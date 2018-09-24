Sống chung với chồng vô tâm, điều duy nhất phụ nữ nên làm là...

“Sống với chồng vô tâm, điều tốt nhất phụ nữ nên làm là có tâm với bản thân mình”, đó là câu nói của người phụ nữ sống với chồng lạnh nhạt suốt 15 năm qua.

Ai cũng nói có chồng vô tâm thì bỏ đi, giữ làm gì. Nhưng với chị, kệ chồng vô tâm, chỉ cần bản thân có tâm với chính mình là đủ. Chị không cần cố gắng thay đổi một người lạnh lùng như anh, cũng chẳng cần tìm cách thoát khỏi. Đàn ông vô tâm, đàn bà hãy có tâm với chính mình - Ảnh minh họa: Internet Chị chỉ cố gắng sống tốt mỗi ngày bên những đứa con của mình. Đứa con gái lớn của chị đã 14, đứa út vừa tròn 12. Có hai cô công chúa nhỏ trong nhà, chị như có thêm động lực để sống tốt hơn. Mỗi ngày chị vẫn đến công ty, cặm cụi với đống hồ sơ rồi tìm gặp đối tác, loay hoay cũng hết một ngày. Chiều về thì quây quần bên con ăn bữa cơm ấm cúng. Ngày nào khỏe một chút, ba mẹ con thường kéo nhau đi mua sắm, xem phim. Nhờ có chúng ríu rít mỗi ngày mà chị cảm giác như mình trẻ hơn cả chục tuổi.

Chị không nghĩ sẽ chọn cách ly hôn khi sống chung với người vô tâm - Ảnh minh họa: Internet Còn nhớ mấy năm trước, chị hay khóc lóc trách móc chồng vô tâm. Chị nói ở bên nhau suốt thời gian qua, anh chưa từng mua cho chị bất cứ thứ gì, dù chỉ là một chiếc áo. Nhìn những người đàn bà khác được chồng yêu thương, dẫn đi du lịch đến những nơi sang trọng mà chị cảm thấy vô cùng tủi thân. Đồng nghiệp của chị thường khoe rằng được chồng tặng cái này, cái kia rồi sắp tới sẽ được đi nước ngoài hâm nóng tình cảm. Mỗi lần nghe những lời đó, chị vô cùng đau lòng nghĩ đến cuộc hôn nhân lạnh lẽo của mình. Cách chị chọn là sống có tâm với bản thân và con cái - Ảnh minh họa: Internet Phận đàn bà, ai lại không muốn được chồng yêu thương, cưng chiều. Nhưng có lẽ chị không đủ may mắn để hưởng những điều đó. Trách móc chồng nhiều nhưng anh vẫn không thay đổi, chị cũng nín nhịn để bản thân không tổn thương. Không đợi chồng dẫn đi du lịch, chị vẫn đặt tour rồi ba mẹ con cùng đi. Không đợi chồng tặng quà, chị vẫn tự mua cho mình những thứ mà mình thích vào những dịp đặc biệt.

Không đợi chồng hỏi han, chị vẫn chăm sóc cơ thể mỗi ngày. Có thời gian thì đi spa dưỡng da, thư giãn. Chị nghĩ, đàn ông ai cũng như nhau. Đến một thời điểm nào đó, họ sẽ vô tâm. Không phải bỏ người này để đến với người khác sẽ tốt, bởi biết đâu chừng người sau lại bạc bẽo hơn người trước thì sao? Chị không còn khóc lóc trách móc chồng như xưa - Ảnh minh họa: Internet Thế nên chị chọn cách tập sống chung với lũ, chứ không trốn tránh. Là phụ nữ chẳng may chọn nhầm người chồng vô tâm thì phải sống có tâm với chính mình. Đừng trách chồng vô tâm. Vì có lẽ tình nghĩa của họ với vợ chỉ dừng ở một thời điểm nào đó. Việc phụ nữ nên làm là sống có trách nhiệm với bản thân và những đứa con mà mình sinh ra. Cho chúng một cuộc sống đủ đầy, tạo điều kiện để chúng phát triển trong môi trường tốt nhất. Có lẽ đàn ông chỉ vô tâm với vợ nhưng lại đối xử khác với con. Cách tốt nhất đối với phụ nữ là chuyển mối quan tâm sang hướng khác - Ảnh minh họa: Internet Giống như trường hợp của gia đình chị. Có thể nói anh là người chồng tệ bạc với vợ, nhưng đối với con, anh lại là người cha có trách nhiệm. Anh luôn dành cho hai đứa con gái tình cảm yêu thương vô bờ bến đến chị còn phải ghen tỵ. Đó cũng là lý do mà chị vẫn chấp nhận cuộc sống hôn nhân này để các con được hưởng tình thương từ cha. Đừng cứ mãi dằn vặt "tại sao chồng không để tâm đến mình?" - Ảnh minh họa: Internet Chồng vô tâm, phụ nữ hãy hướng mối quan tâm của mình cho những điều khác. Chẳng hạn như ngày xưa vì chồng mà bạn từ bỏ ước mơ, bây giờ hãy nuôi dưỡng lại. Khi dồn hết những mối bận tâm của mình cho một điều khác, bạn sẽ thoải mái hơn. Có nhiều người luôn tìm cách thay đổi chồng, nhưng rốt cuộc chẳng được gì. Chồng vô tâm thì mãi vô tâm.

Những thứ đàn bà cần phải giữ cho riêng mình, đừng dại đặt cược hết vào tay đàn ông Cuộc đời đàn bà có những thứ nhất định phải giữ cho riêng mình, đừng dại đặt cược hết vào tay một người kẻo khổ cả đời.

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