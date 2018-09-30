Chỉ đàn bà sống chung với chồng vô tâm mới cảm nhận được những nỗi thống khổ này

Phụ nữ yêu 30/09/2018 10:59

Đàn ông vô tâm, đàn bà vạn lần chết tâm. Đó là câu nói muôn đời chẳng sai, bởi đàn ông dù muốn dù không vẫn là người quyết định hạnh phúc của đàn bà.

Có lẽ chỉ đàn bà đang sống chung với người chồng vô tâm, mới cảm nhận được hết những nỗi đau này. Cảm giác cô đơn, tủi thân, thậm chí ngột ngạt đến không thể thở được là điều mà nhiều người vợ đang phải trải qua. 

Lấy chồng cũng như không

Nhiều người thường tâm sự với tôi rằng “từ ngày lấy chồng, chị không có cảm giác như mình đã lấy chồng”. Lấy chồng vô tâm, việc gì cũng phải lo toan. Đôi khi muốn trách một chút cũng không được, vì người ta có để tâm đâu mà nói. Dù có nói cũng như “đàn gảy tai trâu”, từ lỗ tai này sang lỗ tai khác rồi trôi tuột đi mất.

Chỉ đàn bà sống chung với chồng vô tâm mới cảm nhận được những nỗi thống khổ này - Ảnh 1
Đàn bà lấy chồng vô tâm, cuộc sống đầy những sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Lấy chồng vô tâm, nhiều lần muốn dựa đầu vào bờ vai đó làm nũng một chút cũng khó. Lấy người vô tâm, có cảm giác như mình vẫn còn đang hưởng thụ cuộc sống độc thân, không cảm nhận được hương vị chồng chiều chuộng. Và lấy người vô tâm, cuộc sống không có gì khác thời còn độc thân, chẳng qua là có thêm gánh nặng con cái. Bởi vậy, chỉ có đàn bà lấy phải chồng vô tâm mới thấu hiểu những đớn đau này. Có khổ cũng chỉ một mình gánh vác.

Sự tồn tại của bản thân không hề quan trọng

Thứ cảm giác này nghe có vẻ hơi xót xa nhưng lại đúng với thực trạng của người đàn bà lấy chồng vô tâm. Bỗng dưng bạn chợt nhận ra sự tồn tại của bản thân không còn là điều quan trọng với đối phương. Bạn có buồn vui hay đau khổ gì cũng không được đối phương quan tâm. Thậm chí lâu lâu thèm một câu hỏi han, một lời quan tâm, bạn cũng đợi chờ mòn mỏi rồi tự mình bỏ cuộc.

Chỉ đàn bà sống chung với chồng vô tâm mới cảm nhận được những nỗi thống khổ này - Ảnh 2
Không cảm nhận được vị trí của bản thân trong lòng của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí lâu lâu thèm cử chỉ thân mật, hay hành động ga lăng của chồng nhưng chỉ chuốc lấy những thất vọng. Đàn ông cứ mãi loay hoay với những lý tưởng sống của riêng mình. Đôi khi họ vô tâm cũng chẳng biết. Còn đàn bà thì cứ mãi ngóng trông một lời nói của chồng nhưng rồi cũng biệt tăm. Phải chăng lấy nhầm chồng vô tâm, khổ đau chẳng ai thấu?

Mỗi lần khóc xong đều phải tự lau nước mắt

Đàn bà khi lấy nhầm chồng vô tâm, chắc hẳn đã khóc rất nhiều. Nhưng chỉ dám khóc đêm, khóc một mình, khóc những lần không có chồng và khóc không ai chứng kiến. Bởi họ biết dù có khóc trước mặt, thì cũng sẽ đổi lại là ánh mắt lạnh lùng, đầy sắc bén của chồng. Thế thôi đành tự mình khóc một trận cho đã rồi tự lau nước mắt mà sống tiếp.

Chỉ đàn bà sống chung với chồng vô tâm mới cảm nhận được những nỗi thống khổ này - Ảnh 3
Khóc nhiều hơn vui, niềm vui chỉ là xa xỉ - Ảnh minh họa: Internet

Dù tối hôm đó có khóc đến cạn dòng nước mắt, khóc đến mụ mị tâm can, sáng mai vẫn phải thức dậy sớm ủi quần áo, nấu bữa sáng cho chồng. Dù có khóc la đến khản cổ cũng chỉ tự mình biết, tự mình cảm nhận. Có câu lấy chồng, đàn bà ai rồi cũng phải khóc. Nếu lấy được người hiểu chuyện, có lẽ nước mắt sẽ ít hơn. Còn lấy phải người vô tâm, nước mắt có khi không đủ mà dùng. Có lẽ cảm giác này chỉ có người cùng cảnh ngộ mới hiểu thấu được cho nhau.

Người khác nghĩ bạn làm quá mọi chuyện

Người ngoài cuộc luôn cho rằng bạn làm quá mọi chuyện. Bạn kêu ca, than khổ để được người khác rủ lòng thương. Tuy nhiên chỉ có người trong cuộc mới hiểu được cảm giác này. Cảm giác không được chồng quan tâm còn đau đớn hơn gấp nhiều lần chuyện tình cảm đổ vỡ trong quá khứ.

Chỉ đàn bà sống chung với chồng vô tâm mới cảm nhận được những nỗi thống khổ này - Ảnh 4
Bạn bị người đời dè bỉu rằng chỉ làm quá mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng có nhiều người lại nghĩ, sống với chồng vô tâm thì bỏ đi, chịu đựng làm gì rồi than khổ? Họ không hiểu được những nỗi khổ mà người trong cuộc phải gánh chịu. Vì lấy chồng vô tâm là thứ gì đó rất nặng nề, cởi bỏ thì không đành, nhưng chấp nhận đeo mang thì cả đời chẳng thể nở nụ cười hạnh phúc.

Đàn bà ơi! Nếu đến một ngày quá mệt mỏi với những lo toan thì hãy vứt bỏ đi những điều không xứng đáng. Chẳng qua chỉ là một tấm chồng thôi mà, không được thì bỏ rồi chúng ta lại tiếp tục chọn lại. Chọn sai, chọn tiếp, chọn đến khi nào đúng thì thôi.

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