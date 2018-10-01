Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng vô cùng tiếc nuối những điều này sau khi ly hôn

Phụ nữ yêu 01/10/2018 15:18

Không riêng gì phụ nữ, đàn ông cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì đã quyết định ly hôn mà chưa từng cố gắng tìm cách gìn giữ mái ấm của mình.

Ai cũng nói phụ nữ nên cân nhắc việc ly hôn vì có thể sẽ hối hận về sau. Thế nhưng, đàn ông cũng cảm thấy tiếc nuối sau đổ vỡ. Họ sẽ luôn canh cánh, khó chịu và tự trách vì ngày xưa đã không làm những điều này sớm hơn.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng vô cùng tiếc nuối những điều này sau khi ly hôn - Ảnh 1
Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối sau khi ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Phải chi ngày xưa ôm vợ nhiều hơn

Anh A ly hôn vợ đã được hơn 2 tháng nay. Những tưởng cuộc sống sẽ thoải mái hơn vì không có người kìm kẹp nhưng anh lại cảm thấy sợ hãi khi bước chân về nhà sau giờ tan làm. Anh cảm thấy trống trải khi phải ăn cơm, đi ngủ và xem tivi một mình.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng vô cùng tiếc nuối những điều này sau khi ly hôn - Ảnh 2
Họ ước gì đã dành cho vợ nhiều hành động thân mật hơn...

Ngày đó, anh thường mắng vợ sao nói nhiều vậy, sao không để anh yên tĩnh nghỉ ngơi. Và cũng chính vì những sự bực dọc, tức giận vô cớ của anh khiến chị mệt mỏi nên muốn ly hôn. Anh nghĩ cuộc sống không có vợ càm ràm sẽ rất thoải mái, nhưng rồi bây giờ anh lại ước được ôm vợ vào lòng và nghe vợ nói.

Nhớ ngày đó, đôi lúc chị muốn anh ôm vào lòng rồi sẽ khóc một trận thật đã đời. Nhưng anh lại cảm thấy những chuyện đó thật sự rất phiền phức. Anh không muốn chị làm lấm lem chiếc áo mới của mình, không muốn nghe những tiếng thút thít của chị nên lần nào cũng từ chối và bảo mệt. Để rồi giờ đây, anh có muốn cũng không nghe được tiếng chị nói.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng vô cùng tiếc nuối những điều này sau khi ly hôn - Ảnh 3
... chứ không dửng dưng, lạnh lùng như trước đây - Ảnh minh họa: Internet

Giá như ngày đó có thể sửa đổi thói quen xấu này

Anh H làm việc giỏi giang, nhưng lại lười việc nhà. Mỗi lần vợ nhờ, anh đều tỏ vẻ cáu gắt và cho rằng đó là việc của phụ nữ, đàn ông không nên đụng vào. Ngày đó, từ việc dọn dẹp nhà cửa đến giặt đồ, nấu cơm đều do một tay chị lo liệu.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng vô cùng tiếc nuối những điều này sau khi ly hôn - Ảnh 4
Sau ly hôn, đàn ông nuối tiếc vì đã không cố gắng giữ gìn hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Anh chỉ đi làm về rồi nằm dài ra đó bấm điện thoại hoặc xem phim. Để rồi sau khi ly hôn, anh mới cảm nhận được nỗi đau không ai cơm nước, giặt giũ quần áo. 

Mỗi lần nhìn đống đồ đạc lộn xộn, anh lại nghĩ đến vợ. Anh thầm ước giá như ngày xưa mình nghe lời vợ thay đổi thói quen lười nhác thì bây giờ không phải lâm vào tình cảnh như thế này.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng vô cùng tiếc nuối những điều này sau khi ly hôn - Ảnh 5
Khi mất đi rồi, đàn ông mới cảm thấy tiếc nuối - Ảnh minh họa: Internet

Giá như nói thương vợ nhiều hơn

Sau khi ly hôn rồi, anh T mới nhận ra ngày xưa mình quá kiệm lời trong việc nói thương vợ. Dù chị có cạy miệng, anh cũng không bao giờ nói những lời sến súa đó. Nhưng giờ đây, anh muốn nói cũng chẳng có người nghe.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng vô cùng tiếc nuối những điều này sau khi ly hôn - Ảnh 6
Đàn ông nên tận dụng cơ hội để nói lời thương vợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng anh cưới nhau được hơn 5 năm, có 2 mụn con. Chị thường than phiền việc anh chưa bao giờ nói thương và tặng cho chị bất cứ món quà gì kể cả ngày lễ, kỷ niệm. Cũng vì điều đó mà anh đã vô tình đẩy vợ vào tay người đàn ông khác.

Lần đó, trong trận cãi vã, chị buộc miệng nói “anh không thương tôi thì để người khác thương”. Và sau câu nói đó, cả hai đã chính thức đường ai nấy đi. Thất bại lớn nhất của đàn ông là để người khác thương giùm vợ mình, để người khác mua quà cho vợ mình và để người khác cướp đi người phụ nữ của mình.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng vô cùng tiếc nuối những điều này sau khi ly hôn - Ảnh 7
Đừng tiếc lời khen ngợi vợ - Ảnh minh họa: Internet

Giá như ngày xưa mình lắng nghe cô ấy một chút

Không chỉ có đàn bà, đàn ông luôn cảm thấy hối tiếc vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Đàn ông ly hôn có nhiều điều tiếc nuối. Họ cảm thấy tiếc vì ngày xưa chưa từng lắng nghe những tâm sự của vợ. Chưa một lần nghe những câu chuyện vợ kể và để vợ khóc trong vòng tay của mình. Thế nên đàn ông ơi, hãy làm mọi việc khi còn có thể, đừng để mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối.

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