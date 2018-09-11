Nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ bắt nguồn từ thói hư tật xấu này của đàn ông

Đàn ông cứ giữ những thói quen đối xử với vợ như thế này, đừng hỏi tại sao vợ lại chán chồng, bỏ nhà theo người khác, không còn muốn duy trì mối quan hệ này nữa.

Người có máu vũ phu suốt đời chỉ là kẻ nhu nhược, không biết dùng đầu óc để suy nghĩ. Và tất nhiên kiểu đàn ông này sớm muộn gì cũng phải chịu cô đơn. Vì khi không thể chịu đựng được nữa, phụ nữ sẽ rời đi giải thoát cho bản thân và sẵn sàng bỏ lại người chồng tệ bạc. Đàn ông đừng nghĩ đánh vợ là oai lắm. Đừng nghĩ đánh vợ là cô ấy sẽ sợ nên không dám rời bỏ. Hãy dẹp bỏ những suy nghĩ ngớ ngẩn đó đi mà nhìn vào thực tại. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, nhất là phụ nữ. Khi tổn thương, họ sẽ rời đi.

Đàn ông ít nhiều gì cũng có máu bạo lực trong người. Nhất là khi nóng giận, họ khó kiềm chế được bản thân mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Tuy nhiên đàn ông chỉ cần tát vợ một cái thôi cũng đủ để người khác đánh giá nhân phẩm của bạn. Họ sẽ xem bạn là người thiếu đạo đức khi hành xử bạo lực như vậy. Trời sinh đàn ông là để bảo vệ và che chở cho phụ nữ, chứ không phải để gây ra những nỗi đau về thể xác và tinh thần cho họ.

Tan làm không về nhà mà tụ tập bạn bè

Chồng thường xuyên không dành thời gian cho vợ, hôn nhân khó lòng mà vững bền - Ảnh minh họa: Internet

Những câu như “hôm nay anh bận, em ăn cơm một mình đi” hay “hôm nay thằng A có chuyện buồn, anh phải đến an ủi nó”, sẽ dần giết chết hôn nhân của bạn. Bởi một người đàn ông cứ mải mê chạy theo những cuộc tụ tập với bạn bè, không trân trọng những giây phút bên vợ, có ngày sẽ phải hối hận. Phụ nữ vốn là người nhạy cảm. Họ thích không khí trong gia đình luôn đầm ấm nên luôn chuẩn bị những bữa ăn ngon chờ chồng về. Điều làm họ thất vọng khi chuẩn bị cơm canh rồi thì nhận được cuộc gọi bảo chồng không về. Nếu tình trạng này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, họ sẽ cảm thấy chán nản và không còn muốn xuống bếp trong những lần sau nữa.

Không lãng mạn, ngọt ngào

Đừng nghĩ lấy nhau rồi thì không cần phải lãng mạn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nghĩ lại, đã bao lâu rồi bạn không dành cho bạn đời những câu quan tâm ngọt ngào hay bữa tiệc lãng mạn? Nếu đã lâu lắm rồi thì hãy bắt đầu thực hiện ngay khi có thể. Biết rằng đàn ông rất bận rộn, có nhiều mối quan hệ phải lo, nhưng hãy dành chút thời gian của mình để quan tâm vợ. Đừng để cô ấy phải tủi thân và cô đơn trong những ngày lễ, kỷ niệm, cũng như trong những bữa cơm gia đình. Chỉ cần bạn để tâm một chút, phụ nữ sẽ tận tâm đến suốt đời, chẳng một lời than vãn hay kêu ca.

Đánh giá thấp vợ

Đàn ông khinh thường vợ, tình cảm sẽ rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông rất giỏi trong giao tiếp và duy trì các mối quan hệ với người khác. Họ là trụ cột vững chắc trong gia đình. Nhưng đôi khi họ lại nhẫn tâm khinh rẻ người vợ của mình. Họ nghĩ vợ ở nhà nội trợ có gì đâu vất vả, bản thân bôn ba bên ngoài mới là khổ cực. Vì thế nhiều người tàn nhẫn buông lời chê bai vợ vô dụng, không làm được gì chỉ biết ăn và đẻ. Tuy nhiên đàn ông nên nhớ, nếu không có vợ chấp nhận ở nhà nội trợ, các anh sẽ chẳng có thành công hôm nay. Không có vợ, các anh khó lòng tập trung vào sự nghiệp của mình.

Xem ngoại tình là chuyện thường ngày ở huyện

Đàn ông thường có tư tưởng năm thê bảy thiếp cũng chẳng sao. Nhưng đó lại là vấn đề lớn đối với phụ nữ. Họ không bao giờ chấp nhận "xài chung" chồng với bất cứ người đàn bà nào. Vợ chung thủy nên họ đòi hỏi chồng cũng phải một mực thủy chung.