Tuyệt chiêu khiến đàn ông nghe lời răm rắp, phụ nữ thông minh nhất định phải biết

Phụ nữ yêu 18/09/2018 10:51

Dưới đây là những tuyệt chiêu khiến đàn ông nghe lời, vợ nói một không dám nói hai, phụ nữ khôn ngoan nên biết để áp dụng với chồng.

Cuộc đời phụ nữ có hai thứ nhất định phải thành công đó là được lòng mọi người và giữ được chồng. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ khôn ngoan để làm điều đó. Thế nên hãy học những tuyệt chiêu này để chồng ngoan ngoãn ở bên cạnh suốt đời.

Biết kéo và thả

Tuyệt chiêu khiến đàn ông nghe lời răm rắp, phụ nữ thông minh nhất định phải biết - Ảnh 1
Đàn bà khôn không quản lý chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan sẽ không quản lý chồng. Bạn nên biết cách kéo và thả chứ không phải suốt ngày tò tò theo chồng. Chẳng hạn chồng muốn đi nhậu nhẹt, tụ tập cùng bạn bè,  thay vì cứ gọi điện liên tục, bạn hãy cứ để chồng thoải mái. Bạn đừng nghĩ không có sự quản lý của mình, chồng sẽ nhậu thả ga và không biết đường về nhà. Đàn ông ngộ lắm, càng giữ họ càng muốn thoát ra, còn khi bạn buông, họ sẽ biết chừng mực mà dừng lại. Thế nên người phụ nữ muốn chồng yêu thương, hãy tôn trọng quyền cá nhân của anh ấy.

Khôn khéo mềm mỏng

Tuyệt chiêu khiến đàn ông nghe lời răm rắp, phụ nữ thông minh nhất định phải biết - Ảnh 2
Phụ nữ cư xử khôn khéo sẽ được chồng thương - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ phải biết lúc nào nên cứng rắn, khi nào nên mềm mỏng để chồng thương. Mối quan hệ vợ chồng nếu cả hai quá cứng rắn thì như sợi dây kéo căng, sớm muộn gì cũng đứt gánh giữa đường. Chỉ khi khéo léo, mềm mỏng, bạn mới nhận được nhiều sự tôn trọng của chồng. Ví dụ như khi cãi nhau, nếu chồng quá nóng tính, bạn phải là người làm dịu cơn giận lại, chứ không phải cứ đôi co, giành phần thắng thua. Phụ nữ thường được ví như nước, mang lại vượng khí cho ngôi nhà của mình và đồng thời cũng để dập tắt những cơn lửa giận khi cần thiết.

Biết giới hạn, không nói quá nhiều

Tuyệt chiêu khiến đàn ông nghe lời răm rắp, phụ nữ thông minh nhất định phải biết - Ảnh 3
Không đi quá giới hạn trong cách ăn nói - Ảnh minh họa: Internet

Người khôn khéo sẽ không nói nhiều mà chỉ hành động giúp chồng nhận ra cái sai, cái đúng. Bạn nên nhớ đàn ông có lòng tự trọng rất lớn. Nếu bạn nói chuyện không khéo, họ sẽ hiểu lầm và nghĩ bạn đang xem thường họ. Và khi có điều bực dọc trong lòng, họ nghĩ những câu bạn nói ra đều mang ý nghĩa châm chọc. Thế nên khi chồng gặp vấn đề, điều tốt nhất bạn nên làm là nói ít lại một chút và nấu cho anh ấy một bữa ăn thật ngon. Trong bữa cơm đó, bạn có thể vừa ăn vừa nói chuyện cùng chồng. Khi đó những câu bạn nói ra sẽ nhẹ nhàng và khiến họ thoải mái hơn.

Suy nghĩ sâu sắc

Tuyệt chiêu khiến đàn ông nghe lời răm rắp, phụ nữ thông minh nhất định phải biết - Ảnh 4
Phụ nữ muốn được chồng thương phải có tâm hồn sâu lắng - Ảnh minh họa: Internet

Nghề làm vợ là nghề khó khăn nhất, vừa phải biết cư xử khéo léo vừa phải suy nghĩ thấu đáo. Khi chồng vui, bạn phải cư xử khác, còn khi chồng buồn bạn phải biết lựa lời mà nói. Đó là những điều mà một người phụ nữ nên làm để duy trì mối quan hệ của mình. Muốn có một lối suy nghĩ sâu sắc, bạn nên tập đọc sách trau dồi kiến thức cho bản thân. Đừng suốt ngày đi ngồi lê đôi mách rồi suy diễn chuyện của người khác. Cũng đừng tập thói quen nhiều chuyện mà hại thân. Bạn nên nhớ nếu không có ngoại hình xinh đẹp, nhất định phải có tâm hồn sâu lắng một chút. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được cảm xúc cũng như những suy nghĩ của chồng để cư xử tinh tế hơn.

Bỏ những thói quen xấu

Tuyệt chiêu khiến đàn ông nghe lời răm rắp, phụ nữ thông minh nhất định phải biết - Ảnh 5
Biết cách thay đổi những thói hư tật xấu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn bỏ được những thói quen xấu của mình như hay càm ràm, đa nghi… thì khi đó chồng sẽ thương và nghe lời bạn vô điều kiện. Không có ai là hoàn hảo cả, ai cũng có thói hư tật xấu nào đó. Suy cho cùng chỉ cần bạn biết nhìn nhận và chấp nhận sửa lỗi của mình, cuộc sống hôn nhân sẽ hạnh phúc hơn.

Trở nên thú vị và hài hước

Tuyệt chiêu khiến đàn ông nghe lời răm rắp, phụ nữ thông minh nhất định phải biết - Ảnh 6
Hãy tập cho mình cách nói chuyện hài hước - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không có khiếu hài hước bẩm sinh thì cũng đừng khiến mình trở nên nhạt nhẽo. Hãy học cách nói chuyện thu hút và thú vị để kéo chồng ở bên cạnh suốt đời. Chỉ cần thu hút được sự chú ý và khiến chồng nhớ mãi, bạn đã thành công. Bởi đàn ông rất hứng thú với kiểu phụ nữ có cách nói chuyện khiến họ tò mò. Và khi đó họ sẽ nghĩ “ở nhà có một người phụ nữ thú vị như thế này thì cần gì tìm kiếm người mới”.

Chiêu kéo chồng khỏi cuộc ngoại tình của người phụ nữ hai con khiến ai cũng vỗ tay tán thưởng

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“Phụ nữ khôn không vì người khác mà quỳ gối van xin thứ tình yêu đã chết. Phụ nữ khôn sẽ không vì bảo vệ một gia đình êm ấm mà nhẫn nhịn năm này qua tháng khác”, đó là những lời chị nói khi biết chồng ngoại tình.

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