Đo độ thật lòng của đàn ông thông qua 3 việc làm này đối với phụ nữ

Phụ nữ yêu 11/09/2018 15:06

Muốn biết một người nói dối rất dễ, chỉ cần nhìn vào mắt họ, bạn sẽ nhận ra ngay. Còn muốn biết người đàn ông đó có yêu bạn thật lòng hay không, hãy nhìn những điều anh ấy đã làm cho bạn.

Chắc chắn chị em nào cũng muốn lấy được một người chồng tốt, yêu thương mình để cùng nắm tay nhau đến lúc răng long đầu bạc. Để biết người ấy có thật lòng hay không, phụ nữ hãy quan sát những việc nhỏ nhặt này.

Quan tâm vô điều kiện

Đo độ thật lòng của đàn ông thông qua 3 việc làm này đối với phụ nữ - Ảnh 1
Đàn ông yêu thật lòng sẽ quan tâm bạn vô điều kiện - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có gia đình mới thương bạn vô điều kiện, còn những người khác có điều kiện mới thương bạn. Đó là câu nói chưa bao giờ sai. Nhưng khi có người sẵn sàng quan tâm bạn không chút vụ lợi, chắc chắn anh ấy đã thật lòng 100%. Anh ấy có thể vứt bỏ công việc dở dang để chạy đến khi bạn cần. Người có thể gác lại những mối quan hệ khác để đến bên khi bạn buồn, đó là người chân thành và đáng được trân trọng. 

Đưa hết thu nhập cho vợ quản lý

Đo độ thật lòng của đàn ông thông qua 3 việc làm này đối với phụ nữ - Ảnh 2
Anh ấy không ngại đưa hết tiền cho bạn quản lý - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng đưa hết tiền lương cho bạn quản lý, đích thị là người yêu bạn thật lòng. Điều này chứng tỏ họ luôn tôn trọng và tin tưởng bạn, chứ không dè chừng tính toán. Ít có người đàn ông nào chịu đưa hết thu nhập của mình cho vợ. Có lẽ vì họ không tin tưởng hoặc là cảm thấy không thoải mái khi giao tiền bạc cho vợ.

Có nhiều gia đình, chuyện tiền bạc mạnh ai nấy giữ. Điều này khiến cho vợ chồng khá thoải mái trong việc chi tiêu, ít khi phải xung đột vì chuyện tiền bạc. Nhưng theo nghiên cứu, chỉ khi giao cho phụ nữ giữ tiền, gia đình mới thịnh vượng. Vì phụ nữ là người biết vun vén, khéo léo, họ luôn biết cách chi tiêu sao cho hợp lý và kiềm chế lại tính tiêu hoang của chồng. Thế nên đàn ông để vợ giữ tiền chẳng bao giờ thất thoát đồng nào mà còn tăng lên. 

Đứng ra bảo vệ bạn trước mặt mọi người

Đo độ thật lòng của đàn ông thông qua 3 việc làm này đối với phụ nữ - Ảnh 3
Anh ấy sẵn sàng bênh vực bạn trước mặt mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường làm vừa lòng người dưng, nhưng lại làm buồn lòng người thân. Họ luôn trân trọng những mối quan hệ bên ngoài, ít khi quan tâm đến cảm xúc của vợ. Thậm chí còn nói những câu bông đùa đụng chạm lòng tự trọng của vợ trước mặt mọi người.

Rất nhiều lúc vợ tủi thân vì chồng cứ mãi khen cô này đẹp, cô kia xinh trong khi chê bai nhan sắc của vợ. Đàn ông suy nghĩ khá hời hợt về cảm xúc của người phụ nữ đầu ấp tay gối, khiến cô ấy phải chịu nhiều tổn thương.

Nếu người đàn ông của bạn sẵn sàng đứng ra bênh vực bạn trước mặt mọi người hoặc trong mắt anh ấy bạn là xinh đẹp nhất, hãy vui vì bạn đã tìm được "soái ca" của cuộc đời mình.

 

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