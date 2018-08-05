Phụ nữ hãy quên đi căn bếp đầy dầu mỡ và thay bằng những tư tưởng này để bớt khổ

Phụ nữ ngày xưa phải "công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức" vì họ không có nhiều sự lựa chọn cho cuộc đời mình. Từ khi còn nhỏ đến lớn lên, tư tưởng phong kiến đã áp đặt lên họ một ý niệm duy nhất đó là làm vợ tốt, làm mẹ hiền. Vì vậy mà họ cứ tận tụy, cứ hy sinh. Nhưng phụ nữ ngày nay hoàn toàn khác, được bình đẳng, có công ăn việc làm, kiếm tiền không thua gì đàn ông. Vì thế bạn có quyền nghĩ khác đi, không cần phải tận tụy, hy sinh mãi như vậy. Suy cho cùng, phụ nữ không nhất thiết lúc nào cũng phải đặt mình trong gian bếp và xem đó là nơi mình thuộc về. Bạn cũng có quyền mơ ước về những điều tốt đẹp hơn.

Phụ nữ đừng mãi trốn trong xó bếp, hãy đứng dậy và đi ra ngoài để biết được nhiều điều mới mẻ hơn. Đừng bao giờ trông chờ vào việc chồng sẽ nuôi. Nếu có suy nghĩ như vậy, bạn thật sự đã mắc sai lầm rất lớn. Bởi không ai có đủ kiên nhẫn để mãi chăm lo cho một người. Đến một ngày nào đó, anh ấy cũng sẽ cảm thấy bạn thật phiền phức, coi bạn là người sống bám trong căn nhà này. Thế nên việc của phụ nữ là phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để có tiếng nói trong hôn nhân. Để chứng tỏ cho mọi người thấy, phụ nữ không phải chỉ là “cỗ máy đẻ” chỉ biết sống bám chồng.

Phụ nữ phải tự chủ cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

“Phụ nữ sinh ra vốn dĩ chỉ có thân xác là của mình, cuộc đời đã thuộc về tay người khác”, bạn hãy loại bỏ tư tưởng này ra khỏi đầu của mình ngay. Cuộc đời của mình hãy tự tay quyết định, dù có chồng hay chưa. Nếu cứ sống nhờ vào quyết định của người khác, cuộc đời bạn chắc chắn sẽ khổ. Một người bản lĩnh phải biết được điều gì tốt cho mình, điều gì sẽ gây ra tổn thương cho bản thân. Bạn đừng suốt ngày như con lật đật, ngã nghiêng hết phía này đến phía khác, không biết tựa vào đâu. Hoặc cũng đừng như những con ký sinh trùng bám mãi lên một người để sống. Là phụ nữ đừng để ai ức hiếp và xem rẻ bạn. Có vậy cuộc sống của bạn mới an ổn và hạnh phúc hơn.

Đừng tỏ ra yếu đuối, đáng thương

Trong cuộc đời này, mạnh được yếu thua, càng yếu đuối ngây thơ càng mang tội nặng. Bởi không ai có đủ thời gian và công sức để ở bên chờ bạn vấp ngã và đỡ dậy. Có thể ngày còn sống trong vòng tay cha mẹ, bạn được bảo bọc, quan tâm. Nhưng khi lớn có gia đình, bạn phải mạnh mẽ hơn. Sự yếu đuối, đáng thương chỉ khiến bạn ngày càng thất bại hơn mà thôi. Đồng ý đàn bà phải “liễu yếu đào tơ” để đàn ông muốn che chở. Nhưng bạn không cần lúc nào cũng tỏ ra yếu mềm để người khác thương hại. Bạn phải thật mạnh mẽ thì mới tồn tại được trong xã hội này, kể cả trong hôn nhân của chính mình.

Đừng ôm việc vào người

Đừng ôm đồm quá nhiều việc vào người - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi tỏ ra không biết sẽ tốt hơn cho bạn. Đừng chuyện gì cũng ôm hết vào người. Là phụ nữ giỏi giang sẽ tốt nhưng đi kèm với hiểu chuyện sẽ tốt gấp trăm lần. Bạn nên nhớ, chuyện gì thuộc trách nhiệm của mình thì hãy giải quyết, còn không thì thôi. Chẳng hạn như trong cuộc sống hôn nhân, bạn đừng bao giờ đứng ra giải quyết hết mọi vấn đề. Đôi khi cũng phải để cho chồng thể hiện bản lĩnh của mình, đó mới là người phụ nữ thông minh. Cuộc đời ngắn không ngắn, dài cũng chẳng dài bao nhiêu, vì vậy đừng làm khó bản thân. Đừng ôm quá nhiều việc vào người kẻo khổ thân.