Phụ nữ hãy đợi đến khi có đủ những điều này rồi kết hôn cũng chưa muộn

Phụ nữ yêu 13/09/2018 15:57

Muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ nên có đủ những thứ này trong tay trước khi tính chuyện trăm năm.

Có nhiều người quan niệm, con gái học xong ra trường, có công ăn việc làm đàng hoàng thì nên kết hôn, đó là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, khi đó bạn chỉ mới khoảng tầm 23, 24 tuổi, độ tuổi quá trẻ và non nớt để nghĩ đến chuyện làm mẹ, làm vợ. Thế nên hãy kết hôn chỉ khi có đầy đủ những thứ này trong tay.

Tiền, công việc

Phụ nữ hãy đợi đến khi có đủ những điều này rồi kết hôn cũng chưa muộn - Ảnh 1
Phụ nữ hãy kết hôn khi kinh tế đủ vững chắc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hiện đại cũng bình đẳng như đàn ông, cũng phải thoát khỏi căn bếp dầu mỡ để kiếm tiền. Bởi trong hôn nhân, không thể nào cứ phụ thuộc vào túi tiền của chồng. Phụ nữ cũng phải có tiền riêng để phụ giúp và duy trì mối quan hệ. Vả lại khi phụ nữ tự chủ tài chính, cuộc sống sẽ không phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Thế nên khi chưa đủ vững chắc về kinh tế thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Khi có gia đình, bạn không chỉ lo cho bản thân, cho chồng mà còn cho con cái. Chi phí để nuôi một đứa trẻ rất tốn kém. Thế nên hãy cân nhắc chuyện kinh tế trước khi tính đến chuyện kết hôn, sinh con.

Khi đủ trưởng thành

Phụ nữ hãy đợi đến khi có đủ những điều này rồi kết hôn cũng chưa muộn - Ảnh 2
Hãy lấy chồng khi đã phân định được cái gì đúng, sai...

Phụ nữ 18, 20 còn khá non nớt. Ở độ tuổi này, nhiều người vẫn đang lo không biết nên mặc gì, ăn gì, đi chơi ở đâu, chứ không phải con ăn gì, chồng muốn gì. Nói đúng hơn, khi chưa đủ trưởng thành, chưa thật sự hiểu hết chính mình, bạn đừng nghĩ đến chuyện sẽ chung sống với một ai đó. Vì cuộc sống sau hôn nhân là chuỗi ngày gian truân và muôn vàn khó khăn chứ không đơn giản.

Khi sẵn sàng

Phụ nữ hãy đợi đến khi có đủ những điều này rồi kết hôn cũng chưa muộn - Ảnh 3
... và khi bản thân đã sẵn sàng làm mẹ, làm vợ - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người hỏi “vậy khi nào mới là thời điểm sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ?”. Theo tôi, giai đoạn đẹp nhất là khi bạn có đầy đủ mọi thứ trong tay như tiền, công việc và trải nghiệm. Khi đó bạn sẽ đủ sáng suốt và bình tĩnh để đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Vả lại khi một người phụ nữ chưa sẵn sàng, họ sợ hãi với cuộc sống hôn nhân, khi đó có ép buộc cũng vô nghĩa. Thế nên bạn đừng bao giờ “lấy chồng theo phong trào”. 

Khi đủ trải nghiệm

Phụ nữ hãy đợi đến khi có đủ những điều này rồi kết hôn cũng chưa muộn - Ảnh 4
Trước khi muốn lấy chồng, hãy có sự trải nghiệm nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Trước 25 tuổi mà bạn chưa một lần xách balo lên và đi thì quả thật là điều thiếu sót. Vì khi đã đủ tuổi để kết hôn, bạn sẽ không có thời gian để dành cho bản thân. Thế nên hãy tận dụng thời gian và sức trẻ của mình để du lịch một chuyến, khám phá đó đây. Có thế cuộc sống của bạn mới không nhàm chán. Khi đi nhiều, trải nghiệm nhiều, bạn sẽ biết được những điều đúng sai và cách đối nhân xử thế. Điều này còn giúp ích cho bạn về khía cạnh nhìn người. Bởi khi đi nhiều, tiếp xúc với nhiều người, bạn sẽ biết cách để nhìn nhận một người có tốt hay không. 

Khi tìm được một người đàn ông đúng nghĩa

Phụ nữ hãy đợi đến khi có đủ những điều này rồi kết hôn cũng chưa muộn - Ảnh 5
Khi tìm được đúng người hãy kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không tìm được người tốt, hãy từ từ rồi kết hôn, chẳng bao giờ là muộn cả. Cuộc sống hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời, không thể nói cưới là cưới được. Mà còn phải qua quá trình tìm hiểu, lựa chọn, khi đó bạn mới biết được người nào hợp với mình, người nào không. Một người phụ nữ thông minh phải biết phân biệt được người đàn ông nào tốt, chứ không chỉ căn cứ vào vẻ bề ngoài.

 

Phụ nữ thông minh nên ‘tránh xa’ người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời bạn vào những giai đoạn này

Phụ nữ thông minh nên ‘tránh xa’ người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời bạn vào những giai đoạn này

Dưới đây là những thời điểm bạn nên dè chừng và cẩn thận khi có người đàn ông nào đó xuất hiện, có thể họ không mang đến nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ kết hôn khi nào nên lấy chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 42 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này