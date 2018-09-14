Những tiêu chí chọn chồng ‘chuẩn không cần chỉnh’ của phụ nữ khiến đàn ông ‘chạy mất dép’

Đàn ông ghét cay ghét đắng những tiêu chí tưởng hợp lý nhưng lại vô lý của phụ nữ khi tìm chồng hoặc người yêu. Thế nên chị em nên xem lại những tiêu chuẩn của mình kẻo "ế" suốt kiếp.

Đa số phụ nữ khi chọn chồng hoặc người yêu đều đặt tiêu chí này lên hàng đầu. Họ nghĩ người đàn ông đụng đến những thứ này đều không tốt. Tuy nhiên bạn cần biết, đôi khi đàn ông không tránh được chuyện rượu chè, hút thuốc. Con người không ai là hoàn hảo, bạn đừng quá đặt nặng việc anh ấy có hút thuốc hay là uống rượu bia hay không. Thay vào đó, hãy nhìn cách anh ấy đối xử với mọi người xung quanh và với bạn.

Đừng cấm đoán những mối quan hệ của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ghét nhất thể loại “em gái mưa”, “em gái nuôi” của chồng. Vì thế không ít người đặt ra cho đàn ông tiêu chí không được qua lại với bạn là con gái. Vì họ nghĩ “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” thế nên đề phòng trước sẽ tốt hơn. Tuy nhiên điều này khiến cho đàn ông cảm thấy không được tôn trọng. Phụ nữ đừng bao giờ xen vào mối quan hệ của đàn ông và cũng đừng bắt ép anh ấy phải qua lại với người này và không được quen với người kia. Hãy để cho anh ấy không gian riêng. Quan trọng là anh ấy phải biết chừng mực, không đi quá xa với những mối quan hệ đó là được.

Giống với thần tượng của mình

Đừng so sánh đàn ông với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Điều này khiến đàn ông vô cùng chán ghét và không bao giờ muốn tiến tới cuộc sống hôn nhân lâu dài với bạn. Bởi họ cảm thấy không được tôn trọng khi bạn cứ so sánh họ với thần tượng của mình. Phụ nữ nên nhớ, thần tượng là người truyền cảm hứng và giúp bạn sống vui hơn, nhưng chẳng thế chạm đến được. Thế nên đừng mang những điểm tốt của thần tượng để đưa vào tiêu chí chọn chồng của mình. Vì mỗi người đều có khía cạnh tốt, xấu khác nhau và bạn cũng không có quyền bắt ép một người phải giống người bạn thích.

Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi

Đừng mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn muốn chọn cho mình một người chồng tốt, biết lo nghĩ. Tuy nhiên bạn nên thực tế một chút, đừng mãi sống trong mộng tưởng. Dĩ nhiên ai cũng muốn lấy được một chàng đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, học giỏi, nhưng đừng đặt nặng tiêu chí này. Vì là con người, ai cũng phải có những ưu và nhược điểm, không ai hoàn hảo tuyệt đối. Thế nên đừng mãi ôm mộng tưởng về chàng bạch mã hoàng tử mà tự làm khó cho người đàn ông sẽ là chồng tương lai của mình.

Người đàn ông ngoan ngoãn, đi đâu cũng phải báo cáo đàng hoàng

Đòi hỏi việc đàn ông nghe lời là điều không tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông gọi dạ, bảo vâng thường sẽ là người nhu nhược và không có chí tiến thủ. Vậy bạn có thích người như vậy không? Chắc chắn không vì đàn ông càng nhu nhược càng làm khổ phụ nữ. Thế nên đừng bao giờ đòi hỏi người đàn ông của mình phải ngoan ngoãn, nghe lời, đi đâu cũng phải báo cáo.