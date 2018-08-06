Đàn bà có đủ những bản lĩnh này thì sống chung với chồng vô tâm cũng chẳng sợ

Chồng vô tâm khiến cuộc sống hôn nhân của bạn trở nên nhạt nhẽo, khi đó bạn hãy tự tìm niềm vui cho mình. Chẳng hạn như kiếm tiền, làm đẹp hoặc mua sắm. Tháng năm qua đã đủ dằn vặt vì cuộc hôn nhân mệt mỏi rồi, nếu không thể buông bỏ thì hãy tìm cho mình một hướng đi khác hơn. Phụ nữ bản lĩnh nói ít làm nhiều, hao hơi tổn sức vì chồng ít thôi để dành thời gian kiếm tiền, chăm lo cho bản thân. Một người có đầy đủ những bản lĩnh này thì có sống chung với chồng vô tâm cũng không đáng sợ.

Phụ nữ trong xã hội này không kiếm được tiền quả thật là điều đáng tiếc. Bởi vì khi muốn làm đẹp, mua sắm, bạn phải ngửa tay xin tiền của chồng. Điều này thật đáng xấu hổ. Thế nên bản lĩnh đầu tiên mà một người phụ nữ nên có là một công việc ổn định, kiếm được nhiều tiền. Để khi đó, chồng vô tâm đến mấy cũng không khiến bạn sợ hãi hay lo lắng. Chồng có vô tâm, bạn cũng sẽ có tiền để tự lo cho bản thân và con. Nếu chồng thường xuyên không về ăn cơm, hoặc bỏ bê không nghĩ đến vợ con, khi đó bạn có thể cùng con đi ăn ở ngoài và tìm bạn ngồi cà phê tán gẫu. Hoặc đi mua một món đồ mình thích, lúc ấy tâm trạng sẽ tốt hơn là việc ở nhà loay hoay đợi chồng về. Phụ nữ ngày nay có rất nhiều chuyện để làm, không nhất thiết phải ở trong căn bếp nhỏ hẹp. Bạn có quyền bơi ra biển lớn, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cho sự nghiệp. Có vậy, dù sống chung với chồng vô tâm hay tàn nhẫn, bạn cũng không e sợ.

Đàn bà bản lĩnh yêu được buông được - Ảnh minh họa: Internet

Chồng đã vô tâm thì không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Thay vì mỗi ngày bạn luôn tìm cách để anh ấy thay đổi tâm tính, hoặc ra sức giữ lửa cho hôn nhân của mình, hãy học cách buông bỏ. Buông bỏ những điều buồn phiền, vướng mắc. Thanh xuân vốn ngắn ngủi, đừng mãi tận tâm vì một người mà chuốc thêm phiền phức vào người. Chồng vô tâm là do bản chất anh ấy đã như vậy, chứ không phải khi cưới bạn về, vì bạn anh ấy mới vô tâm. Hãy nhớ rõ, trong hôn nhân, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, không chỉ riêng bạn là người có lỗi. Thế nên đừng bao giờ ôm đồm những chuyện buồn vào người. Một người bản lĩnh sẽ biết cách buông bỏ những điều khiến mình đau buồn. Và thay vào đó là những thứ mới mẻ, vui vẻ hơn. Là phụ nữ bị người khác vùi dập, gây tổn thương đủ rồi, đừng bao giờ tự mình làm đau mình.

Bản lĩnh cân bằng công việc và gia đình

Một người phụ nữ giỏi sẽ biết cách cân bằng nhịp điệu công việc và gia đình. Không phải cứ nghiêng về gia đình sẽ tốt, cũng không phải cứ lao đầu vào công việc là hay. Một người phụ nữ ham công việc sẽ vô tình bỏ bê gia đình. Và một người phụ nữ của gia đình thì lại khổ vì cứ mãi chăm lo chồng con, không có thời gian làm điều mình thích. Thế nên bạn hãy cân bằng làm sao cho thích hợp. Không tận tụy quá nhiều vì chồng con, không ôm đồm công việc. Đó là điều mà một phụ nữ thông minh, bản lĩnh nên làm.

Bản lĩnh bỏ mặc chồng

Đừng tận tụy quá nhiều vì chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng có vô tâm hay ngoại tình, bạn cũng hãy mặc kệ anh ấy. Bởi khi không quan tâm nữa, đàn ông sẽ tự động nhận ra những điều thiếu thốn và quay về. Đàn ông ngộ lắm, khi có không biết giữ đến khi mất đi rồi mới vội vã đi tìm. Một người vợ bản lĩnh sẽ không bao giờ kè kè bên chồng 24/24, hoặc quản lý hết những lịch trình, mối quan hệ của anh ấy. Đàn ông vô tâm, bạn phải nhẫn tâm gấp trăm lần mới xứng với họ.