Đàn bà khôn ngoan sẽ không cố gắng thay đổi tính cách của người đàn ông bên cạnh. Đồng thời, họ cũng sẽ không dại làm những điều này.

Dù bất cứ lý do gì phụ nữ cũng đừng dùng nước mắt để giải quyết vấn đề. Đàn ông vốn ghét những giọt nước mắt của phụ nữ. Khi phụ nữ khóc, họ có cảm giác vô cùng tồi tệ như bản thân đã phạm trọng tội. Thế nên để đàn ông yêu thương và tôn trọng, phụ nữ đừng bao giờ khóc lóc ỉ ôi trước mặt họ.

Phụ nữ muốn được tôn trọng, tốt nhất đừng quá nghe lời đàn ông. Bạn hãy giữ vững lập trường của mình. Bởi đàn ông rất ghét kiểu phụ nữ không có chính kiến, luôn dựa dẫm và trông chờ vào người khác. Nếu cứ mãi nghe theo lời chồng/người yêu bảo, bạn sẽ không bao giờ có khả năng ứng phó với những tình huống khó khăn bất ngờ xảy ra. Thế nên người phụ nữ khôn ngoan sẽ không răm rắp nghe lời mà sẽ cân nhắc kỹ càng những gì nên làm, điều gì không nên.

Đàn bà phải có chính kiến của mình - Ảnh minh họa: Internet

Than ngắn thở dài

Hãy cười tươi một chút để được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ghét nhất kiểu người suốt ngày than thân trách phận làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Phụ nữ nên biết điều này để điều chỉnh bản thân. Nếu bạn là người thường xuyên buồn bã, ủ dột, hãy thay đổi ngay. Việc cười tươi, suy nghĩ tích cực không chỉ được đàn ông yêu thương mà còn giúp bạn trẻ trung, khỏe khoắn hơn.

Ăn mặc hở hang để được chú ý

Ăn mặc hở hang để quyến rũ một người là vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn mặc không quyết định nhân phẩm của mỗi người. Thế nhưng có nhiều người dùng cách ăn mặc hở hang để mồi chài và tiếp cận đàn ông, điều này hoàn toàn sai. Phụ nữ ăn mặc sao cũng được nhưng đừng nghĩ mặc thiếu vải sẽ thu hút được đàn ông. Đừng nghĩ ăn mặc mát mẻ một chút đàn ông mới thích. Chính thần thái mới quyết định được con người bạn, chứ không phải những bộ đồ hở hang.

Bắt đàn ông chờ đợi quá lâu

Việc chờ đợi một người mình yêu, chắc chắn người đàn ông nào cũng sẽ làm được. Tuy nhiên việc để đàn ông chờ đợi quá lâu để tôn lên giá trị của bản thân thì không tốt. Việc gì cũng có giới hạn, phụ nữ đừng lợi dụng điều đó kẻo đàn ông khó chịu. Việc đúng giờ trong mỗi buổi hẹn hò thể hiện sự tôn trọng đối phương và giá trị con người bạn.

Từ bỏ ước mơ

Phụ nữ đừng từ bỏ ước mơ vì một người - Ảnh minh họa: Internet

Vì một người đàn ông mà từ bỏ ước mơ, sự nghiệp, quả thật rất đáng tiếc. Có nhiều người đàn ông không hoàn toàn đồng ý chuyện phụ nữ bỏ việc để ở nhà nội trợ. Họ không muốn bạn ở nhà rồi suy nghĩ lung tung và cảm giác như bản thân vô dụng. Vả lại đàn ông cũng cần phải có người cùng san sẻ tài chính trong gia đình, chứ không thể một mình cáng đáng hết mọi thứ.