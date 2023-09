Đàn bà sau những tổn thương: Lòng kiêu hãnh là thứ còn sót lại cuối cùng

Đàn bà sau tổn thương đừng đánh mất chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân đổ vỡ, đó là do người ấy không có đủ kiên nhẫn để nhận ra những giá trị của bạn chứ không phải bạn là người kém cỏi. Thế nên đừng bao giờ nghĩ bản thân sai khi không thể níu kéo một cuộc hôn nhân đã sớm rạn nứt. Có rất nhiều người phụ nữ hay trách móc bản thân. Họ nghĩ việc chồng ngoại tình là do mình chưa tốt, chưa làm tròn trách nhiệm của người vợ. Nhưng trên thực tế không phải vậy, đàn ông ngoại tình chủ yếu để thỏa mãn những dục vọng mà thôi. Có những chuyện thuộc về bản chất, muốn thay đổi cũng khó lòng mà làm được. Đừng bao giờ so sánh bản thân với nhân tình của chồng. Đừng cố tìm ra điểm tốt của cô ta và thay đổi theo cách đó.

Lòng kiêu hãnh là thứ có thể an ủi tâm hồn của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có một cô bạn, chồng của cô ấy qua lại với một cô gái tóc ngắn. Vậy là ngay ngày hôm sau, cô ấy đi cắt phăng mái tóc của mình. Cô ấy cảm thấy hài lòng với bản thân mình lắm nên rất tự tin trước mặt anh ấy. Nhưng sau đó vài ngày, cô ấy lại thấy anh ấy kề vai thân mật với một cô gái tóc dài, thắt bím. Vậy là cô ấy lồng lộn lên đòi thắt bím cho bằng được, trong khi mái tóc của cô ấy không có phép làm điều đó. Phụ nữ sống ở đời cũng phải có quan điểm và chính kiến của riêng mình. Đừng vì một người nào đó mà đánh mất đi lòng kiêu hãnh của bản thân. Cũng đừng tự biến mình thành bản sao của người khác.