Cuộc đời đàn bà không khổ đau cho đến khi…

Khi mới lọt lòng, phụ nữ không khổ. Khi còn dùi mài sách vở ở nhà trường, phụ nữ không khổ. Khi trưởng thành, cuộc đời phụ nữ cơ bản vẫn còn sung sướng cho đến khi…

Chắc hẳn có rất nhiều người từng nghĩ đến việc “rốt cuộc lấy chồng để làm gì?”. Vì muốn được ba mẹ yên lòng, vì muốn có người bên cạnh sớm hôm? Vì muốn bằng bạn bằng bè, vì muốn có chỗ dựa khi về già, vì muốn có được người cùng san sẻ gánh nặng cuộc sống? Vì muốn những ngày lễ lộc cũng không còn cô đơn? Vì muốn được những lời chúc phúc khi đăng tải hình ảnh hạnh phúc lên trang cá nhân? Suy cho cùng vì lý do gì đi chăng nữa thì phụ nữ phải đối mặt với một vấn đề: “lấy chồng, ai rồi cũng phải khóc”. Phụ nữ từ khi sinh ra đến khi lớn lên không khổ - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều người không hài lòng với cuộc sống hiện tại nên muốn lấy chồng để thay đổi. Có người cảm thấy cuộc sống hiện tại đã ổn định nên muốn cùng một người nào đó xây dựng một gia đình đầm ấm. Phải công nhận lấy chồng là chuyện vui. Có chồng rồi đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có đối phương bên cạnh an ủi, động viên. Ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Tuy nhiên đó chỉ là một mảng sáng nhỏ của cuộc sống hôn nhân. Cuộc sống mà, buồn nhiều hơn vui là chuyện thường tình.

Họ luôn sống thoải mái và tự do... Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về hôn nhân của những người bạn. Người thì hạnh phúc được chồng một năm dẫn đi du lịch năm sáu lần. Nhưng có người suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào làm việc để trang trải sinh hoạt phí và tiền học cho con. Một cô bạn thân trong nhóm thường nói với tôi rằng “hôn nhân không màu hồng như tao thường nghĩ”. ... nhưng đến khi lấy chồng thì lại khác - Ảnh minh họa: Internet Có rất nhiều người đứng ngoài tưởng hôn nhân là một thế giới gì đó rất thú vị và ao ước dấn thân. Nhưng khi bước chân vào rồi, họ lại muốn tìm cho mình một lối thoát. Cuộc sống hôn nhân vốn có rất nhiều chuyện khiến bạn phải suy nghĩ và buồn phiền. Chồng không ngoại tình thì mải mê công việc, không lo công việc thì lo chuyện thiên hạ. Hoặc lười nhác chỉ biết nằm đó ra lệnh cho vợ. Có vô số mối lo khi kết hôn vì thế nếu chưa sẵn sàng thì đừng nghĩ đến. Đừng nghĩ hôn nhân vốn dĩ là cuộc đời mà ai cũng phải trải qua. Đừng nghĩ hôn nhân như trò chơi trẻ con.

Cuộc sống hôn nhân lắm muộn phiền - Ảnh minh họa: Internet Việc sống chung với người khác chưa hẳn là vấn đề lớn cho đến khi những đứa trẻ ra đời. Khi lấy nhau về, chắc hẳn ai cũng mong muốn trong gia đình sẽ có thêm tiếng cười. Chồng rỉ tai vợ “hay chúng ta đẻ nguyên một đội bóng, khi đó anh sẽ là người cha hạnh phúc nhất thế gian”. Và vợ cười đánh yêu vào ngực chồng như ngầm đồng ý. Thế rồi kế hoạch được diễn ra theo ý muốn, đứa thứ nhất ra đời, cả hai chào đón với tất cả niềm vui sướng, hân hoan. Nhưng đến đứa thứ ba, cuộc sống chẳng còn gì thú vị khi tiền không đủ để nuôi con, nuôi những miệng ăn trong gia đình. Khi đó những lời rỉ tai ngọt ngào năm xưa được đổi bằng “sao cô chỉ biết ăn và đẻ vậy?”. Khi đó tổn thương biết bao nhiêu. Cuộc đời đàn bà trải qua nhiều khổ đau - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời phụ nữ trải qua rất nhiều giai đoạn. Ở mỗi thời điểm sẽ có nước mắt lẫn nụ cười. Nhưng có lẽ giai đoạn hôn nhân là gian nan và vất vả nhất. Thế nên, bạn phải vững vàng tâm lý để đối mặt. Bởi vì suy cho cùng ai rồi cũng phải có mái ấm riêng cho mình. Dù có muốn hay không, khi đến một thời điểm, bạn chẳng còn thích bay nhảy tự do mà chỉ mong muốn có một gia đình nhỏ để trở về. Khi đó bạn chỉ khát khao có một bờ vai để tựa vào mặc kệ những cơn bão giông đang gào thét ngoài kia.

Đằng sau một người đàn ông vô tâm là người đàn bà đã cạn dòng nước mắt Những lần chị than mệt, anh liền gắt gỏng “anh cũng mệt lắm, công việc rối tinh rối mù hết cả lên, em đừng than nữa được không?”. Câu nói của anh như ngàn dao đâm xuyên trái tim yếu ớt của chị.

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