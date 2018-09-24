Sau đổ vỡ, phụ nữ đừng quên những thứ này để tự chữa lành những vết thương lòng của mình. Chẳng cần đến ai, bạn cũng có đủ khả năng để được hạnh phúc và quên đi những nỗi buồn ở quá khứ.

Bạn sẽ nhận ra thời gian qua bản thân đã quá ngốc nghếch khi cứ mãi cho đi mà chẳng đòi hỏi gì. Và bạn sẽ thấy bản thân ngốc ở chỗ chỉ biết cười như con rối trước mặt người khác rồi lại khóc thầm sau lưng. Phụ nữ lạ lắm, trước mặt chồng thì luôn cười nói, tỏ ra mình không sao. Nhưng khi về đêm lại một mình rơi nước mắt. Thế nên từ bây giờ, cứ khóc rồi lấy dũng khí đi tiếp đoạn đường còn lại.

Đôi khi rơi nước mắt sẽ nhẹ nhõm hơn là cứ mãi chôn giấu nỗi đau trong lòng. Khóc một mình cũng được, khóc trước mặt người thân cũng được, bạn sẽ nhận được nhiều sự an ủi hơn. Đừng cố gắng gượng tỏ ra mình không sao khi bản thân không hề ổn. Nếu được hãy khóc một trận thật lớn, nhưng rồi ngày mai bạn phải đứng dậy, tô chút son rồi tiếp tục kiêu hãnh với đời. Điều quan trọng là sau những khoảnh khắc yếu mềm đó, bạn sẽ nhận ra việc hi sinh vì một người chẳng đáng chút nào.

Cười khi có thể

Nếu được cứ cười thật tươi để đón nhận mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Một nụ cười có thể giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn. Hãy mỉm cười, may mắn tự nhiên sẽ đến. Sau đổ vỡ, người ta chọn cho mình những cách đối mặt khác nhau. Có người sẽ khóc thật lớn để giải tỏa những ấm ức, bực dọc trong lòng. Cũng có người sẽ chọn cách cười thật sảng khoái để ngầm cho người kia biết rằng họ đang ổn.

Người khóc chưa chắc đã yếu đuối, người cười chưa hẳn đã mạnh mẽ. Vì thế nếu cười được cứ cười, yếu đuối cũng được, kiên cường cũng không sao, bởi lẽ bạn chẳng còn gì để mất cả. Vì vậy hãy cứ làm những gì bản thân cảm thấy thoải mái. Suốt thời gian qua, bạn đã quá vất vả, mệt mỏi vì phải lau nước mắt hàng đêm, thì bây giờ hãy chọn mỉm cười để xoa dịu nỗi đau trong lòng.

Chăm chút nhan sắc

Chăm sóc bản thân một chút sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu sau đổ vỡ, chị em hãy dành thời gian chăm sóc bản thân. Nhan sắc đối với phụ nữ là điều quan trọng nhất, thế nên hãy biết cách quan tâm đến mình một chút. Phụ nữ nên nhớ tâm hồn đẹp là điều cần thiết nhưng vẻ ngoài cũng là thứ quan trọng không thể nào bỏ qua.

Người có tâm hồn đẹp nhưng bên ngoài lúc nào cũng luộm thuộm thì cũng vô nghĩa. Người có vẻ ngoài quyến rũ, sắc nước hương trời nhưng tâm hồn lại rỗng tuếch cũng không phải điều tốt. Thế nên phụ nữ phải biết cách chăm chút cho vẻ ngoài và học thêm kiến thức để bồi dưỡng tâm hồn của mình. Làm đẹp không nhất thiết phải để cho ai ngắm mà để bạn có động lực để quên đi những điều không hay trong quá khứ.

Chấp nhận sự thật

Chấp nhận là điều bạn nên làm để quên đi nỗi đau trong quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Sau đổ vỡ, buông bỏ là cách duy nhất và tốt nhất để chấm dứt mọi nỗi đau. Vì bạn có cố gắng níu kéo, mọi việc cũng chẳng thể cứu vãn được nữa. Bạn cố tìm cách níu kéo hoặc chối bỏ những điều đã xảy ra cũng không thể thay đổi được sự thật, mà còn khiến bạn tổn thương nhiều hơn. Phụ nữ thông minh là người biết nắm đúng cách và buông đúng lúc, chứ không phải chấp mê bất ngộ. Đừng khiến bản thân mãi mê muội trong quá khứ. Đừng để bản thân phải sống trong những nỗi đau không bao giờ dứt ra được.

Yêu một người mới

Nếu được hãy yêu một người mới tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thể hãy mở cửa trái tim để đón nhận một người mới bước vào. Biết đâu người đến sau là người sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc. Thế nên nếu đã cảm nhận được tình cảm chân thành của ai đó, bạn hãy mở lòng, đừng sợ hãi. Suy cho cùng con người tìm đến nhau trong cuộc đời này là duyên. Người làm ta đau cũng là duyên, người khiến ta hạnh phúc cũng là duyên. Vì vậy hãy làm theo những điều trái tim mách bảo. Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận!