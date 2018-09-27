Những điều phụ nữ nên biết để không trở thành người bất hạnh trong hôn nhân

Phụ nữ yêu 27/09/2018 14:55

Đàn bà nghèo vật chất nhưng đừng để nghèo về lý tưởng và tri thức. Ai cũng phải biết những điều này để không trở thành người bất hạnh trong hôn nhân.

Dưới đây là những điều mà người phụ nữ nào cũng nên biết khi bước vào cuộc sống hôn nhân, để không bị đàn ông "xỏ mũi".  

1. Đàn ông nói gì cũng chỉ nên tin một nửa. Nếu họ nói mệt, đừng vội chăm sóc, mua thuốc, nấu ăn tẩm bổ mà hãy tìm hiểu xem có phải ý anh ấy là “anh thật sự mệt mỏi khi ở bên em”. 

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Phụ nữ chọn người giàu có không bằng người cho bạn cảm giác an toàn - Ảnh minh họa: Internet

2. Chọn người đẹp trai, tài năng, quyền cao chức trọng không bằng chọn người cho bạn cảm giác an toàn, bình yên. Ở bên người có nhiều tiền nhưng không có cảm giác được che chở, bạn cũng sẽ chán. Còn khi ở bên người cho bạn cảm giác an toàn, sóng gió có lớn đến đâu cũng sẽ cùng nhau vượt qua.

3. Nếu lấy nhầm người chồng ham chơi, đừng đợi cửa mà hãy đi ngủ trước. Nếu lấy người vô tâm, đừng suốt ngày đòi hỏi sự quan tâm nơi họ mà hãy tự chăm sóc bản thân. Còn nếu lấy người lười nhác, đừng suốt ngày than vãn chuyện mình phải ôm đồm nhiều việc. Hãy buông bỏ những việc không cần thiết, sống một cuộc đời chẳng lo nghĩ.

Những điều phụ nữ nên biết để không trở thành người bất hạnh trong hôn nhân - Ảnh 2
Trong hôn nhân, đừng hi sinh quá nhiều mà thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet

4. Khi gặp người yêu cũ của chồng, đừng tỏ ra sợ hãi hay lo lắng. Mà hãy nở nụ cười thật tươi, đáp trả cô ấy bằng những lời lẽ lịch thiệp và khôn ngoan nhất. Nếu bạn lo sợ, chứng tỏ bạn đang nghĩ đến quá khứ tốt đẹp của chồng và người ấy. Còn nếu lo lắng, chứng tỏ bạn đang thua thiệt cô ấy.

5. Đừng nghĩ đẹp sẽ giữ được chân chồng, vì có rất nhiều trường hợp vợ xinh đẹp ngời ngời nhưng vẫn bị ruồng bỏ đó thôi. Thay vì nghĩ mãi việc mặc gì, trang điểm như thế nào thì bạn nên nuôi dưỡng tâm hồn của mình bằng việc học hỏi thêm kiến thức.

Những điều phụ nữ nên biết để không trở thành người bất hạnh trong hôn nhân - Ảnh 3
Suy nghĩ ít đi, cảm nhận nhiều hơn sẽ tốt - Ảnh minh họa: Internet

6. Cuộc đời phụ nữ lấy chồng như chơi một ván cờ, quân cờ xấu không bằng người chơi tồi. Thay vì sợ hãi, hãy chơi đến cùng và hết mình. Để đối phương chết trong sự mật ngọt, dịu dàng của bạn.

7. Trong hôn nhân, tốt nhất đừng nên hứa hẹn bất cứ việc gì. Đừng để người khác nuôi hi vọng và tạo áp lực cho bản thân. Nhất là khi đàn ông hứa, bạn đừng nên tin rồi nuôi mộng mà thiệt thân. Hãy đợi đến khi chứng kiến được những việc anh ấy làm rồi hãy phán xét.

Những điều phụ nữ nên biết để không trở thành người bất hạnh trong hôn nhân - Ảnh 4
Đừng tin vội vào lời đàn ông mà hãy kiểm chứng bằng hành động - Ảnh minh họa: Internet

8. Đừng trông chờ một ai đó sẽ hiểu được bạn. Đôi khi bạn còn không thể hiểu chính mình, huống hồ chi là người bên cạnh. Thế nên đừng làm khó mình cũng như người khác.

9. Phụ nữ không thương mình thì đừng mong ai sẽ thương xót. Nếu bạn xem bản thân là một đóa hoa đẹp thì hãy tự vun vén, chứ đừng trông chờ vào người thưởng thức.

Những điều phụ nữ nên biết để không trở thành người bất hạnh trong hôn nhân - Ảnh 5
Đàn bà tự thương lấy mình rồi hãy đòi hỏi người khác thương - Ảnh minh họa: Internet

10. Đừng hi vọng mình là người đầu tiên trong cuộc đời của ai đó. Đừng tự huyễn hoặc, phóng đại vai trò của mình trong lòng chồng. Hãy học cách chấp nhận rằng đến một ngày, tình cảm của anh ấy sẽ thay đổi. Đến khi đó bạn đã có sẵn tâm lý để đối mặt, không còn phải sợ hãi hay thất vọng.

11. Không có đàn ông không ngoại tình mà chẳng qua họ chưa có đủ điều kiện và cơ hội để làm điều đó. Thế nên đừng tin tưởng chồng quá nhiều. Chồng nói “anh vô tội”, hãy nghĩ “vô tội” hay là “vô số tội”?

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Đừng nghĩ hôn nhân toàn màu hồng - Ảnh minh họa: Internet

12. Hôn nhân vốn không phải màu hồng mà là màu đen. Đừng tự vẽ lên một bức tranh đẹp về hôn nhân mà khiến bản thân trở thành người đàn bà bất hạnh.

13. Khi đàn ông nói “anh và cô ấy chỉ là bạn”, đừng tin. Hãy nghĩ rằng “anh và cô ấy đã hơn mức tình bạn”.

14. Chồng không về ăn cơm, đừng điện thoại quá nhiều, cũng đừng mè nheo, khóc lóc nói “anh không quan tâm em”. Hãy cùng con ăn cơm trước rồi đi ngủ.

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Dù có chán chồng, mệt mỏi với cuộc hôn nhân hiện tại, chị em cũng đừng làm những điều này kẻo ảnh hưởng đến danh dự của bản thân.

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