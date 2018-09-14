Những sai lầm phổ biến của phụ nữ vô tình đẩy chồng vào vòng tay của kẻ thứ ba

Phụ nữ yêu 14/09/2018 15:02

Dưới đây là những sai lầm vô cùng phổ biến của người vợ khiến hôn nhân rạn nứt, chồng cứ muốn tìm đến người thứ ba để trút bầu tâm sự.

Nhiều chị em đang vô tư làm những điều này mà không biết cực hại cho hôn nhân. Phụ nữ nên đọc kỹ bài này để biết đã sai ở điểm nào nhằm tìm cách khắc phục và cứu vãn hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ của mình.

Tin tưởng chồng tuyệt đối

Những sai lầm phổ biến của phụ nữ vô tình đẩy chồng vào vòng tay của kẻ thứ ba - Ảnh 1
Đàn bà càng tin tưởng càng bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Khi kết hôn, phụ nữ hết lòng tin tưởng người bạn đời của mình. Họ đặt hết niềm tin, hạnh phúc và lòng tự tôn của mình vào một người. Nhưng đàn ông lại lợi dụng điểm yếu đó để nhẫn tâm chà đạp, phủi bỏ mọi thứ. Phụ nữ nên nhớ trên cuộc đời này đừng đặt hết niềm tin cho người khác. Bởi lòng người là thứ khó lường nhất, quá hi vọng vào một điều gì đó, khi mất đi bạn sẽ vô cùng thất vọng. Tình yêu có thể lấy lại được nhưng niềm tin một khi đã đổ vỡ, khó lòng mà hàn gắn.

Tranh cãi và hành động tiêu cực

Những sai lầm phổ biến của phụ nữ vô tình đẩy chồng vào vòng tay của kẻ thứ ba - Ảnh 2
Phụ nữ hãy nghĩ về những điều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người vợ khi cãi nhau với chồng thường suy nghĩ và hành động tiêu cực. Họ dọa tự tử rồi làm những việc gây hại đến thể xác của mình. Họ khóc lóc, van xin hoặc sẵn sàng dùng cái chết để níu chân một người. Tuy nhiên những hành động và suy nghĩ này chỉ hạ thấp nhân phẩm của bạn chứ không cứu vãn được gì. Phụ nữ hãy khắc cốt ghi tâm rằng người yêu mình sẽ không làm mình đau, người không thương mình, dù bạn có chết cũng chẳng nhỏ 1 giọt nước mắt.

Chăm sóc chồng như con

Những sai lầm phổ biến của phụ nữ vô tình đẩy chồng vào vòng tay của kẻ thứ ba - Ảnh 3
Đừng mãi tận tụy vì một người - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có bản năng của một người mẹ. Họ vô tình xem việc chăm sóc chồng như con của mình. Điều này khiến đàn ông cảm thấy vô cùng khó chịu vì không được tôn trọng và mất tự do. Ví dụ trong việc ăn uống của chồng, bạn vạch ra chế độ ăn kiêng, thậm chí còn ép chồng ăn thứ này, thứ kia. Điều này khiến anh ấy cảm thấy không được thoải mái. Chăm sóc chồng là điều nên làm nhưng phụ nữ đừng mãi chăm chồng như chăm con. 

Luôn suy nghĩ và sống an toàn

Những sai lầm phổ biến của phụ nữ vô tình đẩy chồng vào vòng tay của kẻ thứ ba - Ảnh 4
Đừng khiến cuộc sống hôn nhân của mình trở nên tẻ nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn muốn sống an phận. Tuy nhiên sống trong vùng an toàn quá lâu, khi có sóng gió, gia đình của bạn khó lòng mà chịu đựng được. Đôi khi bạn cũng phải bứt phá, thay đổi cuộc sống an toàn hiện tại của mình một chút. 

Thờ ơ với cảm xúc của chồng

Nhiều người phụ nữ chỉ biết mải mê lo chuyện nhà cửa, bếp núc nên vô tình quên đi cảm xúc của người chồng. Họ quên hỏi chồng hôm nay công việc như thế nào, có gặp khó khăn hay áp lực gì không. Cũng vì vậy mà người chồng thường cảm thấy chán nản và mệt mỏi khi phải bước chân về nhà. Thế nên phụ nữ ơi, công việc của bạn không phải chỉ là trong căn bếp hay ở công ty mà còn là một người vợ. Một người vợ đúng nghĩa là phải biết chồng hôm nay như thế nào, công việc của anh ấy có suôn sẻ hay không. Một người vợ đúng nghĩa là phải biết được cảm xúc và áp lực chồng đang phải gánh chịu.

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