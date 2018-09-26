Đàn bà suốt đời tận tụy vì chồng để đổi lại một lá đơn ly hôn

Sáng sớm mai, anh chị phải ra tòa sớm để giải thoát cho nhau sau những chuỗi ngày mệt mỏi. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, không hiểu sao chị lại không thể nào chợp mắt được. Anh cũng trở người suốt. Quay sang nhìn tấm lưng của chồng, chị lên tiếng.

Anh im lặng một hồi lâu rồi ngồi dậy châm điếu thuốc. Mùi thuốc lá lan tỏa khắp phòng. Đây là thói quen mà chị ghét nhất ở anh. Nhớ không lầm thì anh đã bỏ thuốc được hơn nửa năm rồi, không biết sao hôm nay lại hút.

- Anh không bỏ được, bao lâu nay anh vẫn hút, chỉ là không hút trước mặt em mà thôi.

Đàn bà suốt đời tận tụy cuối cùng chỉ nhận lại lá đơn chua chát - Ảnh minh họa: Internet

Câu trả lời của anh khiến chị bật cười. Sống chung với anh lâu rồi nhưng có rất nhiều chuyện của anh mà chị không thể biết được. Chị luôn tin anh, anh làm gì, đi đâu, chị cũng không quản. Bởi vì chị tin chồng sẽ không phản bội và giấu giếm mình bất cứ điều gì.

Nhưng chính cô nhân tình trong bóng tối của anh đã khiến chị đi đến quyết định phải ly hôn với chồng. Anh giấu rất khéo, khéo đến nỗi biến chị trở thành người đàn bà ngốc nghếch và yếu đuối. Khéo đến nỗi khiến chị trở thành trò đùa trước mặt người khác khi cứ mãi khoe chồng mình hoàn hảo.

Chị thương chồng hết lòng để rồi chồng quay lưng khiến chị mất đi tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Mùi thuốc lá của anh khiến chị ho sù sụ. Thấy chị như vậy, anh buộc miệng nói.

- Cô ấy không giống em. Không ngăn cấm anh làm bất cứ điều gì. Cô ấy còn nói anh hút thuốc nhìn rất nam tính. Còn em thì xem việc đó như điều gì rất ghê tởm.

Chị đứng bật dậy mở cửa rồi đi sang phòng con. Anh cũng dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn rồi thở dài một tiếng.

Đàn bà luôn hi sinh hết tất cả để rồi sống dằn vặt suốt đời - Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, anh mặc vest bảnh bao, tóc chải chuốt kỹ càng rồi rời đi từ sớm. Chị cũng dậy ngay sau đó và chọn cho mình chiếc đầm anh tặng. Đó có lẽ là món quà đầu tiên cũng như cuối cùng từ ngày lấy anh đến giờ mà chị nhận được. Mặc chiếc đầm trên người chị không cảm thấy thoải mái. Có lẽ vì trong lòng đã không còn có nhau nên giờ làm gì cũng cảm thấy khó chịu, huống chi là mặc trên người món quà mà người kia tặng. Mở tủ đồ nhìn một lượt, chị lại thay chiếc đầm mới mua khoảng một tháng trước.

Bây giờ nhìn mình trong gương, chị mới chợt nhận ra mình đã quá tàn nhẫn với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn mình trong gương, chị thấy bản thân đã già đi quá nhiều. Chị mới chỉ ngót nghét 30 thôi mà người khác nhìn vào cứ tưởng đã ngoài 40. Chồng hơn chị 3 tuổi nhưng lại được người khác khen là trẻ trung và phong độ. Mỗi lần đi kế bên chồng, chị luôn cảm thấy tủi thân vì ngoại hình của mình. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến anh muốn ngoại tình. Bởi vì anh đã quá chán khi nhìn thân hình xấu xí, gương mặt già nua của vợ.

Chị không oán trách vì lấy anh mà chỉ thầm thương cảm cho bản thân vì không biết cách sống. Chị cứ ngỡ vợ có công chồng sẽ không phụ nên cứ mãi tận tụy, hi sinh. Nhưng nghĩa vợ chồng suốt bao nhiêu năm cũng không bằng một người mới chỉ gặp nhau vài lần. Những việc chị làm suốt ngần ấy năm cũng không bằng một câu nói ngọt ngào của người đàn bà kia. Có phải trong cuộc hôn nhân này, chị đã hoàn toàn sai rồi không?

Đàn bà nên nhớ thương mình là điều quan trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà nào cũng vậy, khi không có một cú tát thật mạnh từ người đàn ông họ yêu, họ sẽ không nhận ra bản thân đã sống thảm hại như thế nào. Khi không có sự bội bạc từ người đàn ông họ yêu, họ sẽ không nhận ra mình đã sống hoang phí cả một đời người. Suy cho cùng ai rồi cũng phải vấp ngã mới trưởng thành được. Và chị đã vấp ngã và nhận ra bài học quý giá cho cuộc đời mình. Nhưng cái giá phải trả đau đớn quá, không biết chị có thể vượt qua hay không?