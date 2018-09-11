Phụ nữ thông minh nên ‘tránh xa’ người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời bạn vào những giai đoạn này

Phụ nữ yêu 11/09/2018 16:36

Dưới đây là những thời điểm bạn nên dè chừng và cẩn thận khi có người đàn ông nào đó xuất hiện, có thể họ không mang đến nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống của bạn.

Nhiều người tin vào thứ gọi là định mệnh. Ở một khoảnh khắc nào đó sẽ có người xuất hiện cùng nắm tay bạn đi hết quãng đời còn lại. Nhưng tùy vào giai đoạn mà bạn cần phải cân nhắc kỹ càng có nên cùng họ chung đôi hay không. Bởi có những thời điểm phụ nữ chỉ nên tập trung cho một việc, chẳng thể ôm đồm quá nhiều.

Mới ra trường và bắt đầu làm quen với công việc

Phụ nữ thông minh nên ‘tránh xa’ người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời bạn vào những giai đoạn này - Ảnh 1
Phụ nữ thông minh không tự ràng buộc bản thân quá sớm - Ảnh minh họa: Internet

Đây là giai đoạn khá nhạy cảm. Nếu có ai đó ngỏ ý, bạn hãy nhẹ nhàng từ chối. Có rất nhiều người nghĩ phụ nữ học xong, có việc làm rồi thì lấy chồng đi chứ chần chừ gì nữa? Nhưng đó là quan niệm cũ rồi. Ở xã hội này, phụ nữ phải đi làm, có công việc ổn định, có tiền đi du lịch rồi khi đó nghĩ đến chuyện có chồng cũng chưa muộn.

Khi bạn chưa đủ chín chắn trong suy nghĩ, chưa thể hiểu hết con người mình thì làm sao hiểu được người khác? Điều tốt nhất cho bạn lúc này là tập trung cho công việc, sự nghiệp. Đừng để vì một người mà dang dở công sức học hành hơn 10 năm qua. Đừng vì những thú vui nhất thời mà đánh mất đi cuộc sống tự do, tự tại của mình.

Độ tuổi đẹp nhất để kết hôn của phụ nữ là từ 28 tuổi trở lên. Ở độ tuổi này, bạn đã trải nghiệm nhiều và không còn bồng bột như ở lứa tuổi 18, đôi mươi. 

Sau cuộc tình đổ vỡ với ai đó

Phụ nữ thông minh nên ‘tránh xa’ người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời bạn vào những giai đoạn này - Ảnh 2
Sau đổ vỡ, hãy để bản thân bình tĩnh lại trước khi bắt đầu duyên mới - Ảnh minh họa: Internet

Sau tổn thương, bạn nên cho bản thân thời gian để bình tĩnh lại, chứ đừng vội yêu ai thêm một lần nữa. Bởi tháng năm qua, bạn bỏ tất cả để chạy theo một người. Bạn dồn hết tâm sức và thời gian của mình cho người đó. Vậy thì đến khi đổ vỡ, hãy dành thời gian cho bản thân. Hơn nữa con tim của bạn cũng cần những khoảng lặng để chữa lành vết thương.

Có nhiều người vì sợ cô đơn mà đón nhận một người đàn ông nào đó để yêu thương. Hoặc muốn nhân cơ hội đó để dằn mặt người cũ “không có anh tôi vẫn sống tốt”. Thế nhưng bạn có chắc bản thân sẽ hạnh phúc không? Nếu may mắn hạnh phúc thì chẳng nói gì, nhưng lỡ đâu người mới cũng thay lòng, có phải bạn lại mang một lúc hai nỗi đau quá lớn không? Thế nên hãy sống chậm lại một chút, thay đổi suy nghĩ và tư tưởng để sống thoải mái hơn. Trên đời này phụ nữ nên nhớ không có tiền mới chết chứ không có tình yêu, chẳng bao giờ chết được.

Giai đoạn cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, chẳng muốn vướng bận

Nếu bạn đang hài lòng với cuộc sống của mình, không muốn vướng bận, hãy chọn sống độc thân. Đôi khi việc có người yêu cũng khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi và phiền phức. Nếu công việc đã chiếm trọn hết quỹ thời gian của bạn, hãy dành thời gian còn lại để quan tâm đến bản thân hoặc thực hiện sở thích nhỏ nhoi của mình.

Phụ nữ thông minh nên ‘tránh xa’ người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời bạn vào những giai đoạn này - Ảnh 3
Khi hài lòng với cuộc sống độc thân, bạn không cần phải dựa vào ai - Ảnh minh họa: Internet

Có những người không sợ cô đơn, họ chỉ sợ cuộc sống của mình bỗng trở nên ngạt thở chỉ vì một người nào đó. Thế nên khi đang hài lòng với cuộc sống hiện tại thì đừng đón nhận bất cứ ai. Thời điểm này bạn hãy sống cho bản thân, nghĩ đến gia đình và đi đến những nơi mình muốn đi. Có như thế cuộc sống mới không vô nghĩa. Phụ nữ đừng tự ràng buộc hôn nhân quá sớm, cũng đừng đón nhận bất cứ ai khi chưa sẵn sàng.

 

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Muốn biết một người nói dối rất dễ, chỉ cần nhìn vào mắt họ, bạn sẽ nhận ra ngay. Còn muốn biết người đàn ông đó có yêu bạn thật lòng hay không, hãy nhìn những điều anh ấy đã làm cho bạn.

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