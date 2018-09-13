Phụ nữ hãy đợi đến khi có đủ những điều này rồi kết hôn cũng chưa muộn

Có nhiều người quan niệm, con gái học xong ra trường, có công ăn việc làm đàng hoàng thì nên kết hôn, đó là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, khi đó bạn chỉ mới khoảng tầm 23, 24 tuổi, độ tuổi quá trẻ và non nớt để nghĩ đến chuyện làm mẹ, làm vợ. Thế nên hãy kết hôn chỉ khi có đầy đủ những thứ này trong tay.

Phụ nữ hiện đại cũng bình đẳng như đàn ông, cũng phải thoát khỏi căn bếp dầu mỡ để kiếm tiền. Bởi trong hôn nhân, không thể nào cứ phụ thuộc vào túi tiền của chồng. Phụ nữ cũng phải có tiền riêng để phụ giúp và duy trì mối quan hệ. Vả lại khi phụ nữ tự chủ tài chính, cuộc sống sẽ không phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Thế nên khi chưa đủ vững chắc về kinh tế thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Khi có gia đình, bạn không chỉ lo cho bản thân, cho chồng mà còn cho con cái. Chi phí để nuôi một đứa trẻ rất tốn kém. Thế nên hãy cân nhắc chuyện kinh tế trước khi tính đến chuyện kết hôn, sinh con.

Hãy lấy chồng khi đã phân định được cái gì đúng, sai...

Phụ nữ 18, 20 còn khá non nớt. Ở độ tuổi này, nhiều người vẫn đang lo không biết nên mặc gì, ăn gì, đi chơi ở đâu, chứ không phải con ăn gì, chồng muốn gì. Nói đúng hơn, khi chưa đủ trưởng thành, chưa thật sự hiểu hết chính mình, bạn đừng nghĩ đến chuyện sẽ chung sống với một ai đó. Vì cuộc sống sau hôn nhân là chuỗi ngày gian truân và muôn vàn khó khăn chứ không đơn giản.

Khi sẵn sàng

... và khi bản thân đã sẵn sàng làm mẹ, làm vợ - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người hỏi “vậy khi nào mới là thời điểm sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ?”. Theo tôi, giai đoạn đẹp nhất là khi bạn có đầy đủ mọi thứ trong tay như tiền, công việc và trải nghiệm. Khi đó bạn sẽ đủ sáng suốt và bình tĩnh để đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Vả lại khi một người phụ nữ chưa sẵn sàng, họ sợ hãi với cuộc sống hôn nhân, khi đó có ép buộc cũng vô nghĩa. Thế nên bạn đừng bao giờ “lấy chồng theo phong trào”.

Khi đủ trải nghiệm

Trước khi muốn lấy chồng, hãy có sự trải nghiệm nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Trước 25 tuổi mà bạn chưa một lần xách balo lên và đi thì quả thật là điều thiếu sót. Vì khi đã đủ tuổi để kết hôn, bạn sẽ không có thời gian để dành cho bản thân. Thế nên hãy tận dụng thời gian và sức trẻ của mình để du lịch một chuyến, khám phá đó đây. Có thế cuộc sống của bạn mới không nhàm chán. Khi đi nhiều, trải nghiệm nhiều, bạn sẽ biết được những điều đúng sai và cách đối nhân xử thế. Điều này còn giúp ích cho bạn về khía cạnh nhìn người. Bởi khi đi nhiều, tiếp xúc với nhiều người, bạn sẽ biết cách để nhìn nhận một người có tốt hay không.

Khi tìm được một người đàn ông đúng nghĩa

Khi tìm được đúng người hãy kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không tìm được người tốt, hãy từ từ rồi kết hôn, chẳng bao giờ là muộn cả. Cuộc sống hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời, không thể nói cưới là cưới được. Mà còn phải qua quá trình tìm hiểu, lựa chọn, khi đó bạn mới biết được người nào hợp với mình, người nào không. Một người phụ nữ thông minh phải biết phân biệt được người đàn ông nào tốt, chứ không chỉ căn cứ vào vẻ bề ngoài.