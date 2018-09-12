Đàn ông sẽ lao đao, lận đận khi không có vợ bên cạnh ở những giai đoạn này

Nói về thời điểm mà phụ nữ cần chồng nhất, có lẽ đó là khi cô đơn, có chuyện không vui hoặc gặp khó khăn trong công việc. Còn đàn ông lúc nào cũng cần phải có vợ ở bên cạnh. Bởi vốn dĩ đàn ông là những đứa trẻ to xác. Dù thành công đến đâu, trong tâm hồn họ vẫn còn tính cách trẻ con, bồng bột. Thế nên ở những thời điểm này, vợ cần ở bên cạnh để kiềm hãm tính cách thất thường của đàn ông, nếu không sẽ gây ra nhiều chuyện đáng tiếc.

Thế nên trong giai đoạn này, vợ cần ở bên cạnh để giúp chồng hiểu chuyện gì nên làm, điều gì không nên. Bởi suy cho cùng khi đang trong cuộc sống màu hồng, đàn ông sẽ khó nhận ra bản thân mình đã làm những gì. Vì vậy cần phải có một người sáng suốt hơn đứng bên ngoài để kéo anh ấy thoát khỏi ảo tưởng. Nếu cứ để anh ấy chìm đắm trong tiền bạc và danh lợi, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Đàn ông suốt bao nhiêu năm tháng bôn ba vất vả, chung quy cũng vì hai chữ danh lợi. Họ luôn khao khát quyền cao chức trọng, tiền tài và tiếng tăm. Có rất nhiều trường hợp, đàn ông khi đạt được những thứ mình mong muốn, bỗng dưng lại thay đổi. Chẳng hạn như xem thường người khác, tự cao tự đại, tự cho mình giỏi và thậm chí còn có người đi ngoại tình vì đã có đủ điều kiện.

Sa cơ thất thế

Ai cũng sẽ có lúc "lên voi, xuống chó" trong cuộc đời. Thời điểm sa cơ thất thế, chắc chắn không người đàn ông nào có thể chấp nhận được. Có rất nhiều người hoàn toàn rơi vào tình trạng bế tắc, suy nghĩ dại dột. Đàn ông vốn là trụ cột của gia đình, thế nên họ luôn đề ra cho mình một trách nhiệm cao cả. Họ không muốn người khác nói mình là vô dụng khi để vợ con túng thiếu.

Khi chồng thất nghiệp, vợ phải ở bên để an ủi - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế việc thất nghiệp đối với đàn ông là điều vô cùng khủng khiếp. Với những người đang giữ quyền hành cao, bỗng dưng mất trắng, khi đó họ còn chịu áp lực lớn hơn gấp trăm lần người bình thường. Thời điểm này, vợ nên ở bên cạnh an ủi, động viên và giúp chồng giải tỏa những áp lực vô hình.

Giai đoạn ốm đau, bệnh tật

Dù đàn ông có hô mưa gọi gió bên ngoài nhưng khi bệnh tật cũng chỉ có vợ ở bên cạnh. Có những mối quan hệ chỉ tốt đẹp khi giàu sang, đến khi gặp nạn thì mạnh ai nấy đi. Khi này chỉ có vợ ở bên cạnh bạn. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nghĩa vợ chồng là thứ thiêng liêng nhất.

Lúc ốm đau, không thể thiếu vợ chăm sóc - Ảnh minh họa: Internet

Dẫu mỗi ngày có cãi cọ, mâu thuẫn với nhau nhưng khi một trong hai có chuyện thì đối phương không thể nào ngó lơ được. Có nhiều người vợ ngoài miệng luôn nói chồng uống rượu, hút thuốc nhiều, khi bệnh nằm ra đó thì họ sẽ bỏ mặc. Nhưng khi chồng chẳng may bệnh thật thì họ lại không đành lòng nhìn người bạn đời một mình chống chọi với bệnh tật. Suy cho cùng đàn ông làm gì cũng được nhưng nhất định phải tôn trọng và giữ vợ bên mình trong giai đoạn nhạy cảm này.

Giai đoạn chồng “khờ dại” ngoại tình

Ngoại tình là giai đoạn nhạy cảm, cần có vợ ở bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người ngoại tình chỉ vì say nắng nhất thời. Khi đó, đầu óc họ mụ mị chẳng còn phân định được đúng sai. Có người còn mang hết tiền và tài sản cho nhân tình. Bồ nhí muốn gì cũng tặng, thậm chí còn mắng nhiếc vợ con. Người vợ cần ở bên cạnh chồng trong thời điểm này để giúp họ tỉnh táo.