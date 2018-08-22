Không muốn bất hạnh cả đời, đàn bà bị phản bội hãy vứt ngay những thứ này

Tâm sự gia đình 22/08/2018 16:11

Cảm giác bị người khác lừa gạt và phản bội rất đau đớn. Và vết thương do chính người đầu ấp tay gối tạo ra còn đau hơn gấp trăm lần.

Phụ nữ bị phản bội, đừng bỏ rơi bản thân mà người đáng bỏ chính là người đàn ông bên cạnh bạn. Thế nên khi chồng ngoại tình, hãy mạnh mẽ quăng bỏ những thứ này.

Vứt lại lòng tin mà bấy lâu đã gửi gắm

Không muốn bất hạnh cả đời, đàn bà bị phản bội hãy vứt ngay những thứ này - Ảnh 1
Nếu bị phản bội, hãy vứt lòng tin với người đàn ông tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng chị cưới nhau đã được 3 năm. Mọi việc trong nhà chị giao phó hết cho anh, việc nhỏ lớn gì cũng đều do anh toàn quyền quyết định. Vì tin tưởng, chị không bao giờ đụng vào những vật dụng cá nhân hay hỏi han quá nhiều chuyện riêng tư của anh. Chị nghĩ cho anh không gian riêng là tôn trọng anh và cũng tránh gây ra những tổn thương cho bản thân. Nhưng rồi anh tàn nhẫn đạp đổ niềm tin đó không thương tiếc khi quyết định lên giường với người đàn bà khác.

Cảm giác đặt hết niềm tin vào ai đó rồi lại bị chính người đó nhẫn tâm chà đạp, đau đớn lắm. Đau đến nổi chẳng muốn tin tưởng ai một lần nào nữa. Nhiều người đàn ông mang lòng tin của vợ ra để đánh đổi cho những cuộc vui chơi của mình. Họ nghĩ chỉ cần giỏi giấu giếm một chút, sau khi ăn vụng cẩn thận chùi mép rồi quay về thì có trời mới biết họ ngoại tình. Nhưng họ đã lầm to, phụ nữ có giác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén. Thế nên đàn ông đừng nghĩ sẽ lừa gạt vợ bằng cách này. Đàn bà bị phản bội dù lần đầu hay nhiều lần cũng nên quăng cái lòng tin đó vào mặt chồng và dõng dạc tuyên bố “anh đừng hòng lừa gạt tôi”.

Vứt bỏ một người tệ bạc

Không muốn bất hạnh cả đời, đàn bà bị phản bội hãy vứt ngay những thứ này - Ảnh 2
Phụ nữ không muốn bất hạnh, hãy vứt đi người chồng bội bạc - Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất để không phải bất hạnh đó là vứt bỏ người đàn ông bên cạnh. Tuy cách này có hơi tàn nhẫn nhưng lại thiết thực nhất. Bởi người đã tệ bạc, bạn giữ làm gì, người đã không còn muốn chung chí hướng, bạn có níu kéo họ cũng ra đi mà thôi. Có rất nhiều người nghĩ rằng, cho chồng một cơ hội cũng là cho bản thân hạnh phúc. Tuy nhiên điều đó chưa hẳn đã tốt, bởi người đã thay lòng một lần, chắc chắn sẽ có nhiều lần nữa. Bạn không thể ở bên anh ấy 24/24 nên sẽ không biết được anh ấy gặp gỡ những ai, có còn qua lại với người cũ hay không. Vì vậy nếu lòng tin, tình yêu và sự tôn trọng nhau không còn nữa, cách tốt nhất là giải thoát cho nhau. Biết đâu anh ấy lại vui vì điều đó và bạn cũng sẽ nhẹ lòng hơn khi vứt bỏ một người dối trá ra khỏi cuộc đời của mình.

Vứt đơn ly hôn

Không muốn bất hạnh cả đời, đàn bà bị phản bội hãy vứt ngay những thứ này - Ảnh 3
Nếu được hãy ly hôn để giải thoát cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu mọi chuyện đã quá sức chịu đựng, hãy chủ động là người chấm dứt. Ngày đó chị đã từng nghĩ cố gắng một chút, nhẫn nhịn một chút chồng sẽ suy nghĩ lại. Nhưng rồi mọi hy sinh và đợi chờ của chị đã đổ sông đổ bể khi chồng chơi mãi không về nhà. Nếu cứ bao dung cho một người ham chơi, đến khi đó, thời gian, tuổi trẻ và những nếp nhăn trên khóe mắt, ai là người sẽ bù đắp cho bạn? Là phụ nữ đừng quá cố chấp. Việc níu giữ một người là điều nên làm, nhưng việc làm đó chỉ đúng đối với người hiểu chuyện. Còn người không hiểu, bạn có cố gắng đến mấy cũng uổng công vô ích. Tất nhiên, đặt bút viết đơn ly hôn là điều đau đớn nhất. Bởi ai lấy chồng cũng mong muốn cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn, không ai muốn lại kết thúc trong buồn tủi như thế này. Nhưng đôi khi đó lại là cách giải thoát cuối cùng cho cuộc đời bạn. Hôn nhân khổ quá thì giữ làm gì, người đã tệ bạc thì giữ làm chi.

Tâm sự của vợ có chồng ngoại tình: Lòng tin bị phản bội khi chồng đạp đổ tất cả để lên giường với người đàn bà khác

Tâm sự của vợ có chồng ngoại tình: Lòng tin bị phản bội khi chồng đạp đổ tất cả để lên giường với người đàn bà khác

Có lẽ đàn ông nghĩ niềm tin là thứ gì đó có thể gầy dựng lại sau những tổn thương và sai lầm. Nhưng với đàn bà, khi chồng đã gạt bỏ tình cảm để lên giường với người đàn bà khác là lúc niềm tin đã đổ nát chẳng thể cứu vãn được.

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