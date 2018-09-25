Dù chán chồng đến mấy, phụ nữ cũng đừng làm những điều này kẻo ảnh hưởng đến danh dự

Phụ nữ yêu 25/09/2018 16:54

Dù có chán chồng, mệt mỏi với cuộc hôn nhân hiện tại, chị em cũng đừng làm những điều này kẻo ảnh hưởng đến danh dự của bản thân.

Đàn ông chán vợ thì đi ngoại tình, còn đàn bà chán chồng thì nên làm gì? Suy cho cùng, bạn làm gì cũng được nhưng đừng làm những điều ảnh hưởng đến danh dự của bản thân.

Tìm cảm giác mới lạ với người khác

Dù chán chồng đến mấy, phụ nữ cũng đừng làm những điều này kẻo ảnh hưởng đến danh dự - Ảnh 1
Dù có chán chồng, phụ nữ cũng không nên ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Một số người khuyên rằng đàn bà chán chồng hãy thử một lần tìm kiếm cho mình một mối quan hệ mới. Tuy nhiên bạn chỉ nên làm điều này khi đã hoàn toàn chấm dứt với chồng, chứ đừng ngoại tình. Bởi lẽ đàn ông ăn vụng còn có thể trở về nhà, còn đàn bà ngoại tình thường khó được tha thứ. Thế nên dù có chán chồng đến mấy cũng đừng chọn con đường ngoại tình. 

Dù chán chồng đến mấy, phụ nữ cũng đừng làm những điều này kẻo ảnh hưởng đến danh dự - Ảnh 2
Đừng vì những lời mật ngọt mà đánh mất danh dự của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn muốn ngoại tình, tốt nhất là ly hôn rồi hãy nghĩ đến việc đó. Đừng để những đứa con chứng kiến cảnh mẹ mình dấn thân vào con đường này. Đừng để ba mẹ cảm thấy xấu hổ khi có đứa con như bạn. Vả lại con đường ngoại tình đối với phụ nữ có đi không có về. Hễ bước vào là không có lối thoát. 

Trở thành người phụ nữ chuyên nói xấu chồng

Dù chán chồng đến mấy, phụ nữ cũng đừng làm những điều này kẻo ảnh hưởng đến danh dự - Ảnh 3
Đừng trở thành người đàn bà chuyên đi nói xấu, bôi bác chồng - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều phụ nữ thường than vãn chuyện của mình cho người khác biết hoặc là đăng đàn tố khổ trên mạng xã hội. Họ nghĩ việc này sẽ giúp giải tỏa những mệt mỏi của bản thân. Tuy nhiên đôi khi việc chia sẻ với người khác gây ảnh hưởng đến thanh danh của bạn. Khi nói xấu chồng hoặc than vãn về cuộc hôn nhân của mình, bạn sẽ vô tình trở thành người phụ nữ kém duyên dáng và mang phiền phức đến cho người khác.

Dù chán chồng đến mấy, phụ nữ cũng đừng làm những điều này kẻo ảnh hưởng đến danh dự - Ảnh 4
Bạn chỉ nên tâm sự với người thân nhất để giải tỏa buồn phiền trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Có những chuyện phụ nữ nên giữ cho mình hoặc là tâm sự với những người thân thiết sẽ tốt hơn là “tố” nhau trên mạng. Chưa hết, điều này còn khiến cho đàn ông ghét cay ghét đắng và càng khinh thường bạn hơn. Thế nên dù chán chồng đến “tận xương tủy”, phụ nữ cũng đừng bôi đen danh dự của mình bằng cách than vãn lung tung. Hãy chọn những cách lành mạnh khác để giải tỏa buồn phiền, vừa có lợi cho mình vừa không tổn hại đến danh dự của ai.

Đàn đúm tụ tập thường xuyên

Dù chán chồng đến mấy, phụ nữ cũng đừng làm những điều này kẻo ảnh hưởng đến danh dự - Ảnh 5
Việc tụ tập bạn bè để than vãn sẽ không khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có xu hướng tụ tập bạn bè để kể khổ khi có chuyện gì đó buồn phiền trong người. Họ muốn giải tỏa những áp lực đó với những người bạn thân, tuy nhiên hãy biết giới hạn mà dừng lại. Phụ nữ nên nhớ có những chuyện chia sẻ được nhưng có những chuyện tuyệt đối không nên nói.

Nhiều người không biết tiết chế cảm xúc của mình mà chê bai chồng như thế này, như thế kia. Điều này chỉ khiến cho người khác có cái nhìn không tốt về người đàn ông của bạn. Vả lại việc kêu gọi bạn bè tụ họp thường xuyên không giúp bạn thoải mái hơn mà còn chuốc thêm nhiều buồn phiền. Mọi người cũng có những nỗi buồn khác nhau, không ai rảnh rỗi ngồi nghe bạn than vãn mãi. Người thông minh sẽ không trở thành gánh nặng và áp lực cho người khác.

Dùng nước mắt quá nhiều

Dù chán chồng đến mấy, phụ nữ cũng đừng làm những điều này kẻo ảnh hưởng đến danh dự - Ảnh 6
Nước mắt phụ nữ sẽ khiến đàn ông sợ nhưng rơi quá nhiều sẽ bị khinh thường - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khóc đúng lúc sẽ có giá trị, còn khi hoang phí chỉ khiến đàn ông khinh thường. Vì vậy khi chán chồng hãy làm điều gì đó khiến bản thân vui hơn thay vì khóc lóc mãi. Dù chán đến mấy, bạn cũng phải mạnh mẽ để sống tiếp. Nếu không thể bỏ chồng thì phải học cách chấp nhận cuộc hôn nhân của mình.

Dù chán chồng đến mấy, phụ nữ cũng đừng làm những điều này kẻo ảnh hưởng đến danh dự - Ảnh 7
Làm gì cũng được, xin đừng khóc lóc quá nhiều vì một người tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay có rất nhiều lý do khiến phụ nữ chán chồng, nếu lúc nào cũng khóc thì không biết bao nhiêu nước mắt cho đủ. Thay vì cứ mãi chìm đắm trong những chuỗi ngày uể oải, bạn hãy tự tìm niềm vui cho mình bên con cái hoặc bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên đừng đi quá giới hạn là được.

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Khi thấy chồng có những biểu hiện này, vợ nên chuẩn bị tinh thần để lãnh “bản án tử” cho cuộc hôn nhân của mình.

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