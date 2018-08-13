Dấu hiệu đàn bà dứt tình cạn nghĩa, chồng có quỳ gối van xin cũng không quay đầu

Phụ nữ yêu 13/08/2018 14:50

Đàn bà khi yêu rất dễ nhận ra và khi dứt tình cũng vậy. Vì vậy khi thấy vợ có những dấu hiệu này, đàn ông nên chuẩn bị tâm lý có thể bị vợ bỏ rơi bất cứ lúc nào.

Khi yêu, đàn bà bất chấp tất cả để ở bên cạnh một người. Khi hết yêu, họ cũng rất kiên quyết để rời đi. Trong hôn nhân, phụ nữ là người luôn cố gắng vun vén, nỗ lực để bạn đời hạnh phúc, thậm chí còn hy sinh sự nghiệp và những mối quan hệ của mình. Nhưng khi dứt tình rồi, muốn họ tận tụy chẳng khác nào kề dao vào cổ. Thế nên để nhận ra một người vợ không còn yêu mình nữa, đàn ông nên để ý đến những dấu hiệu này.

Bỏ bê chuyện bếp núc, chăm sóc nhà cửa

Dấu hiệu đàn bà dứt tình cạn nghĩa, chồng có quỳ gối van xin cũng không quay đầu - Ảnh 1
Khi không còn thương chồng, đàn bà sẽ buông bỏ tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà thường nghĩ mái nhà là nơi quan trọng nhất để chồng về nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi. Và cũng vì vậy họ luôn vun vén, nỗ lực hết mình. Họ xem ngôi nhà là nơi quan trọng, giữ lửa cho cuộc hôn nhân của mình. Khi dứt tình, cạn nghĩa, họ có xu hướng bỏ bê chuyện chăm sóc nhà cửa, bếp núc. Chẳng hạn như họ không còn thiết tha nấu cho chồng những bữa ăn ngon, không còn muốn lắng nghe những câu chuyện của chồng. Họ biến ngôi nhà trở nên lạnh lẽo và không còn vun vén cho cuộc hôn nhân của mình nữa.

Thờ ơ trước những câu chuyện của chồng

Dấu hiệu đàn bà dứt tình cạn nghĩa, chồng có quỳ gối van xin cũng không quay đầu - Ảnh 2
Họ không quan tâm đến thái độ và lời nói của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chồng nói gì, có những khó khăn gì... không còn là vấn đề quan trọng với họ nữa. Họ không muốn vướng vào những vấn đề mà chồng đang mắc phải. Đàn bà khi yêu, họ muốn lắng nghe tất cả câu chuyện của chồng. Nhưng khi đã không còn yêu, họ có xu hướng thờ ơ với mọi thứ. Khi họ còn nói, còn than phiền, còn khóc lóc vì chồng phản bội có nghĩa là còn thương, còn muốn níu kéo. Một khi đã im lặng, đồng nghĩa với mọi niềm tin trong họ đã đổ vỡ. Thứ họ muốn là rời xa người đàn ông đó càng xa càng tốt.

Bỏ mặc chồng mắc sai lầm

Chuyện gì của chồng cũng không thể nào qua mắt được người vợ. Bởi người đó là chồng họ, chỉ cần một cái hắt hơi, sổ mũi cũng biết chồng đang trong trạng thái như thế nào. Nhưng khi đã hết yêu, họ bỏ mặc chồng muốn làm gì thì làm, không còn quan tâm nữa. Thế nên đàn ông đừng nghĩ khi vợ không còn càm ràm về những sai lầm của mình thì cô ấy đã chấp nhận chuyện đó. Chẳng qua là họ không còn muốn gắn bó với bạn nữa mà thôi.

Giữ thái độ khó chịu khi nói chuyện với chồng

Dấu hiệu đàn bà dứt tình cạn nghĩa, chồng có quỳ gối van xin cũng không quay đầu - Ảnh 3
Họ trở nên khó chịu và nổi nóng khi chồng tiếp cận - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dứt tình, họ luôn khó chịu khi phải nhìn mặt và nói chuyện với chồng. Những câu mà chồng nói và vẻ mặt của chồng cũng khiến họ nổi giận. Vì họ không còn yêu nữa nên thái độ của chồng như thế nào, cách hành xử ra sao cũng khiến họ chán ghét. Đàn ông đừng nghĩ phụ nữ chỉ cần dỗ dành vài câu ngọt ngào rồi sẽ nguôi giận. Khi yêu, họ có thể dễ dãi với cảm xúc của mình như vậy. Nhưng khi đã hết yêu, họ sẽ xem thường từ câu từng chữ chồng nói ra.

Che giấu những cảm xúc và chuyện của bản thân

Đa số những cô vợ thường than phiền vì chồng không chịu lắng nghe mình. Họ luôn cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà của mình. Vì vậy mà họ thích cảm giác được chia sẻ và tâm sự với chồng. Nhưng khi họ không còn muốn nói, đồng nghĩa với người đàn ông đó không còn chút giá trị gì với họ. Việc che giấu những cảm xúc của mình cũng là dấu hiệu họ có thể dứt tình. Đàn ông nên chú ý những dấu hiệu này của vợ để điều chỉnh thái độ của bản thân đúng hơn.

 

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