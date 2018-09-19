Phụ nữ ơi, đừng yêu mù quáng, cũng đừng tin tưởng ai quá nhiều, cho dù đó là người đầu ấp tay gối với mình. Vì chắc chắn không người đàn ông nào không làm những điều này sau lưng vợ.

Nếu sáng suốt, bạn đừng bao giờ tin tưởng quá nhiều vào người chồng của mình. Tốt nhất là chỉ tin một phần để khi có chuyện gì xảy ra cũng không thất vọng. Bởi có những người đàn ông trước mặt vợ luôn tỏ ra đạo mạo, không ngó nghiêng ngó dọc người phụ nữ nào, nhưng sau lưng lại lén lút liên lạc với một ai đó.

Cuộc đời đàn ông gặp gỡ và đem lòng yêu thương rất nhiều người phụ nữ. Họ có rất nhiều sự lựa chọn và luôn đắn đo việc ràng buộc cuộc đời của mình vào đâu. Dù đã kết hôn, không ít người vẫn còn duy trì mối quan hệ nào đó sau lưng vợ. Chẳng hạn như thường nhắn tin qua lại, giữ liên lạc với người cũ, hoặc một người phụ nữ nào đó vô tình gặp được.

Có quỹ riêng

Họ luôn thủ sẵn cho mình số tiền phòng thân - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ mỗi tháng chồng đem tiền về cho vợ đầy đủ thì không có chuyện gì xảy ra. Đàn ông đều thủ sẵn cho mình một số tiền phòng thân. Họ dùng số tiền đó cho những mối quan hệ khác hoặc để sử dụng khi cần thiết mà không hỏi vợ. Nhưng suy cho cùng, khi đàn ông có tiền trong túi, họ sẽ có đủ điều kiện để làm những thứ mình thích. Chẳng hạn như nhậu nhẹt bê tha, ngoại tình… vợ nên cẩn thận trong việc này.

Thích ở một mình

Đàn ông không muốn vợ quấy rầy - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ ngoài mặt họ sẽ vui khi bạn ở bên cạnh nhưng bên trong họ vẫn thích cảm giác được ở một mình hơn. Đàn ông không giống phụ nữ. Khi có chồng, phụ nữ luôn muốn ở bên cạnh chồng 24/24, muốn biết hết những mối quan hệ cũng như lịch trình của anh ấy. Nhưng đàn ông thì khác, họ ít khi để ý đến những điều đó. Và đây cũng là lý do họ chỉ muốn ở một mình, muốn thoải mái tận hưởng sự tự do như thời còn độc thân.

Thích bàn tán với bạn bè về phụ nữ

Họ thích nói về người phụ nữ khác sau lưng vợ...

Phụ nữ thường tò mò về việc cánh mày râu gặp nhau sẽ nói chuyện gì. Phụ nữ thường nói về gia đình, chồng con, công việc, mua sắm, trang sức… còn đàn ông thì sao? Điều mà những người đàn ông thích nói nhất khi gặp nhau đó là bàn về cô nàng này chân dài, cô nàng kia nóng bỏng… Thế nên vợ đừng nghĩ chồng mình mỗi lần đi cà phê cà pháo với bạn đều là bàn về chuyện chính trị, kinh tế hoặc công việc. Nếu có, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc trò chuyện. Họ thích bàn tán những vấn đề về phụ nữ mà ít khi để vợ biết. Thậm chí có người còn mang chuyện chăn gối vợ chồng ra để làm đề tài. Nếu biết được chuyện này, vợ đừng quá sốc.

Luôn nói với người khác rằng chán vợ

.... và luôn nói với người khác rằng mình chán vợ - Ảnh minh họa: Internet

Sau lưng vợ, đàn ông nào cũng nói chán cuộc hôn nhân của mình. Thậm chí họ còn nói giá như chưa từng kết hôn. Đó là tâm lý chung của đàn ông. Bởi lẽ tính cách thích tự do và chán ghét cuộc sống tù túng khiến họ có suy nghĩ như vậy. Vì nhiều lý do, họ không thể nói thẳng trước mặt vợ mà phải tâm sự cùng người khác để thỏa nỗi lòng của mình.

Nếu vợ biết được điều này cũng đừng buồn mà hãy tìm cách giữ lửa cuộc hôn nhân của mình. Bạn phải trở thành chỗ dựa đủ tin tưởng và vững chắc để anh ấy tựa vào những khi yếu lòng.