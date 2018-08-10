Đàn bà sau những tổn thương: Lòng kiêu hãnh là thứ còn sót lại cuối cùng

Dù có bị phản bội, tổn thương đến dường nào, phụ nữ cũng nên nhớ đừng đánh mất lòng kiêu hãnh của bản thân.

Sau những mất mát và tổn thương, đàn bà giữ lại được gì cho mình? Tôi xin trả lời rằng đó là lòng kiêu hãnh. Hôm nay, bạn có buồn, có khóc đến không thể nhận ra bản thân, nhưng ngày mai vẫn phải tô son, dặm chút phấn để kiêu hãnh với đời. Đó là yếu tố cần để tạo nên hạnh phúc mà một người phụ nữ nhất định phải có. Trong cuộc đời này, người đến rồi đi là chuyện rất thường tình. Hôn nhân của bạn tan vỡ, đó gọi là hết duyên, hết nợ. Người ta có quyền ra đi để tìm cho mình một hạnh phúc mới. Bạn cũng vậy, cũng có quyền được sống một cuộc đời kiêu hãnh không cần phải sợ sệt bất cứ điều gì. Ai rồi cũng tìm được hạnh phúc của mình, chẳng qua là sớm hay muộn. Nếu sống vui vẻ, chắc chắn ông trời sẽ không bạc đãi bạn. Còn cứ mãi trầm uất trong những đau khổ, có mơ về hạnh phúc cũng không thể chạm đến được.

Đàn bà sau tổn thương đừng đánh mất chính mình - Ảnh minh họa: Internet Hôn nhân đổ vỡ, đó là do người ấy không có đủ kiên nhẫn để nhận ra những giá trị của bạn chứ không phải bạn là người kém cỏi. Thế nên đừng bao giờ nghĩ bản thân sai khi không thể níu kéo một cuộc hôn nhân đã sớm rạn nứt. Có rất nhiều người phụ nữ hay trách móc bản thân. Họ nghĩ việc chồng ngoại tình là do mình chưa tốt, chưa làm tròn trách nhiệm của người vợ. Nhưng trên thực tế không phải vậy, đàn ông ngoại tình chủ yếu để thỏa mãn những dục vọng mà thôi. Có những chuyện thuộc về bản chất, muốn thay đổi cũng khó lòng mà làm được. Đừng bao giờ so sánh bản thân với nhân tình của chồng. Đừng cố tìm ra điểm tốt của cô ta và thay đổi theo cách đó. Lòng kiêu hãnh là thứ có thể an ủi tâm hồn của bạn - Ảnh minh họa: Internet Tôi có một cô bạn, chồng của cô ấy qua lại với một cô gái tóc ngắn. Vậy là ngay ngày hôm sau, cô ấy đi cắt phăng mái tóc của mình. Cô ấy cảm thấy hài lòng với bản thân mình lắm nên rất tự tin trước mặt anh ấy. Nhưng sau đó vài ngày, cô ấy lại thấy anh ấy kề vai thân mật với một cô gái tóc dài, thắt bím. Vậy là cô ấy lồng lộn lên đòi thắt bím cho bằng được, trong khi mái tóc của cô ấy không có phép làm điều đó. Phụ nữ sống ở đời cũng phải có quan điểm và chính kiến của riêng mình. Đừng vì một người nào đó mà đánh mất đi lòng kiêu hãnh của bản thân. Cũng đừng tự biến mình thành bản sao của người khác.

Thử nghĩ đi, bạn có thay đổi theo phong cách người ấy thích, họ cũng có thương bạn không? Cái đó gọi là không yêu, dù có làm trăm ngàn việc cũng là không yêu, đừng cưỡng cầu. Phụ nữ nên nhớ, bạn phải là duy nhất chứ đừng là người thứ nhất. Đừng cố gắng bắt chước ai đó, khi bạn là chính mình sẽ xinh đẹp và thu hút hơn. Cũng đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất lòng tự tôn, sự kiêu hãnh của bản thân. Bởi sau những đổ vỡ, đó là thứ duy nhất còn sót lại giúp bạn có thể sống tiếp cuộc đời còn lại. Sau những tổn thương hãy giữ lại cho mình lòng tự tôn cuối cùng - Ảnh minh họa: Internet Nếu có ly hôn, chia tay hãy thể hiện mình là người thông minh. Để khi sau này có nhớ lại, bạn cũng sẽ cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân đã cư xử văn minh như vậy. Trong cuộc đời phụ nữ có hai thứ đừng bao giờ đánh mất đó là sự kiêu hãnh và khí chất. Đó là vũ khí lợi hại khiến bạn khác biệt hơn so với người khác, có cho tiền cũng không thể nào mua được. Suy cho cùng, là phụ nữ một khi đã đeo vương miện lên rồi đừng bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Hãy giữ thật chặt chiếc vương miện đó và nói những lời kiêu hãnh nhất có thể, đàn bà nhé!

Mất mát, đau thương nào bằng việc đàn bà lấy nhầm chồng lăng nhăng Đàn bà lấy chồng lười nặng hơi mỏi cổ, vớ phải chồng lăng nhăng như tự lấy dao cứa vào tim, vết thương không biết khi nào sẽ lành.

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