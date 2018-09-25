Chồng thường làm những điều này, chứng tỏ anh ấy đang muốn tìm cách ly hôn vợ

Phụ nữ yêu 25/09/2018 15:19

Khi thấy chồng có những biểu hiện này, vợ nên chuẩn bị tinh thần để lãnh “bản án tử” cho cuộc hôn nhân của mình.

Khi không còn muốn ăn đời ở kiếp với vợ, đàn ông thường sẽ làm những điều này. Khi đó, vợ đừng ngạc nhiên nếu anh ấy đưa ra tờ đơn ly hôn.

Không còn muốn thân mật với vợ

Chồng thường làm những điều này, chứng tỏ anh ấy đang muốn tìm cách ly hôn vợ - Ảnh 1
Khi không còn thân mật với vợ, có thể đàn ông đã thay lòng - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu, đàn ông luôn muốn dùng những hành động như ôm, hôn, vuốt ve mái tóc… để chứng minh tình cảm của mình. Nhưng khi đã không còn cảm giác với vợ, họ sẽ chọn cách xa lánh. Mỗi lần vợ tiếp cận, họ luôn tìm cách tránh né hoặc thường than mệt. Phụ nữ nên nhớ sau câu "mệt" của chồng đồng nghĩa với việc anh ấy đã chán bạn. Có thể anh ấy thấy vợ chẳng còn chút thú vị. Vợ hãy chuẩn bị tâm lý rằng chồng bạn đang muốn ly hôn.

Không muốn về nhà, tránh mặt vợ

Chồng thường làm những điều này, chứng tỏ anh ấy đang muốn tìm cách ly hôn vợ - Ảnh 2
Đàn ông không muốn về nhà là đã chán vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường muốn trở về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi. Họ nghĩ dù bên ngoài vui đến đâu thì nhà cũng là nơi yên bình và hạnh phúc nhất. Nhưng một khi chồng không muốn về nhà, vợ nên biết rằng bên ngoài kia đang có thứ gì đó hấp dẫn anh ấy. Có lẽ anh ấy đang xem trọng những mối quan hệ khác hơn vợ. Khi đàn ông không muốn về nhà và chỉ muốn ở một mình, phụ nữ nên biết cuộc hôn nhân của bạn đang có vấn đề.

Không còn hứng thú trong chuyện chăn gối

Chồng thường làm những điều này, chứng tỏ anh ấy đang muốn tìm cách ly hôn vợ - Ảnh 3
Đàn ông ngoại tình khi không còn cảm giác chăn gối với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Giảm ham muốn trong chuyện chăn gối với vợ là minh chứng rõ nhất cho việc chồng đang cảm thấy chán vợ. Nếu không phải do vấn đề sức khỏe, có thể do anh ấy đã thỏa mãn bên ngoài. Đừng tin vào những lời như anh mệt, công việc nhiều. Đàn ông vốn có ham muốn mạnh. Vì thế khi họ đột nhiên giảm ham muốn, vợ cần phải chú ý.

Không có nhu cầu giải quyết mâu thuẫn

Chồng thường làm những điều này, chứng tỏ anh ấy đang muốn tìm cách ly hôn vợ - Ảnh 4
Họ không muốn đối mặt với vợ khi mâu thuẫn -  Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông không có nhu cầu giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, có thể anh ấy đã hết thương vợ. Đó là vì anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với bạn. Thậm chí anh ấy nghĩ mình không có trách nhiệm phải lên tiếng hoặc hoàn toàn đổ mọi lỗi lầm cho bạn. Biểu hiện này của chồng đã chứng minh rõ ràng một điều rằng anh ấy đang muốn chấm dứt cuộc hôn nhân.

Không để vợ can thiệp vào chuyện quần áo

Ngày xưa, bạn luôn là người định hướng cách ăn mặc của chồng và anh ấy cũng ngầm đồng ý điều đó. Tuy nhiên, bây giờ anh ấy lại tự thay đổi cách ăn mặc thì chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Đàn ông khi yêu luôn muốn đổi mới bản thân. Họ muốn đẹp hơn trong mắt người mình thích. Vợ nên để ý đặc điểm này để biết chồng có đang vụng trộm hay không.

Chồng thường làm những điều này, chứng tỏ anh ấy đang muốn tìm cách ly hôn vợ - Ảnh 5
Chồng bỗng dưng không cho vợ xen vào cách ăn mặc - Ảnh minh họa: Internet

Hãy để ý xem anh ấy có những thay đổi ngoại hình như ăn mặc phong cách hơn, đầu tóc chải chuốt kỹ càng hơn hay không. Lúc trước anh ấy cực kỳ luộm thuộm nhưng bây giờ lại hết sức gọn gàng, quần tây, áo sơ mi, thậm chí còn xịt nước hoa thì bạn nên cẩn thận. Có thể anh ấy đang tán tỉnh một đối tượng nào đó nên mới thay đổi cách ăn mặc của mình.

Có nhiều mối quan hệ mới không cho vợ biết

Chồng thường làm những điều này, chứng tỏ anh ấy đang muốn tìm cách ly hôn vợ - Ảnh 6
Nếu che giấu những mối quan hệ của mình, anh ấy đã không còn tôn trọng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người vợ biết rất rõ về bạn bè của chồng hoặc giữa cả hai có những mối quan hệ chung. Tuy nhiên thời gian gần đây, bạn cảm thấy chồng làm nhiều chuyện mờ ám hoặc có nhiều số điện thoại lạ xuất hiện trong máy của anh ấy. Đặc biệt, anh ấy luôn giấu giếm và tỏ ra cáu gắt khi bạn nhắc đến người mà anh ấy mới quen. Khi đó vợ nên cẩn thận vì có thể anh ấy đang muốn ngoại tình. 

 

Những thứ đàn bà cần phải giữ cho riêng mình, đừng dại đặt cược hết vào tay đàn ông

Những thứ đàn bà cần phải giữ cho riêng mình, đừng dại đặt cược hết vào tay đàn ông

Cuộc đời đàn bà có những thứ nhất định phải giữ cho riêng mình, đừng dại đặt cược hết vào tay một người kẻo khổ cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông muốn ly hôn đàn ông cạn tình dấu hiệu vợ chồng ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này