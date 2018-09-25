Tưởng chừng ngọt ngào nào ngờ những hành động này của vợ khiến chồng cứ muốn đi kiếm ‘phòng nhì’

Dưới đây là những hành động của vợ khiến cho chồng càng chán nản, luôn muốn đi tìm người thứ ba để thay thế vị trí của vợ.

Họ nghĩ ghen để giữ chồng, ghen để chứng tỏ tình cảm của mình dành cho chồng nhiều như thế nào và ghen để thể hiện bản lĩnh của mình. Điều này vô tình khiến cho cánh mày râu cảm thấy vô cùng chán ghét. Họ cảm thấy bản thân mình bị kiểm soát và mất tự do. Cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến vợ như biến thành một con người khác khi ghen tuông.

Ghen là chất xúc tác giúp cho mối quan hệ thêm thú vị hơn. Tuy nhiên đôi khi ghen tuông quá mù quáng sẽ khiến cho cuộc hôn nhân sớm đổ vỡ. Nhiều cô vợ không lường trước được những hậu quả của việc ghen tuông.

Phụ nữ nên nhớ không phải ghen nhiều là tốt, cũng không phải cứ giữ chồng bên cạnh là hay. Hành động này của bạn đang dần đẩy chồng ra xa hơn, chứ không thể giữ được chân anh ấy. Đàn ông càng giữ, họ càng muốn đi.

Phụ nữ đừng suốt ngày kiểm soát những hành động của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Muốn ở bên nhau dù bất cứ nơi đâu

Có nhiều cô vợ, chồng đi đâu cũng kè kè kế bên. Họ sợ chỉ cần buông tay ra một chút, chồng sẽ ngã vào vòng tay của người khác. Điều này dần dần trở thành thói quen xấu của phụ nữ. Họ trở nên ích kỷ khi nghĩ chồng là của riêng mình và bản thân có quyền được quản lý hết những chuyện anh ấy làm.

Vợ hãy cho chồng không gian riêng để làm điều mình thích - Ảnh minh họa: Internet

Những hành động này của vợ khiến chồng cảm thấy bị mất tự do. Nói đúng hơn là mất đi sự khoáng đạt vốn có của một người đàn ông. Đàn ông thích được chứng tỏ bản lĩnh của mình trước mặt nhiều người, nhưng khi có vợ ở đó, họ cảm thấy mất tự nhiên.

Vì vậy, phụ nữ nên nhớ, yêu thì yêu nhưng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh nhau. Đôi khi bạn cũng phải dành cho chồng khoảng không gian riêng để anh ấy làm những điều mình thích. Và bạn cũng nên tận dụng thời gian không có chồng để chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Có vậy bạn mới ngày càng trẻ khỏe và xinh đẹp được.

Khen chồng không ngớt lời

Khen chồng ít thôi, bạn phải giúp anh ấy nhận ra khuyết điểm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nói ít sẽ sang, nói nhiều sẽ trở thành kẻ ngốc trước mặt người khác. Việc khen ngợi chồng là điều nên làm, tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ tốt hơn là thường xuyên. Khi chồng làm tốt, bạn hãy nói rằng “anh đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi đi”. Còn khi chồng gây ra lỗi lầm, bạn cũng hãy giúp anh ấy nhận ra lỗi lầm của mình chứ đừng bao che quá mức.

Đừng cứ suốt ngày ca tụng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ thông minh sẽ biết cách giúp chồng nhận ra điều đúng, điều sai. Có nhiều cô vợ sợ chồng buồn rồi đâm ra chán gia đình nên cứ một mực khen chồng giỏi giang trong bất cứ trường hợp nào. Họ tưởng những điều này là đúng, là ngọt ngào nhưng vô tình lại khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi.

Một người vợ khôn ngoan sẽ biết giúp chồng nhận ra cái đúng, cái sai của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng vậy, khi nghe nhiều điều tốt về mình cũng đâm ra hoài nghi, liệu những lời đó có đúng không? Hoặc mình có nên tin hay không? Thế nên đàn ông sẽ ngày càng nghi ngờ và không còn tin tưởng vào người vợ của mình nữa. Suy cho cùng, một cô vợ khôn ngoan không nói quá nhiều, chỉ mở miệng khi cần thiết và mọi thứ còn lại sẽ để chồng tự cảm nhận.