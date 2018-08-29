Cách nhận biết đàn bà lụy tình, càng yêu càng gặp bất hạnh

Phụ nữ yêu 29/08/2018 10:32

Bạn có từng hỏi bản thân là người như thế nào trong tình yêu, lụy tình hay cầm được buông được? Muốn biết hãy đọc bài viết dưới đây.

Lụy tình là một dạng của bất hạnh. Được người ta yêu thì không nói, không được yêu thì lại lỡ làng và cay đắng. Khi yêu một ai đó, bạn hãy để ý bản thân cho đi nhiều hơn hay là nhận lại nhiều hơn? Là người chủ động hay bị động trong mối quan hệ này? Đến khi đó bạn sẽ xác định rõ được mình là người như thế nào trong tình yêu, có lụy tình hay không?

Luôn là người chủ động nhắn tin

Cách nhận biết đàn bà lụy tình, càng yêu càng gặp bất hạnh - Ảnh 1
Bạn là người chủ động trong tất cả mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Từ đầu đến cuối trong mối quan hệ này, bạn luôn là người nhắn tin trước cho người ấy. Bạn cảm thấy tức giận, bị bỏ rơi khi người kia không trả lời tin nhắn. Mọi hoạt động, cảm xúc của bạn đều phụ thuộc vào thái độ của người đó đối với mình. Chẳng hạn như người đó bận rộn không trả lời tin nhắn, bạn lại nổi đóa lên và suy diễn rằng họ đang nói chuyện với người khác. 

Tìm cách thay đổi người ấy

Cách nhận biết đàn bà lụy tình, càng yêu càng gặp bất hạnh - Ảnh 2
Đàn bà lụy tình có xu hướng yêu người khác hơn bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người có tính cách và lối sống khác nhau. Bạn chỉ có quyền yêu chứ không có quyền can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân của họ. Người yêu bạn thật lòng sẽ sẵn sàng thay đổi hết những tính cách xấu vì bạn, không đợi bạn phải kêu ca hay than vãn. Trong một mối quan hệ, khi bạn cố gắng thay đổi một người đồng nghĩa với việc bạn đã quá yêu họ. Bạn muốn họ trở nên hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất. Nhưng điều này lại khiến đối phương chẳng thoải mái, không được sống tự do trong chuyện tình cảm của mình. Người lụy tình luôn sống vì người khác, luôn nghĩ đến việc thay đổi một người mà không quan tâm đến bản thân và người kia có muốn hay không. Điều này vô tình dẫn đến việc bạn sẽ trở thành người bất hạnh vì cứ mãi chạy theo cái bóng của người kia mà đánh mất đi chính mình.

Bạn nghĩ giữa cả hai không có khoảng không gian riêng

Có nhiều người nghĩ đã yêu nhau rồi thì thời gian "của anh đều là của em". Vì vậy mà mối quan hệ trở nên ngột ngạt khi bạn xen quá nhiều vào đời sống cá nhân của người đó. Bạn nên nhớ bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, cả hai cần tôn trọng và cho nhau cuộc sống riêng. Không phải cứ yêu là bạn có quyền kiểm soát hết lịch trình cũng như mối quan hệ của họ. Hãy nghĩ xem, nếu người đó luôn kìm kẹp, quản lý bạn, bạn có thật sự cảm thấy thoải mái hay không? Thế nên khi yêu, hãy đặt mình vào vị trí của người khác, đừng ích kỷ nghĩ cho bản thân mà gây ra nhiều tổn thương cho đối phương. 

Bạn dành hết thời gian cho người ấy mà quên gia đình, bạn bè

Cách nhận biết đàn bà lụy tình, càng yêu càng gặp bất hạnh - Ảnh 3
Dành hết thời gian để ở bên người ấy và quên đi những mối quan hệ khác - Ảnh minh họa: Internet

Nếu khi yêu bạn có xu hướng trọng người yêu hơn là gia đình, bạn bè, chứng tỏ bạn là người lụy tình. Trong mắt bạn chỉ có người đó chứ chẳng còn ai nữa. Dù biết người yêu rất quan trọng, tuy nhiên bạn và họ cũng cần phải duy trì những mối quan hệ khác. Đừng vì tình yêu mà quên đi ơn dưỡng dục, quên đi những người bạn đồng cam cộng khổ với mình. Đừng sống lủi thủi bên một người, cũng đừng để bản thân phải sống trong cô đơn khi người đó rời đi. Dù còn độc thân hay đã kết hôn, bạn cũng nên duy trì những mối quan hệ khác, đừng để đánh mất rồi sẽ hối hận suốt đời.

Bạn luôn hỏi ý kiến của người đó

Bạn làm gì, đi đâu cũng phải hỏi ý kiến và xin phép người đó. Điều này tạo cho bạn thói quen lệ thuộc vào một người. Đến khi người đó không còn ở bên cạnh nữa, bạn sẽ mất đi khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề. Thế nên phụ nữ hãy mạnh mẽ làm chủ cuộc sống của mình. Khi khó khăn có thể hỏi ý kiến của người ấy nhưng hãy tự giải quyết mọi việc theo suy nghĩ của mình. Hoặc muốn đi đâu cứ việc đi, chẳng cần đợi người ấy có cho phép hay không.

 

Phụ nữ chia tay rồi đừng lãng phí thời gian nhắn cho người cũ những điều này

Phụ nữ chia tay rồi đừng lãng phí thời gian nhắn cho người cũ những điều này

Có nhiều người rất ngoan cố, dù đã chia tay rồi vẫn muốn đối phương nhớ về mình nên ra sức nhắn tin và dùng mọi cách để dằn vặt tinh thần của nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu đàn bà lụy tình đàn bà mạnh mẽ phụ nữ lụy tình phụ nữ bất hạnh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này