Chị từng kể với tôi rất nhiều về chuyện anh thích tán tỉnh phụ nữ. Bằng chứng là từ khi cưới nhau đến giờ, chị đã bắt quả tang không biết bao nhiêu lần anh ngoại tình. Những lần đó anh đều hối lỗi và xin tha thứ, chị cũng không trách chồng vì nghĩ là đàn ông, ai cũng có máu trăng hoa trong người. Nhưng rồi hết lần này đến lần khác, chị không còn chọn cách tha thứ hay tin tưởng anh nữa. Vết thương bị phản bội là thứ không thể nào có thể chữa lành một sớm một chiều được.

Có những tổn thương theo thời gian sẽ lành lại. Có những vết thương chỉ cần xoa dịu sẽ bớt đau. Nhưng lại có những nỗi đau mà phụ nữ suốt đời không quên, đó là việc chồng lăng nhăng .

Có người chấp nhận bỏ qua hết cho chồng vì nhiều lý do, nhưng chung quy đều do họ yếu lòng. Họ không muốn tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình. Nhưng chính việc làm đó lại dần giết chết đi con tim của họ. Việc tha thứ cho một người lăng nhăng giống như bát nước đổ đi không thể hốt lại. Dù thời gian có trôi qua, vết thương đó cũng sẽ theo họ đến suốt cuộc đời, khó lòng chữa lành.

Đánh mất cả cuộc đời của bản thân

Đánh mất đi cả tuổi trẻ vì một người không chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Chồng lăng nhăng, vợ lại hết lòng bao dung. Chồng thích trêu hoa ghẹo nguyệt, vợ lại chọn cách tha thứ cho êm nhà ấm cửa. Hết lần này đến lần khác, đàn bà bỏ dở biết bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh tìm cách kéo chồng về sau những cuộc vui chơi. Vậy đàn bà có chồng lăng nhăng sẽ mất gì? Mất cả tuổi thanh xuân để mãi chạy theo níu giữ một người, níu giữ trái tim không hề chung thủy. Phụ nữ lấy chồng đã đánh đổi cả sự nghiệp và gia đình của mình. Nếu người chồng tốt, họ sẽ không tốn quá nhiều công sức để níu giữ. Còn với người chồng sáng nắng chiều mưa, hôm nay tán tỉnh cô này, mai lại tăm tia cô khác, chẳng khác nào mất cả cuộc đời. Biết bao người sợ hôn nhân đổ vỡ mà chọn cách “sống chung với lũ”. Cắn răng chịu đựng cảnh chồng lăng nhăng để con cái không phải mất đi một gia đình đủ đầy.

Cũng vì vậy mà khổ đau không dứt ra được. Vì vậy mà lãng phí quá nhiều thời gian cho một việc vô nghĩa. Bạn nên nhớ, đàn ông lăng nhăng chỉ có thân xác là của bạn, còn tâm trí đã hoàn toàn phiêu diêu ở nơi khác. Vì thế, thay vì đánh đổi cả cuộc đời của mình để chấp nhận cuộc sống như vậy, bạn nên học cách thương mình một chút. Thương mình sau những tháng ngày vì người mà vất vả, thương mình sau những chuỗi ngày vì người mà đau đớn.

Nỗi sợ hãi luôn thường trực

Phụ nữ có chồng lăng nhăng trở nên đa nghi và lo sợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lấy chồng lăng nhăng, nỗi mất mát lớn nhất là đời sống tinh thần luôn bị “khủng bố”. Bạn nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của chồng tay trong tay với người khác. Lo sợ cho cuộc hôn nhân của mình có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào không hay. Sợ vì đến một ngày nào đó, chồng bạn sẽ ruồng bỏ vợ con để chạy theo những cuộc tình chóng vánh. Bạn sẽ trở nên đa nghi hơn thường ngày. Chỉ nhìn cách chồng ăn mặc khác đi một chút cũng có thể suy diễn ra cả một câu chuyện dài. Nhìn chồng cầm điện thoại cười tủm tỉm thôi cũng nghĩ anh ấy đang tán tỉnh một gái nào đó. Bởi vậy tinh thần lúc nào cũng căng thẳng và lo sợ. Có nhiều đêm trằn trọc không ngủ được vì những ám ảnh chồng phản bội cứ thường trực trong tâm trí. Suy cho cùng đàn bà lấy chồng lăng nhăng già và cằn cỗi đi rất nhiều, không phải già ở ngoại hình hay tuổi tác mà là trong suy nghĩ, tư tưởng.