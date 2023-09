Đàn bà lụy tình có xu hướng yêu người khác hơn bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người có tính cách và lối sống khác nhau. Bạn chỉ có quyền yêu chứ không có quyền can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân của họ. Người yêu bạn thật lòng sẽ sẵn sàng thay đổi hết những tính cách xấu vì bạn, không đợi bạn phải kêu ca hay than vãn. Trong một mối quan hệ, khi bạn cố gắng thay đổi một người đồng nghĩa với việc bạn đã quá yêu họ. Bạn muốn họ trở nên hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất. Nhưng điều này lại khiến đối phương chẳng thoải mái, không được sống tự do trong chuyện tình cảm của mình. Người lụy tình luôn sống vì người khác, luôn nghĩ đến việc thay đổi một người mà không quan tâm đến bản thân và người kia có muốn hay không. Điều này vô tình dẫn đến việc bạn sẽ trở thành người bất hạnh vì cứ mãi chạy theo cái bóng của người kia mà đánh mất đi chính mình.

Bạn nghĩ giữa cả hai không có khoảng không gian riêng

Có nhiều người nghĩ đã yêu nhau rồi thì thời gian "của anh đều là của em". Vì vậy mà mối quan hệ trở nên ngột ngạt khi bạn xen quá nhiều vào đời sống cá nhân của người đó. Bạn nên nhớ bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, cả hai cần tôn trọng và cho nhau cuộc sống riêng. Không phải cứ yêu là bạn có quyền kiểm soát hết lịch trình cũng như mối quan hệ của họ. Hãy nghĩ xem, nếu người đó luôn kìm kẹp, quản lý bạn, bạn có thật sự cảm thấy thoải mái hay không? Thế nên khi yêu, hãy đặt mình vào vị trí của người khác, đừng ích kỷ nghĩ cho bản thân mà gây ra nhiều tổn thương cho đối phương.

Bạn dành hết thời gian cho người ấy mà quên gia đình, bạn bè

Dành hết thời gian để ở bên người ấy và quên đi những mối quan hệ khác - Ảnh minh họa: Internet

Nếu khi yêu bạn có xu hướng trọng người yêu hơn là gia đình, bạn bè, chứng tỏ bạn là người lụy tình. Trong mắt bạn chỉ có người đó chứ chẳng còn ai nữa. Dù biết người yêu rất quan trọng, tuy nhiên bạn và họ cũng cần phải duy trì những mối quan hệ khác. Đừng vì tình yêu mà quên đi ơn dưỡng dục, quên đi những người bạn đồng cam cộng khổ với mình. Đừng sống lủi thủi bên một người, cũng đừng để bản thân phải sống trong cô đơn khi người đó rời đi. Dù còn độc thân hay đã kết hôn, bạn cũng nên duy trì những mối quan hệ khác, đừng để đánh mất rồi sẽ hối hận suốt đời.

Bạn luôn hỏi ý kiến của người đó

Bạn làm gì, đi đâu cũng phải hỏi ý kiến và xin phép người đó. Điều này tạo cho bạn thói quen lệ thuộc vào một người. Đến khi người đó không còn ở bên cạnh nữa, bạn sẽ mất đi khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề. Thế nên phụ nữ hãy mạnh mẽ làm chủ cuộc sống của mình. Khi khó khăn có thể hỏi ý kiến của người ấy nhưng hãy tự giải quyết mọi việc theo suy nghĩ của mình. Hoặc muốn đi đâu cứ việc đi, chẳng cần đợi người ấy có cho phép hay không.