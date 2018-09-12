Không phải tiền bạc, đàn ông NGHÈO những thứ này mới làm khổ phụ nữ cả đời

Bạn bắt đầu hoài nghi về hạnh phúc. Bạn sợ cái nghèo sẽ cướp đi hạnh phúc mà mình đang vun vén. Bạn sợ không đủ tiền, con cái sẽ bơ vơ và vợ chồng lại cãi nhau. Tuy nhiên nghèo về vật chất vốn dĩ không phải là yếu tố quan trọng nhất. Trong hôn nhân, nghèo những thứ này mới đáng sợ.

Hôn nhân là cuộc sống hoàn toàn khác với những gì bạn tưởng tượng. Khi còn độc thân, bạn mơ mộng về một cuộc sống gia đình trong ấm ngoài êm, rộn rã tiếng cười. Nhưng đến khi về chung một nhà, bạn mới biết thực tại chẳng như là mơ. Xã hội ngoài kia đầy rẫy những cuộc ly hôn vì thiếu thốn tiền bạc, vật chất.

Đàn ông kiếm ít tiền không đáng sợ bằng việc có tư tưởng nghèo nàn. Có nhiều người vẫn còn giữ quan điểm việc nhà là của vợ, đàn ông không đụng vào. Họ cho mình cái quyền được sống như khách trong chính ngôi nhà của mình, còn vợ là chủ. Khi là khách, họ không phải đụng tay đến bất cứ việc gì.

Thậm chí có người quan niệm việc đàn ông là ở ngoài xã hội, nơi thuộc về phụ nữ là trong gian bếp kia nên phải ở nhà, không được đi làm. Vì thế họ bắt vợ phải từ bỏ công việc để ở nhà làm nội trợ, hầu hạ, cơm bưng nước rót cho họ. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, người đàn ông vẫn còn mang tư tưởng đó quả thật là điều đáng sợ. Nghèo về vật chất không phải điều lớn lao, chỉ cần có ý chí, việc kiếm tiền sẽ không khó. Còn khi nghèo về tư tưởng sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.

Nghèo về khí chất

Đàn ông nghèo khí chất là người hèn mọn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông phải có chí lập thân, chứ không phải suốt ngày sợ sệt thất bại. Trời sinh phái mạnh là để bảo ban và che chở cho phụ nữ. Thời trẻ, đàn ông có thể có tư tưởng sống sao cũng được, an phận với công việc hiện tại của mình. Nhưng khi có gia đình rồi, họ không thể sống lay lắt qua ngày với công việc nhàn hạ đó mãi được. Họ phải có ý chí đổi đời và ước mơ về những điều lớn lao hơn.

Khi có mục đích và quyết tâm, bạn mới thật sự sống đúng với vị trí mà tạo hóa đã ban cho. Bạn nên nhớ cuộc đời này, không ai sinh ra đã thành công mà phải trải qua quá trình rèn luyện. Chỉ cần nuôi ý chí vững vàng, bạn không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn là người sống có trách nhiệm với chính gia đình của mình.

Nghèo giáo dục

Đàn ông chẳng sợ không có tiền, chỉ sợ không được giáo dục tốt - Ảnh minh họa: Internet

Để đánh giá một người đàn ông có nhân phẩm tốt hay không, cần phải nhìn vào nền giáo dục mà họ đã thừa hưởng. Nghèo giáo dục ở đây không chỉ là việc không được đến trường đàng hoàng mà còn là sự dạy dỗ của ba mẹ. Bởi gia đình luôn ảnh hưởng trực tiếp để sự hình thành nhân cách của con người.