Chồng thường làm những điều này, chứng tỏ anh ấy đang muốn tìm cách ly hôn vợ

Khi không còn muốn ăn đời ở kiếp với vợ, đàn ông thường sẽ làm những điều này. Khi đó, vợ đừng ngạc nhiên nếu anh ấy đưa ra tờ đơn ly hôn.

Khi yêu, đàn ông luôn muốn dùng những hành động như ôm, hôn, vuốt ve mái tóc… để chứng minh tình cảm của mình. Nhưng khi đã không còn cảm giác với vợ, họ sẽ chọn cách xa lánh. Mỗi lần vợ tiếp cận, họ luôn tìm cách tránh né hoặc thường than mệt. Phụ nữ nên nhớ sau câu "mệt" của chồng đồng nghĩa với việc anh ấy đã chán bạn. Có thể anh ấy thấy vợ chẳng còn chút thú vị. Vợ hãy chuẩn bị tâm lý rằng chồng bạn đang muốn ly hôn.

Đàn ông không muốn về nhà là đã chán vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường muốn trở về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi. Họ nghĩ dù bên ngoài vui đến đâu thì nhà cũng là nơi yên bình và hạnh phúc nhất. Nhưng một khi chồng không muốn về nhà, vợ nên biết rằng bên ngoài kia đang có thứ gì đó hấp dẫn anh ấy. Có lẽ anh ấy đang xem trọng những mối quan hệ khác hơn vợ. Khi đàn ông không muốn về nhà và chỉ muốn ở một mình, phụ nữ nên biết cuộc hôn nhân của bạn đang có vấn đề.

Không còn hứng thú trong chuyện chăn gối

Đàn ông ngoại tình khi không còn cảm giác chăn gối với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Giảm ham muốn trong chuyện chăn gối với vợ là minh chứng rõ nhất cho việc chồng đang cảm thấy chán vợ. Nếu không phải do vấn đề sức khỏe, có thể do anh ấy đã thỏa mãn bên ngoài. Đừng tin vào những lời như anh mệt, công việc nhiều. Đàn ông vốn có ham muốn mạnh. Vì thế khi họ đột nhiên giảm ham muốn, vợ cần phải chú ý.

Không có nhu cầu giải quyết mâu thuẫn

Họ không muốn đối mặt với vợ khi mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông không có nhu cầu giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, có thể anh ấy đã hết thương vợ. Đó là vì anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với bạn. Thậm chí anh ấy nghĩ mình không có trách nhiệm phải lên tiếng hoặc hoàn toàn đổ mọi lỗi lầm cho bạn. Biểu hiện này của chồng đã chứng minh rõ ràng một điều rằng anh ấy đang muốn chấm dứt cuộc hôn nhân.

Không để vợ can thiệp vào chuyện quần áo

Ngày xưa, bạn luôn là người định hướng cách ăn mặc của chồng và anh ấy cũng ngầm đồng ý điều đó. Tuy nhiên, bây giờ anh ấy lại tự thay đổi cách ăn mặc thì chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Đàn ông khi yêu luôn muốn đổi mới bản thân. Họ muốn đẹp hơn trong mắt người mình thích. Vợ nên để ý đặc điểm này để biết chồng có đang vụng trộm hay không.

Chồng bỗng dưng không cho vợ xen vào cách ăn mặc - Ảnh minh họa: Internet

Hãy để ý xem anh ấy có những thay đổi ngoại hình như ăn mặc phong cách hơn, đầu tóc chải chuốt kỹ càng hơn hay không. Lúc trước anh ấy cực kỳ luộm thuộm nhưng bây giờ lại hết sức gọn gàng, quần tây, áo sơ mi, thậm chí còn xịt nước hoa thì bạn nên cẩn thận. Có thể anh ấy đang tán tỉnh một đối tượng nào đó nên mới thay đổi cách ăn mặc của mình.

Có nhiều mối quan hệ mới không cho vợ biết

Nếu che giấu những mối quan hệ của mình, anh ấy đã không còn tôn trọng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người vợ biết rất rõ về bạn bè của chồng hoặc giữa cả hai có những mối quan hệ chung. Tuy nhiên thời gian gần đây, bạn cảm thấy chồng làm nhiều chuyện mờ ám hoặc có nhiều số điện thoại lạ xuất hiện trong máy của anh ấy. Đặc biệt, anh ấy luôn giấu giếm và tỏ ra cáu gắt khi bạn nhắc đến người mà anh ấy mới quen. Khi đó vợ nên cẩn thận vì có thể anh ấy đang muốn ngoại tình.