Bạn thường than phiền không ai đối xử tốt với mình? Đôi khi bạn cảm thấy như cả thế giới quay lưng lại với mình. Thế nhưng dù cả thế giới này không ưa bạn, ở đâu đó vẫn có người âm thầm quan tâm và mang hạnh phúc đến cho bạn. Bởi thế đừng để mất những người quý nhân này, họ không chỉ mang đến tiền bạc mà còn khiến bạn mỉm cười mỗi ngày.

Dù mọi người có xem bạn là đứa không ra gì, họ cũng sẽ âm thầm ở phía sau xoa lưng an ủi “có tao ở đây”. Bạn thân là người mà ở trước mặt họ bạn không cần phải son phấn quá đậm hay ăn nói câu nệ. Bạn thân là người mà bạn chưa nói, họ cũng đã hiểu được hết những lắng lo trong lòng bạn.

Bạn bè là đặc ân mà ông trời ban tặng cho mỗi người. Ai cũng có một người bạn thân. Dù mưa gió, giông bão lớn đến đâu chỉ cần bạn gọi điện thoại, người đó sẽ có mặt. Bạn thân chỉ là người dưng nhưng lại thân thiết hơn cả anh em ruột. Dù cả thế giới có quay lưng với bạn, người đó cũng một lòng ở bên.

Có thể cả năm trời không gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp là nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Thế nên phụ nữ dù có lấy chồng hay chưa cũng đừng bao giờ từ bỏ người bạn thân của mình. Hãy giữ họ bên cạnh, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày.

Cha mẹ

Người đã sinh ra và nuôi lớn bạn, đừng khiến họ thất vọng - Ảnh minh họa: Internet

Dù bạn có nghèo hèn ra sao, cha mẹ cũng sẽ ở bên cạnh không rời đi. Họ là người đã mang đến cho bạn hình hài đủ đầy. Dù bạn không làm ông nọ bà kia, họ cũng không vì vậy mà thôi tự hào về bạn. Cha mẹ là người thương bạn vô điều kiện, còn những người kia có điều kiện mới thương bạn. Tuy nhiên phụ nữ khi lấy chồng lại có xu hướng quên đi người đã sinh ra mình.

Có lẽ vì cơm áo gạo tiền, những mối lo toan khác khiến bạn dần quên đi sự tồn tại thiêng liêng đó. Có lẽ vì guồng quay cuộc sống mà khiến bạn dần quên đi những chuyện mình phải làm. Thế nên từ nay đừng quên nữa, mà đổi lại hãy nhớ thật kỹ, báo hiếu là điều nên làm.

Phụ nữ có lấy chồng hay chưa cũng đừng bỏ quên cha mẹ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng vì một người đàn ông mà quên đi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Đừng vì đã đủ lông đủ cánh mà quên đi ơn dưỡng dục bao nhiêu năm nay. Vì còn cha, còn mẹ là còn nơi để về. Còn cha còn mẹ là còn tất cả. Dù ngoài kia mệt mỏi, khó khăn đến đâu, chỉ cần bạn đặt chân về nhà và nói “con mệt”, mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ tênh.

Người ở lại bên mình khi khó khăn

Khi sa cơ thất thế mới biết ai là người chân thành với mình. Người ở bên bạn đi đến cùng trời cuối đất, không ngại cùng bạn thất bại, vấp ngã, mới là người bạn nên trân trọng nhất cuộc đời này. Vì đến khó khăn họ cũng không sợ, thì chẳng có gì khiến họ phải rời bỏ bạn.

Hãy trân trọng những người ở bên cạnh mình khi khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ chỉ mong có được người cùng mình chống chọi những giông bão ngoài kia. Người cùng mình đương đầu với những điều cay nghiệt nhất của cuộc đời. Người có thể đứng đó che cho bạn những cơn gió lớn và cùng bạn vượt qua những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ. Nếu có người như thế này, bạn tuyệt đối đừng bao giờ buông tay mà hãy giữ thật chặt họ bên cạnh.

Người giúp bạn nhận ra những lỗi sai

Vì nhiều lý do mà người khác ngại chỉ ra những khuyết điểm, sai lầm của bạn. Nhưng nếu có người sẵn sàng đứng ra chỉ cho bạn lỗi sai, hãy trân trọng và yêu thương người đó hơn.

Người giúp bạn nhận ra sai lầm là người đáng được trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể người đó quá thẳng thắn khiến bạn cảm thấy bị tổn thương. Nhưng đừng vì thế mà để họ rời xa mình. Bạn nên nhớ những người bỗ bã như vậy mới là người chân thành. Cuộc đời này, người khen bạn rất dễ tìm thấy, còn người chê bạn, khó lòng mà tìm ra.