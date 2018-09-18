Đàn ông ngoại tình nhất định sẽ sợ xanh mặt vì ‘kế hiểm’ này của phụ nữ

Phụ nữ yêu 18/09/2018 15:04

Đàn ông ngoại tình mạnh miệng vậy thôi, chứ khi vợ tung những chiêu này chắc chắn ai cũng sợ hãi mà quay về ngay lập tức.

Có rất nhiều lý do khiến đàn ông ngoại tình như không hợp chuyện chăn gối, bất đồng quan điểm sống… Và cũng có người ăn vụng chỉ vì tham lam, muốn tìm cho mình nhiều hơn một đối tác trong cuộc đời. Tuy nhiên, chị em đừng vội vàng kéo người đi đánh ghen kẻo "xấu chàng, hổ thiếp". Hãy thử áp dụng "mưu sâu, kế hiểm" này để kéo người chồng say nắng trở về.

Sẵn sàng làm "chuyện ấy" khi chồng ngỏ lời

Đàn ông ngoại tình nhất định sẽ sợ xanh mặt vì ‘kế hiểm’ này của phụ nữ - Ảnh 1
Đừng từ chối khi chồng muốn làm chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Vợ đừng vì chán chồng ngoại tình mà từ chối chuyện chăn gối khi chồng đòi hỏi. Bạn chỉ cần chuẩn bị “vũ khí” phòng bệnh và sẵn sàng quan hệ khi chồng muốn.

Chị họ của tôi biết chồng ngoại tình nhưng chị không bao giờ từ chối khi anh muốn làm chuyện ấy. Có lần chị kể, sau khi ân ái xong, anh lăn ra thở dốc, chị cười mỉa mai: “không hiểu sao cô Tiên kia lại chấp nhận người yếu như anh”. Nghe chị nói câu này, chồng vô cùng xấu hổ. Kể từ đó, anh tìm cách cắt đứt với nhân tình và quay về.

Cứ mặc chồng ngoại tình

Đàn ông ngoại tình nhất định sẽ sợ xanh mặt vì ‘kế hiểm’ này của phụ nữ - Ảnh 2
Bỏ mặc chồng một thời gian để anh ấy biết cảm giác cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi thả chồng đi chơi chán chê, mới đầu anh ấy sẽ cảm thấy vui mừng nhưng một thời gian cũng sẽ chán. Đàn ông vốn cả thèm chóng chán, luôn tìm kiếm những điều mới mẻ nên sẽ không chịu yên phận bên một người. Thế nên vợ đừng cố gắng giữ làm gì, cứ mặc anh ấy. Bạn có cố gắng níu kéo cũng không thể nào thay đổi được tâm tính của một người thích bay nhảy. Cứ bỏ mặc anh ấy một thời gian, khi cảm thấy đủ trống trải và cô đơn, anh ấy sẽ trở về.

Đừng trút giận lên chồng

Đàn ông ngoại tình nhất định sẽ sợ xanh mặt vì ‘kế hiểm’ này của phụ nữ - Ảnh 3
Tuyệt đối đừng trút giận lên chồng - Ảnh minh họa: Internet

Việc trút giận lên chồng là điều mà nhiều chị em làm khi phát hiện chồng ngoại tình. Tuy nhiên đây không phải là cách khôn ngoan nhất và chỉ khiến cho họ có cớ đi mãi không về. Một người vợ thông minh sẽ không mắng nhiếc, chì chiết chồng mỗi ngày. Cách tốt nhất khi biết chồng ngoại tình là tỏ ra dửng dưng, không suy nghĩ nhiều thì sẽ không đau.

Dành thời gian cho các mối quan hệ của bạn

Đàn ông ngoại tình nhất định sẽ sợ xanh mặt vì ‘kế hiểm’ này của phụ nữ - Ảnh 4
Hãy dành thời gian ở bên cạnh những người mình yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Đây là cách làm của người phụ nữ khôn ngoan. Thời gian trước bạn đã dành rất nhiều thời gian để chăm sóc, lo lắng cho chồng con đến nỗi quên luôn bản thân mình muốn gì. Vì vậy khi phát hiện chồng ngoại tình, bạn không thể chịu được mà làm những điều tổn hại cho bản thân.

Từ nay đừng hi sinh nữa mà hãy dành thời gian cho những mối quan hệ khác của bạn. Muốn về thăm ba mẹ thì cứ về, muốn cà phê, tám chuyện với bạn bè thì cứ việc. 

 

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