừng suốt ngày ghen bóng ghen gió hay khiến vợ cảm thấy không an toàn. Và tuyệt đối cũng đừng xen vào chuyện cá nhân của phụ nữ quá nhiều. Hãy để vợ có khoảng thời gian riêng để thoải mái làm những điều mình thích. Khi cô ấy vui vẻ, bạn cũng sẽ được hưởng lây sự hạnh phúc đó.

Không phải mà tự dưng đàn bà lại chán chồng, mọi chuyện đều có lý do cả. Phụ nữ vốn thích được san sẻ những câu chuyện của mình với người khác, nhất là chồng. Họ muốn trong bữa cơm gia đình vợ chồng sẽ kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện thú vị của bản thân. Nhưng đa số đàn ông cảm thấy không thích lắng nghe và san sẻ với vợ. Mỗi lần vợ nói, chồng lại gạt ngang và nói chỉ muốn nghỉ ngơi. Khi vợ muốn san sẻ, chồng lại bận rộn với những cuộc vui bên ngoài. Đó là nguyên nhân khiến cho người vợ trở nên im lặng, không còn trông chờ vào lời động viên, an ủi từ chồng nữa.

Chồng bỏ rơi vợ quá lâu

Chồng bỏ rơi vợ một mình quá nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều người đàn ông mải mê chạy theo những thú vui bên ngoài nên vô tình bỏ rơi người vợ của mình. Vì cơm áo gạo tiền hay lí do nào đó, họ không còn coi trọng cảm xúc của vợ. Trong khi vợ mỗi ngày trông ngóng, chồng lại thoả thích bay nhảy bên ngoài. Điều này vô tình khiến cho người phụ nữ cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Họ cảm thấy không còn được chồng quan tâm và chăm sóc. Thế nên họ thấy chán chồng.

Chồng xem trọng người ngoài hơn người nhà

Con người có xu hướng làm vừa lòng người dưng nhưng lại làm buồn lòng người thân của mình. Họ sợ đánh mất mối quan hệ ngoài xã hội. Có rất nhiều người, khi bạn bè, đồng nghiệp gọi là đi ngay, bỏ rơi người vợ của mình ở nhà. Họ không xem trọng cảm xúc của vợ. Họ lo cho những mối quan hệ khác mà vô tình quên rằng vợ mới là mối quan hệ lâu dài và bền vững nhất.

Chồng lười, không giúp vợ việc nhà

Chồng giao phó hết mọi việc cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn ông thường không thích đụng tay đụng chân vào việc nhà. Họ cảm thấy những việc đó phải dành cho phụ nữ, còn mình làm sẽ bị người khác chê cười. Cũng vì vậy mà họ thường xuyên để vợ phải làm việc nhà một mình. Mỗi ngày đi làm về, phần lớn đàn ông nằm dài ra đó xem tivi rồi chơi với con, mọi công việc đều đổ hết cho vợ. Tuy nhiên đàn ông có biết, giúp vợ việc nhà cũng là một dạng thành công hay không? Bởi chỉ khi làm được những việc nhỏ, bạn mới có khả năng làm những chuyện lớn lao hơn. Hãy một lần vào bếp hoặc cầm cây chổi quét nhà để thấu hiểu được những nỗi khó nhọc mà vợ đã gánh vác suốt thời gian qua.