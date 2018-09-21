Những thứ đàn bà cần phải giữ cho riêng mình, đừng dại đặt cược hết vào tay đàn ông

Phụ nữ yêu 21/09/2018 17:02

Cuộc đời đàn bà có những thứ nhất định phải giữ cho riêng mình, đừng dại đặt cược hết vào tay một người kẻo khổ cả đời.

Phụ nữ lấy chồng không phải thứ gì cũng mang cho hết mà đôi khi cũng phải giữ lại cho riêng mình. Một là để phòng thân, hai là để không phải chênh vênh khi bị phản bội.

Con cái

Đàn bà kết hôn lãi mỗi đứa con. Bạn nên nhớ dù có chuyện gì xảy ra, con cái cũng điều thiêng liêng và là món quà đáng giá nhất. Chồng là người dưng, con là máu mủ, vì thế đừng bao giờ chối bỏ đứa con mà mình sinh ra. Đến một ngày, bạn sẽ nhận ra chồng không quan trọng bằng những đứa con của mình. Dù chúng có khó bảo, cứng đầu thì vẫn không bao giờ phản bội và làm bạn tổn thương. 

Những thứ đàn bà cần phải giữ cho riêng mình, đừng dại đặt cược hết vào tay đàn ông - Ảnh 1
Dù có như thế nào, bạn cũng phải giành quyền nuôi con - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc đời phụ nữ có hai thứ đừng để bản thân phải bận tâm quá nhiều đó là đàn ông và miệng lưỡi thế gian. Và đàn bà nên nhớ dù có chuyện gì cũng đừng đùn đẩy việc nuôi con cho chồng. Có người muốn để chồng nuôi con như là một đòn trả thù ngầm sau ly hôn. Tuy nhiên điều này sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng hối hận sau này.

Đam mê

Những thứ đàn bà cần phải giữ cho riêng mình, đừng dại đặt cược hết vào tay đàn ông - Ảnh 2
Đừng từ bỏ ước mơ vì một người khác - Ảnh minh họa: Internet

Sau con cái, điều quan trọng tiếp theo là đam mê. Nhiều người khi lấy chồng rồi lại từ bỏ những điều mình thích thuở còn độc thân. Bạn tạm gác những ước mơ, hoài bão để chọn cuộc sống an phận bên chồng con. Nhiều chị em muốn chọn cuộc sống bình yên, không bon chen. Muốn bão dừng sau cánh cửa chứ không muốn đương đầu với những cơn giông tố ngoài kia. Và cũng có người suy nghĩ, lấy chồng để chồng nuôi, sống cuộc đời an nhàn, chẳng muốn mơ mộng gì sẽ làm ông nọ bà kia trong xã hội.

Những thứ đàn bà cần phải giữ cho riêng mình, đừng dại đặt cược hết vào tay đàn ông - Ảnh 3
Phụ nữ cần có sự nghiệp riêng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi thời gian qua đi, bạn chợt nhận ra người đàn ông bên cạnh không còn quan trọng bằng những đam mê thuở trẻ của mình. Và rồi bạn loay hoay, bế tắc trong chính cuộc hôn nhân của mình. Bạn mất phương hướng và cảm thấy cuộc sống này vô cùng nhàm chán. Khi đó liệu bạn có cảm thấy hạnh phúc hay không? Khi đánh mất đi những thứ mình thích, liệu sau này bạn có hối tiếc?

Tiền

Nhiều người bảo phụ nữ sống thực dụng, lấy chồng cũng phải chọn người giàu có. Nhưng không có tiền quả thật chẳng làm được gì cả. Tiền là yếu tố để đàn bà hạnh phúc hơn. 

Những thứ đàn bà cần phải giữ cho riêng mình, đừng dại đặt cược hết vào tay đàn ông - Ảnh 4
Đừng từ bỏ việc kiếm tiền khi lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, tiền giúp họ tự tin hơn trong giao tiếp và đàn bà cũng vậy. Có tiền, họ sẽ có tiếng nói trong gia đình, có quyền đòi công bằng và có quyền được nuôi con khi ly hôn. Vì vậy, cuộc đời phụ nữ đừng vì một người mà tự bỏ việc kiếm tiền. Bạn nên nhớ, tiền có thể bảo vệ bạn, có thể giúp bạn vui, có cuộc sống hạnh phúc hơn. Và tiền có thể chứng minh rằng bạn có đủ bản lĩnh để sống một đời tự lập, chẳng dựa dẫm ai.

Lòng tin

Những thứ đàn bà cần phải giữ cho riêng mình, đừng dại đặt cược hết vào tay đàn ông - Ảnh 5
Đừng đặt hết niềm tin vào chồng để rồi thất vọng - Ảnh minh họa: Internet

Dù có yêu đến mấy, bạn cũng đừng đặt hết lòng tin vào người khác. Càng tin tưởng nhiều, bạn sẽ càng thất vọng nhiều. Đàn ông nhẫn tâm lắm, khi rời đi, họ sẽ mang dao cứa nát trái tim và lòng tin của bạn. Họ sẽ đạp đổ hết bức tường hạnh phúc mà bạn đã xây dựng. Họ sẽ nhẫn tâm chà đạp lên những gì bạn mà cho đi. Thế nên trong hôn nhân, yêu ít, tin tưởng ít sẽ tốt hơn cho bạn.

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Thời còn độc thân, nếu không vui, bạn có quyền tìm cho mình một người để tâm sự hoặc cùng đi mua sắm, ăn uống. Còn khi kết hôn rồi, nếu không hạnh phúc, bạn hãy chọn cho mình cuộc sống như thế này.

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