Viết cho những người đàn bà có suy nghĩ ‘ngu ngơ để được hưởng thái bình’

Phụ nữ có quyền được chọn cho mình cuộc sống an phận. Nhưng sau nhiều sóng gió, đánh đổi nhiều thứ, hạnh phúc và bình yên mới tìm đến, chứ không tự dưng mà được hưởng thái bình.

Phụ nữ nên bỏ cái mộng tưởng ngoan hiền, ngây thơ, điều gì cũng không biết để được đàn ông nuông chiều đi! Đừng nghĩ làm như vậy sẽ được hưởng phúc. Phúc đâu không thấy chỉ thấy bị chèn ép, bắt nạt đến không thở nổi mà thôi. Muốn hạnh phúc, đàn bà cũng cần phải mạnh mẽ chiến đấu, giành giật. Phụ nữ thông minh mới mong hưởng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ngu ngơ suốt đời cũng chẳng đòi được bình đẳng cho bản thân. Đồng ý với việc đàn ông thích bảo vệ người phụ nữ yếu đuối. Nhưng họ sẽ chọn ở bên một người phụ nữ đủ thông minh và mạnh mẽ đương đầu với những khó khăn. Đàn ông ghét nhất kiểu người chuyện gì cũng nhờ vả, liễu yếu đào tơ đến mức bánh bèo vô dụng. Thế nên là phụ nữ đừng ngu ngơ, cũng đừng ngây thơ. Cuộc đời này vốn dĩ rất tàn nhẫn với những người yếu đuối và hay làm nũng.

Đàn bà phải nỗ lực hết mình mới có được cuộc sống bình yên - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ lười biếng, yếu đuối, chỉ muốn nằm không hưởng lợi sẽ không thể hạnh phúc. Khi mệt mỏi, bạn có quyền dừng lại và nghỉ ngơi. Tuy nhiên đừng bao giờ dừng chân quá lâu, bạn sẽ đi chậm lại so với người khác. Có nhiều người nghĩ kết hôn rồi, anh ấy đã là của mình, có giấy chứng nhận hôn thú đàng hoàng, không bỏ đi đâu được. Vì vậy bạn bắt đầu buông thả bản thân. Để rồi khi gặp vấn đề thì không biết làm sao để giải quyết. Phụ nữ nên nhớ người có công, ông trời sẽ không phụ. Chỉ khi bản thân cố gắng, nỗ lực hết mình thành công và hạnh phúc mới tìm đến. Đừng đợi chờ người khác mang hạnh phúc đến. Cũng đừng nghĩ, việc kiếm tiền là của đàn ông, việc của phụ nữ là ở nhà nấu cơm thật ngon chờ chồng về.

Phụ nữ có quyền được chọn cho mình cuộc sống an phận. Nhưng sau nhiều sóng gió, hạnh phúc và bình yên mới tìm đến chứ không tự dưng mà được hưởng thái bình. Phải đủ mạnh mẽ, thông minh và cứng rắn, bạn mới mong được hạnh phúc. Không phải sống ngu ngơ là được hưởng cuộc sống bình yên. Một người phụ nữ phải mạnh mẽ chiến đấu hết mình để cuộc sống sau này tốt đẹp hơn. Phụ nữ ngu ngơ chỉ là trò tiêu khiển của đàn ông. Được yêu thương đấy nhưng rồi họ cũng sẽ nhẫn tâm bỏ rơi bạn khi tìm được người khác thú vị hơn. Còn phụ nữ thông minh, khôn ngoan mới khiến đàn ông vừa nể, vừa yêu. Nếu không may bị phụ, bạn cũng đủ tự tin để tìm cho mình cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Phụ nữ đừng ngồi yên đợi hạnh phúc đến - Ảnh minh họa: Internet Là phụ nữ phải nỗ lực, phấn đấu mỗi ngày. Muốn xinh đẹp, bạn phải tập luyện, chăm sóc bản thân. Muốn có được địa vị cao và tiếng nói trong xã hội, bạn phải học tập, bổ sung kiến thức cho bản thân. Muốn tốt, muốn đẹp là cả quá trình nỗ lực, chứ không phải ngồi chờ sung rụng. Việc tỏ ra ngu ngơ để người khác thương hại mà ban bố cơ hội sẽ không bao giờ xảy ra. Thế nên hãy vận động mỗi ngày, không ngừng hoàn thiện bản thân để đàn ông không bao giờ xem thường bạn.

Phụ nữ thông minh đừng mở miệng nói những điều này kẻo mang nghiệp suốt đời Cuộc đời phụ nữ muốn tự tại và thanh tịnh đừng bao giờ mở miệng nói những điều này kẻo mang nghiệp buồn phiền suốt đời.

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